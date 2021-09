Football Talk. Mbappé valt gekwetst uit - Vines breekt sleutelbeen - KVO-coach Blessin verlengt contract tot 2024

Mbappé valt gekwetst uit

Bij Frankrijk moet PSG-goudhaantje Kylian Mbappé afhaken met een kuitblessure. De spits ondervond woensdag in het WK-kwalificatieduel tegen Bosnië-Herzegovina (1-1) hinder aan de kuit en werd in de 90e minuut naar de kant gehaald. Donderdag wezen de onderzoeken een kuitblessure uit en zo werd Mbappé vrijgegeven om terug te keren naar PSG, om daar aan het herstel te werken. Wereldkampioen Frankrijk zal het dus zaterdag in Kiev tegen Oekraïne en dinsdag in Lyon tegen Finland zonder zijn steraanvaller moeten doen. Voorlopig is er geen vervanger opgeroepen.

Volledig scherm © AFP

Vines breekt sleutelbeen

Opdoffer voor Antwerp. Sam Vines, deze zomer overgekomen van het Amerikaanse Colorado Rapids, heeft zijn sleutelbeen gebroken. De linksback is daardoor vermoedelijk een tweetal maanden buiten strijd. Vines kwam vandaag tijdens een duel op training ongelukkig ten val. Onmiddellijk werd duidelijk dat zijn sleutelbeen gebroken was. Sam werd vanmiddag succesvol geopereerd door de artsen van het Orthocateam in AZ Monica en start morgen met zijn revalidatie. (MVS)

Volledig scherm Sam Vines. © BELGA

KVO-coach Blessin verlengt contract tot 2024

Trainer Alexander Blessin heeft zijn contract bij KV Oostende verlengd tot 2024. De 48-jarige Duitser maakte vorig seizoen indruk bij de Kustboys, na een verbeten strijd met Anderlecht eindigde KVO maar net buiten play-off 1. “Er werd de afgelopen maanden veel gespeculeerd over mijn toekomst, maar ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik open stond voor een verlengd verblijf bij KVO”, vertelt hij. “Hier kan ik het voetbal brengen dat ik zélf wil spelen en weet ik dat ik gesteund word door Gauthier en het bestuur. Toen we vorig seizoen met 2 op 12 begonnen, was er nooit paniek, terwijl dat bij veel andere clubs wél het geval zou zijn geweest. Wetende dat het bestuur jouw manier van werken volledig ondersteunt en daarin meegaat, brengt een zekere rust bij een trainer. Ik ben een loyaal persoon en dit nieuwe contract biedt stabiliteit, zowel voor mezelf als voor de club. Nu is het aan mij en mijn staf om op dit elan door te gaan en de vele jonge spelers beter te maken. Nu moeten de nieuwe Theate’s en Hendry’s opstaan. We zijn in ieder geval op de goede weg en blijven hard verder werken.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Eupen wint van Schalke 04 met zuivere hattrick van Nuhu

Eupen heeft in Gelsenkirchen met 1-5 gewonnen van de B-ploeg van Schalke 04 versterkt met een drietal titularissen. Bij de Panda’s ontbraken de internationals Smail Prevljak (Bosnië), Edo Kayembe (Congo), Emmanuel Agbadou (Ivoorkust), Terek Magee (Jamaica) en doelman Manaf Nurudeen, die voor het eerst door bondscoach Charles Akonnor werd opgeroepen voor de Ghanese A-selectie. Isaac Nuhu nam nog voor de rust de eerste drie treffers voor zijn rekening. Jens Cools, die de recente wedstrijden tegen STVV, OHL en Seraing miste als gevolg van een bovenbeenblessure, maakte zijn wederoptreden. (AR)

Eupen: Himmalmann • Heris (65’ Guluk), Amat (65’ Turco), Gnaka • Keita, Cools (45’ Akono), Déom, Peeters, N’Dri; Nuhu, Ngoy (40’ Koné).

Doelpunten: 10’ Nuhu (0-1, 29’ Nuhu (0-2), 36’ Nuhu (0-3), 45’ Keita (0-4), 47’ N’Dri (0-5), 49’ Michaljov (1-5)

Ait Bennasser op proef bij Beerschot

Beerschot heeft momenteel de Marokkaanse middenvelder Youssef Aït Bennasser op proef. De 25-jarige speler zit sinds 1 juli zonder club, nadat zijn contract bij AS Monaco afliep. Bennasser voetbalde in de Franse Ligue 1 eerder ook voor Nancy, Caen, Saint-Etienne en Bordeaux. Hij kwam verder 23 keer uit voor de Marokkaanse nationale ploeg. Bennassers laatste officiële wedstrijd dateert wel al van maart 2020, toen hij op uitleenbasis aan de slag was bij Bordeaux.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ito (Genk) verliest met Japan thuis van Oman

Japan is met een valse noot begonnen aan de derde voorronde van de Aziatische kwalificaties voor het WK 2022. In eigen huis in Suita werd donderdag met 0-1 verloren van Oman. Issam Al Sabhi scoorde kort voor tijd de enige goal.

Junya Ito (Genk) werd na 63 minuten vervangen. Later op de dag worden in groep B ook Australië/China en Saoedi-Arabië/Vietnam gespeeld. In groep A eindigde Zuid-Korea/Irak op 0-0. Iran/Syrië en VAE/Libanon volgen nog.

Twaalf landen nemen deel aan de derde ronde. De top twee van elke groep plaatst zich voor Qatar. De nummers drie spelen een vierde ronde waarvan de winnaar een internationale barrages afwerkt.

Volledig scherm © AFP

Geen Balikwisha tegen Turkije

Michel-Ange Balikwisha (20) komt morgen niet in actie met de nationale beloften in Turkije. De winger van Antwerp kampt met een lichte contractuur. Bondscoach Jacky Mathijssen besloot daarom, in overleg met de medische staf, om geen risico’s te nemen en hem aan de kant te houden. Normaal gezien raakt Balikwisha wel weer speelklaar voor volgend weekend, wanneer Antwerp op bezoek gaat bij Eupen. Ook Anass Zaroury (20) van Charleroi is niet wedstrijdfit. Hij reisde zelfs niet mee af naar Turkije. (SVL)

Volledig scherm © Photo News

Dick Advocaat begint als bondscoach Irak met gelijkspel

Dick Advocaat is als bondscoach van Irak begonnen met een gelijkspel. De WK-kwalificatiewedstrijd tegen Zuid-Korea eindigde in Seoel op 0-0. Voor Irak was het de eerste groepswedstrijd in de laatste ronde van de WK-kwalificatie van de Aziatische voetbalconfederatie (AFC). De ploeg van Advocaat neemt het in poule A ook op tegen Iran, Libanon, Syrië en de Verenigde Arabische Emiraten. De nummers 1 en 2 van de poule plaatsen zich direct voor het WK van 2022 in Qatar.

Irak speelt dinsdag een ‘thuiswedstrijd’ tegen Iran. Dat duel wordt in Qatar afgewerkt. Advocaat werd eind juli verrassend aangesteld als bondscoach van Irak. De 73-jarige Nederlander beëindigde afgelopen seizoen bij Feyenoord zijn carrière als clubcoach. Hij liet destijds doorschemeren dat hij mogelijk als bondscoach nog wel actief zou willen zijn.

In 2009-2010 werkte Advocaat een achttal maanden als bondscoach van België, totdat hij plots opstapte om in te gaan op een lucratief aanbod uit Rusland, waar hij zijn landgenoot Guus Hiddink zou opvolgen. Met die beslissing maakte Advocaat zich in België destijds niet bepaald populair. Advocaat fungeerde verder als bondscoach van Oranje, de Verenigde Arabische Emiraten, Zuid-Korea en Servië.

Volledig scherm Dick Advocaat. © EPA

Olivier Giroud (AC Milan) test positief op corona

Olivier Giroud heeft een positieve coronatest afgelegd. Dat bevestigt zijn club AC Milan. Giroud stelt het goed, maar gaat in quarantaine.

De Franse aanvaller (34) ruilde deze zomer Chelsea voor de Rossoneri. In het tweede competitieduel tegen Cagliari (4-1) maakte de teamgenoot van Alexis Saelemaekers meteen twee doelpunten. Milan benadrukt dat Giroud sinds die wedstrijd (op 29 augustus) geen contact meer had met zijn teamgenoten. Hij werd evenmin geselecteerd voor de Franse nationale ploeg voor de komende WK-kwalificatieduels.

Op 12 september speelt Milan in de competitie thuis tegen Lazio. Mogelijk raakt Zlatan Ibrahimovic tegen dan hersteld van de knieoperatie die hij in juni onderging. De Zweedse topspits hervatte de groepstraining enkele dagen geleden.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Cayman wint in Spanje

Janice Cayman won in de vrouwelijke versie van de Champions League met Lyon bij Levante met 1-2. De Red Flame speelde dertien minuten. Tijdens de voorbereiding en in de competitiematch tegen Reims (3-0 gewonnen) was ze basisspeelster. De nieuwe coach gebruikt Cayman vooral als rechtsachter. (DD)

Volledig scherm Janice Cayman. © Photo News

Voetbalbonden voeren strijd op tegen racisme

Na een periode van bijna een jaar zonder wedstrijden door de coronapandemie kon het Belgische amateurvoetbal deze zomer weer van start gaan. De Belgische Voetbalbond (KBVB) en taalvleugels Voetbal Vlaanderen en ACFF grijpen dit moment aan om alle amateurclubs op te roepen verder te strijden tegen discriminatie en racisme op en langs de voetbalvelden, zowel bij de jeugd als bij de volwassenen.

De KBVB lanceerde samen met de taalvleugels zes maanden geleden het ‘Come Together-actieplan’ tegen discriminatie en racisme. In het kader daarvan werd onder meer een Diversity Board samengesteld, voor het eerst onafhankelijke bestuurders geïntegreerd in de Raad van Bestuur van de KBVB en werd de Nationale Kamer Discriminatie en Racisme geïnstalleerd.

Als ondersteuning krijgt elke club een pakketje met een reeks officiële Come Together-affiches met onder meer Red Flame Kassandra Missipo, Rode Duivel Romelu Lukaku en scheidsrechter Nicolas Laforge toegestuurd. Het is de bedoeling dat alle clubs dit materiaal goed zichtbaar uithangen in hun accommodaties en kantines, klinkt het bij de KBVB. Op die manier wil de voetbalbond ook het meldpunt voor discriminatie en racisme via de RBFA-app opnieuw in de kijker zetten.

“Om gerichter te kunnen werken zijn die meldingen ontzettend belangrijk”, zegt Nand De Klerck, woordvoerder bij Voetbal Vlaanderen. “Daarom is vanaf dit seizoen ook het scheidsrechterverslag aangepast. Zo krijgen de refs voortaan expliciet de vraag of ze discriminatie of racisme hebben waargenomen en zijn ze verplicht om elke melding van een speler, afgevaardigde of supporter op te nemen, ook al hebben ze zelf de discriminatie niet gehoord of gezien. Onze scheidsrechters zijn net als elke individuele club een cruciale partner in deze strijd.”

De KBVB en taalvleugels verbinden een wedstrijd voor de amateurclubs aan het ‘Come Together-actieplan’. Een jury zal aan het einde van het seizoen in elke provincie een club selecteren die zich onderscheiden heeft in de strijd tegen racisme en discriminatie. “Deze clubs zullen door de federaties een extra beloning krijgen”, aldus De Klerck.