Football Talk. Mangala klaar voor terugkeer bij Stuttgart – Blessurezorgen voor Priske bij Antwerp: Yusuf out

Ligue 1 PSG kaatst bal snoeihard terug naar La Liga-baas Tebas: “Jouw competitie kent onhoudbare schuldenni­veaus na grof wanbeleid”

8 september Paris Saint-Germain was jarenlang het mikpunt van kritiek voor La Liga-baas Javier Tebas. Gisteren zei de Spanjaard nog dat PSG “zo in een veteranencompetitie kon spelen”, nu jongens als Lionel Messi (34) en Sergio Ramos (35) naar Frankrijk trokken. De Franse topclub heeft er nu genoeg van en slaat in een brief hard terug.