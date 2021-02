Football Talk. Martial en McTominay onzeker bij United - Ook Pavard ontsnapt niet aan coronavirus

Buitenlands voetbal Nieuwe coach Rose wacht geen rozentuin: geeft de mix van Klopp en Rangnick Dortmund zijn smoel weer?

17 februari Zijn nieuwe trainer is geen rozentuin beloofd. De culturele reboot die Borussia Dortmund plant, staat of valt met een Champions Leagueticket voor 2021-'22. Jadon Sancho of Erling Haaland: de druk om een van zijn briljanten te verkopen stijgt.