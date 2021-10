Football Talk. Marquinhos en Di Maria helpen PSG aan felbevochten zege tegen Lille, waar Jonathan David scoort

Marquinhos en Di Maria redden meubelen voor PSG tegen Lille, waar Jonathan David scoort

Paris Saint-Germain heeft op de valreep met de zege kunnen aanknopen tegen landskampioen Rijsel op de twaalfde speeldag van de Ligue 1. De Franse voetbaltopper leek onbeslist te eindigen met één doelpunt aan beide kanten, tot Angel Di Maria de verlossende 2-1 scoorde in de voorlaatste minuut.

Jonathan David (ex-Gent) legde het Parc des Princes het zwijgen op met de 0-1 na een halfuur spelen. Lionel Messi moest halverwege al naar de kant voor landgenoot Mauro Icardi. De 34-jarige Argentijn, die nog altijd wacht op zijn eerste treffer in de Ligue 1, had een dag voor de wedstrijd apart van de groep getraind vanwege lichte spierklachten. In minuut 74 werd het geduld van de Parijzenaars beloond met de gelijkmaker van Marquinhos. Een kwartier voor tijd mocht belofte-international Amadou Onana zijn opwachting maken bij Rijsel. Hij moest toekijken hoe Di Maria in de 88e minuut de thuisploeg alsnog de volle buit bezorgde.

Een zieke Kylian Mbappé behoorde niet tot de wedstrijdselectie bij de hoofdstedelingen. PSG blijft afgetekend leider met 31 op 36, Rijsel is pas elfde met 15 punten.

Volledig scherm Di Maria. © Photo News

Boete van 3.500 euro en alternatieve straf voor Anderlecht na flesje richting Bolat

Het Disciplinair Comité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft een boete van 3.500 euro opgelegd aan RSC Anderlecht. Paars-wit moet de rest van het seizoen ook een sensibiliserende campagne opzetten tijdens thuismatchen.

RSCA werd door het Bondsparket vervolgd voor een incident in de thuiswedstrijd tegen AA Gent (1-1) op 23 september. In de tweede helft gooide een supporter van de harde kern een halfvol flesje frisdrank richting doelman Sinan Bolat. De fan miste zijn doelwit, maar het projectiel strandde wel vlak voor de voeten van scheidsrechter Boterberg. Die nam het voorval op in zijn verslag.

De match delegate omschreef het algemene gedrag van de supporters als “uitstekend”. Daar legde Anderlecht tijdens zijn betoog voor het Disciplinair Comité dan ook de nadruk op. Bovendien zou Bolat de supporters geprovoceerd hebben, klonk het. RSCA liet ook optekenen de dader te identificeren.

RSCA moet 3.500 euro ophoesten, waarvan 500 het gevolg is van een eerdere voorwaardelijke straf. Omdat er zoveel antecedenten zijn, wordt paars-wit ook een alternatieve sanctie opgelegd. Elke thuismatch moet Anderlecht voor de eerste en tweede helft een sensibiliserende boodschap omroepen en op de led boarding tonen om erop te wijzen dat het gooien van projectielen en afsteken van pyromateriaal niet wordt getolereerd.

De alternatieve straf geldt voor de rest van het seizoen. “De niet-naleving van deze verplichting zal tot gedeeltelijke sluiting van de supporterstribune in kwestie leiden”, waarschuwt het Disciplinair Comité.

Volledig scherm © BELGA

Eriksen mag dit seizoen niet voetballen in Italië

Christian Eriksen mag dit seizoen niet meer voetballen in Italië na de hartstilstand die hij afgelopen zomer tijdens het EK kreeg. Dat meldt zijn club Inter in een verklaring.

De 29-jarige Eriksen kreeg een hartstilstand tijdens het duel tussen Denemarken met Finland. Hij werd op het veld adequaat behandeld en leeft nu met een defibrillator. Dat apparaat voorkomt fatale hartstilstanden door indien nodig een schok af te geven, zodat het hartritme snel herstelt.

Een bestuurslid van de Italiaanse voetbalbond liet in het begin van het seizoen al weten dat het verboden is om met een defibrillator te spelen in het land. Inter meldt nu ook dat de oud-speler van Ajax in ieder geval dit seizoen niet in Italië mag spelen. De club wil in de winterstop meewerken aan een vertrek van Eriksen.

Volledig scherm © Photo News

Messi ondanks spierklachten in PSG-selectie voor topper tegen Lille

Lionel Messi is bij Paris Saint-Germain opgenomen in de 22-koppige selectie voor de topper van komend weekend tegen landskampioen Lille. De Argentijnse international trainde donderdagochtend uit voorzorg apart, omdat hij last had van spierklachten.

Kylian Mbappé is er zeker niet bij tegen Lille. Hij is nog steeds ziek en hervat pas begin volgende week. Naast Mbappé ontbreken Marco Verratti, Sergio Ramos en Leandro Paredes vanwege fysieke problemen. Achraf Hakimi is geschorst.

Volledig scherm © AFP

Union Berlin moet deel tribune afsluiten tegen Feyenoord

FC Union Berlijn moet volgende week donderdag in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord als straf een deel van de tribune afsluiten. Fans van de Duitse club hebben zich eerder in de Conference League schuldig gemaakt aan “racistisch gedrag”, bevestigde de UEFA. De Europese voetbalbond verplicht Union Berlijn ook om op de plek van de afgesloten tribunes een doek met de tekst “#NoToRacism” te tonen.

Fans van Union Berlijn zouden op 30 september antisemitische leuzen hebben gescandeerd in de richting van fans van tegenstander Maccabi Haifa. De Berlijnse politie besloot ook een onderzoek te starten naar een Union-aanhanger die een Israëlische vlag in brand probeerde te steken.

Voorzitter Dirk Zingler van de club uit de Duitse hoofdstad excuseerde zich later voor het gedrag van de fans, dat hij als “beschamend en onacceptabel” omschreef.

Union Berlijn - Feyenoord begint donderdag om 21u00 en wordt gespeeld in het Olympiastadion. Het is een beladen wedstrijd, vooral vanwege de ongeregeldheden van vorige week in Rotterdam. De avond voor het duel vielen hooligans een horecagelegenheid aan waar de clubleiding van Union Berlijn zat. De politie hield rond de wedstrijd 75 mensen aan, waaronder een groep van bijna zestig Union-fans die in de wijk Lombardijen uit zou zijn geweest op een confrontatie met supporters van Feyenoord.

Olsson alweer fit voor OHL?

Hoopgevend nieuws voor Anderlecht. Kristoffer Olsson verliet woensdag met een pijnlijke grimas het veld in La Louvière, maar de onderzoeken van gisteren waren geruststellend. De Zweed is er zondag mogelijk gewoon bij tegen OH Leuven, net als Yari Verschaeren, die de bekertrip uit voorzorg niet maakte na een tik op de knie. (SVL)

Volledig scherm © Photo News

Monterrey wint Concacaf Champions League

Het Mexicaanse CF Monterrey heeft de Concacaf Champions League gewonnen, dat is het kampioenenbal voor teams uit Noord-Amerika, Centraal-Amerika en het Caribisch gebied.

In een Mexicaanse onderonsje haalden ze het in de finale met het kleinste verschil (1-0) van Club America. Voormalig Standard-doelman Guillermo Ochoa moest zich al na 9 minuten gewonnen geven op een poging van Rogelio Funes Mori, nadien werd er niet meer gescoord. In de toegevoegde tijd zag Club America de gelijkmaker nog op de paal stranden.

Voor Monterrey is het de vijfde keer dat ze de Concacaf Champions League winnen, na 2011, 2012, 2013 en 2019. Daardoor mogen ze begin volgend jaar ook deelnemen aan het WK voor clubs. Club America blijft met zeven titels evenwel recordhouder. Het was de eerste keer dat de club een finale verloor.

Volledig scherm © EPA