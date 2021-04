Football Talk. Mandjeck en Jubitana verbreken contract bij Waasland-Beveren

Mandjeck en Jubitana verbreken contract bij Waasland-Beveren

Bij Waasland-Beveren zag men twee spelers vertrekken. Georges Mandjeck en Denzel Jubitana verbraken in overleg met de club hun lopende verbintenis. De voormalige Kameroense international Mandjeck (32) kwam als één van de late zomertransfers aan, nam het team voor een korte periode op sleeptouw, maar deemsterde daarna weg. Hij verlaat Waasland-Beveren om familiale redenen. Denzel Jubitana(21) had een aflopend contract, maar trok nu al de deur achter zich dicht om de speurtocht naar een nieuwe club aan te vatten. Hij speelde 39 wedstrijden in drie seizoenen voor de Leeuwen. (SDG)

Anderlecht start samenwerking met club waar Donvil voorzitter is

Anderlecht heeft ook een nieuwe partnerclub. Paars-wit gaat samenwerken met (de jeugdafdeling van) KFC Wambeek Ternat, de Vlaams-Brabantse eersteprovincialer waar RSCA-CEO Jos Donvil voorzitter van is. 't Wordt de negende partnerclub van paars-wit, na Berchem Sport, Turnhout, Heur-Tongeren, Mazenzele Opwijk, Oudenaarde, Tempo Overijse, KRC Mechelen en Beersel-Drogenbos. De ontwikkeling van de spelers en coaches van die partnerclubs wordt vanuit Neerpede opgevolgd en RSCA staat de partnerclubs ook bij met kennis en ervaring. Zo worden er workshops, bijscholingen en stages gegeven en vriendschappelijke toernooien georganiseerd. Talentvolle spelers uit de partnerclubs krijgen in de omgekeerde richting de kans om zich te bewijzen op Neerpede.

"Wambeek Ternat is een groeiende aantrekkingspool van talent en RSCA wil de club helpen om dat groeiende succes te versterken", duidt paars-wit. "Door hen op te nemen in ons netwerk van partnerclubs versterken we bovendien onze lokale verankering, en kunnen we talenten de kans geven om door te groeien." De samenwerking wordt afgesloten voor drie jaar. (TLB)

Colassin ‘nieuw gezicht’ bij paars-wit

Op Refaelov is het nog even wachten, maar ook nu loopt er al een ‘nieuw’ gezicht rond op training bij de A-kern van Anderlecht. Antoine Colassin (20) keerde immers al terug van zijn uitleenbeurt aan Zulte Waregem. Het seizoen van Essevee, dat net naast de Europe play-offs greep, zit er al op en RSCA opteerde daarom om het jeugdproduct al terug te halen. De spits speelde tien keer mee met Essevee in de competitie, telkens als invaller, maar scoren lukte niet. Ook voor andere huurlingen wiens seizoen gedaan is, staat Anderlecht open voor soortgelijke oplossingen. (TLB/PJC)

Geen training bij Schalke na twee positieve coronatesten

Bij het naar de Duitse tweede klasse gedegradeerde Schalke 04 is de training van dinsdag uit voorzorg geannuleerd nadat maandag één speler en één staflid positief getest hebben op COVID-19, zo maakte de club dinsdag bekend.

Het zijn bijzonder zware weken voor Schalke, want na supportersprotest vanwege de degradatie werden de trainingen reeds stilgelegd van vorige week woensdag tot gisteren/maandag. Afgelopen weekend moest Schalke dan weer niet aan de bak omdat het competitieduel tegen Hertha was uitgesteld vanwege een corona-uitbraak bij de club uit Berlijn.

In totaal staan er dit seizoen nog vier wedstrijden op het programma voor de Königsblauen, te beginnen met de verplaatsing naar Hoffenheim op zaterdag 8 mei.

Pocognoli blijft bij Union aan de slag

Vorige week zette Sébastien Pocognoli een punt achter zijn actieve voetbalcarrière, maar lang heeft hij niet zonder job gezeten. De voormalige linksachter blijft namelijk bij Union aan de slag. Pocognoli staat vanaf komend seizoen aan het roer van de U21 bij de Brusselse club.

Portugal kiest voor Boedapest als EK-uitvalsbasis

Titelverdediger Portugal slaat zoals verwacht tijdens het EK voetbal van komende zomer zijn tenten op in de buurt van de Hongaarse hoofdstad Boedapest, zo bevestigde de Portugese federatie.

Portugal arriveert op 10 juni in Boedapest, een dag later wordt het EK in Rome op gang gefloten. Op 15 juni spelen Cristiano Ronaldo en co hun eerste duel in groep F in Boedapest tegen Hongarije, daarna volgen er clashes met Duitsland en Frankrijk. Die laatste wedstrijd wordt een heruitgave van de EK-finale van bijna vijf jaar geleden in Parijs.

In de EK-voorbereiding oefent Portugal op 4 juni in Sevilla tegen Spanje en op 9 juni tegen Israël. Op 20 mei maakt bondscoach Fernando Santos zijn selectie bekend.

Golovin test positief

AS Monaco krijgt nog maar eens te maken met een corona-positieve speler. Dit keer is het de beurt aan Aleksandr Golovin. De Rus kon op geen slechter moment uitvallen. Monaco staat dit weekend immers voor een levensbelangrijke wedstrijd in de titelstrijd tegen Lyon.

