Football Talk. Massimo Bruno trekt deur Charleroi achter zich dicht

Rode Duivels DUIVELSE DILEMMA’S. “Aan tafel haten we elkaar verschrik­ke­lijk”: Ook Jan Vertonghen maakt lastige keuzes

10:00 Tijdens het EK leggen wij de Rode Duivels op de rooster in de reeks ‘Duivelse Dilemma’s’. Vandaag is het de beurt aan Jan Vertonghen. Koers kijken of voetbal kijken? Wout van Aert of Remco Evenepoel? Stormzy of Paul Severs? Ontdek zijn antwoorden in bovenstaande video.