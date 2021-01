Football Talk. Manchester United alleen op kop - AC Milan heeft strafschoppen nodig - Essevee moet Vossen twee weken missen, ook Opare buiten strijd

AC Milan pas door na strafschoppen

AC Milan is in het Italiaanse bekertoernooi ontsnapt aan uitschakeling. Het thuisduel in de achtste finales tegen Torino leverde zowel in de reguliere speeltijd als in de verlenging geen treffer op (0-0). In de strafschoppenreeks zegevierde de koploper in de Serie A alsnog: 5-4. Alexis Saelemaekers was er niet bij. Vaste doelman Gianluigi Donnarumma was in deze bekerwedstrijd reserve. Hij kreeg niettemin in de 73ste minuut de rode kaart wegens felle aanmerkingen vanaf de bank op de arbitrage.

De Zweedse vedette Zlatan Ibrahimovic, net terug van een blessure, kwam bij AC Milan alleen in de eerste helft in actie.

Everton wint van Wolverhampton, United is leider

In de Premier League ging Leander Dendoncker met Wolverhampton Wanderers met 1-2 onderuit tegen Everton. Al na zes minuten openden de bezoekers de score via Alex Iwobi. De Wolves reageerden snel via Ruben Neves (14.). Michael Keane (77.) zorgde er echter voor dat de Toffees met de drie punten gingen lopen. Het team van Nuno Espirito Santo wacht nu al vijf matchen op een zege in de competitie. Dendoncker stond 90 minuten op het veld.

Dankzij een 0-1 zege bij Burnley verzekerde Manchester United zich van de koppositie in de Premier League. Een treffer van Paul Pogba in de 71ste minuut volstond.

In de stand tellen de Red Devils 36 punten, drie meer dan kampioen Liverpool. Zondag gaat ManU op bezoek bij de Reds. Wolverhampton is 14e met 22 punten.

Zulte Waregem moet Vossen twee weken missen, ook Opare buiten strijd

Zulte Waregem moet het naar schatting twee weken stellen zonder Jelle Vossen. De spits heeft zaterdag een verrekking aan de hamstrings opgelopen tijdens de competitiematch tegen Excel Moeskroen (1-0 zege). Ook Daniel Opare blesseerde zich in die partij, zo meldt Essevee.

Vossen moest zaterdag al na een kwartier noodgedwongen naar de kant, nadat hij zes minuten eerder de enige goal van de wedstrijd lukte. In 18 competitiematchen trof Vossen dit seizoen vier keer raak. Opare sukkelt dan weer met een contractuur aan de hamstring. De rechtsachter kon de match zaterdag wel uitspelen. Het is niet duidelijk hoelang hij buiten strijd is.

Sheffield United boekt eerste zege in Premier League

Sheffield United heeft de eerste overwinning van het seizoen te pakken. De nummer laatst, vorig seizoen nog de verrassing van het seizoen, was op de achttiende speeldag op eigen veld met 1-0 te sterk voor Newcastle United.

Billy Sharp benutte een kwartier voor tijd een penalty. Door die benutte strafschop kwam Sheffield op 5 punten en werd het gat met nummer 19 West Bromwich Albion verkleind tot 3 punten. Sheffield had dit seizoen twee keer met 1-1 gelijkgespeeld en de andere vijftien duels gingen verloren.

Vorig seizoen werd Sheffield knap negende en deed het nog lang mee in de strijd om Europees voetbal.

De Laet en Antwerp hebben een akkoord

Het heeft even geduurd, maar Ritchie De Laet en Antwerp zijn eruit. De verdediger blijft 2,5 jaar langer bij The Great Old. De Laet tekent bij tot eind juni 2023. De twee partijen kondigden vandaag aan een princiepsakkoord te hebben. Morgen wordt alles geofficialiseerd. De Laet begon zijn carrière in 2006 bij Antwerp. Daarna speelde hij onder meer voor Manchester United en Leicester City.

Defour traint weer mee bij KV Mechelen

Goed nieuws voor KV Mechelen: Steven Defour (32) heeft vandaag terug deelgenomen aan de groepstraining. De middenvelder, die op 17 december uitviel tijdens het duel tegen Club Brugge met een kuitblessure, lijkt zo klaar te geraken voor de wedstrijd van zaterdag in Charleroi. Al bekijkt Malinwa zijn situatie van dag tot dag. Jordi Vanlerberghe (adductoren) trainde deels apart, deels met de groep. Nikola Storm ondergaat morgen pas een echo van de quadriceps - KV vreest voor een scheur. (ABD)

Twee sancties voor knuffels

De Pro League heeft na afgelopen speeldag twee sancties uitgedeeld op basis van het Covid-19 protocol. Beide sancties werden opgelegd na vieringen in de wedstrijd Cercle Brugge – KAS Eupen. Zowel Cercle Brugge als KAS Eupen werden gesanctioneerd. De opgelegde vergoedingen (750 euro per overtreding) worden integraal doorgestort aan Tele Onthaal en Tele Acceuil. De Pro League dankt de overige spelers en clubs uit de Jupiler Pro League om de maatregelen uit het protocol op te volgen.

City Football Group breidt verder uit met Club Bolivar

City Football Group, het voetbalnetwerk met daarin de Engelse topclub Manchester City als spil, breidt verder uit met het Boliviaanse Club Bolivar, 29-voudig landskampioen. In totaal zitten er nu negen clubs in het netwerk. Naast Lommel United, dat vorige zomer werd overgenomen, Club Bolivar en Manchester City zijn dat Mumbai City FC (India), New York City FC (Verenigde Staten), Melbourne City FC (Australië), Troyes (Frankrijk), Yokohama Marinos (Japan) en Sichian Jiuniu (China). Bij de laatste twee clubs zijn ze evenwel minderheidsaandeelhouder.

Laporta, Font, Freixa en Rousaud nemen eerste horde in race naar voorzitterschap Barcelona

Joan Laporta, Victor Font, Toni Freixa en Emili Rousaud hebben in de race naar het voorzitterschap van FC Barcelona de nodige steun van minstens 2.257 socio’s verzameld. Dat heeft Barça gemeld. Het viertal is nu officieel kandidaat om voorzitter te worden van de Spaanse grootmacht. De stemming vindt plaats op 24 januari.

De vijf andere kandidaten kwamen niet aan dat vereiste minimumaantal handtekeningen en vallen af. Het gaat om Jordi Farré, Xavier Vilajoana, Agusti Benedito, Lluis Fernandez Ala en Pere Riera. De negen kandidaat-voorzitters kregen 19 dagen, tussen 23 december en 11 januari, om de steun van 2.257 socio’s achter zich te krijgen. Er waren ongeveer 110.000 socio’s stemgerechtigd. Kandidaten konden pas officieel in de race stappen met de steun van minstens 2.257 leden. De komende dagen worden de verzamelde handtekeningen gevalideerd.

Met 10.272 handtekeningen kon Joan Laporta, tussen 2003 en 2010 al Barcelona-voorzitter, het grootste aantal socio’s verleiden. Victor Font (4.713 handtekeningen), Toni Freixa (2.822) en Emili Rousaud (2.510) maken de rij vol. De kiescampagne loopt van 15 tot en met 22 januari. De stemming vindt plaats op 24 januari

Dagba test positief

PSG-verdediger Colin Dagba heeft positief getest op het coronavirus, zo maakte de club dinsdag bekend. De 22-jarige Dagba, die het nieuwe jaar startte als basisspeler, is de derde Parijzenaar die vanwege besmetting met Covid-19 in isolatie werd geplaatst, na Rahinha en Thilo Kehrer. Zij zijn dan ook onbeschikbaar voor de Trophée des Champions, de Franse Supercup, van woensdag in Lens tegen Olympique Marseille.

Trainersontslagen in Spanje

De Spaanse promovendus Huesca heeft na de thuisnederlaag tegen Betis (0-2) op de achttiende speeldag in La Liga zijn coach Michel ontslagen. Niet veel later meldde Alaves het ontslag van coach Pablo Machin. Afgelopen weekend verloor de club met 3-1 bij Cadiz, waardoor ze met een zestiende stek maar net boven de degradatieplaatsen staan. Machin was slechts vijf maanden aan de slag bij Alaves

De 45-jarige Michel was bij Huesca dan weer sinds de zomer van 2019 aan de slag en dwong vorig seizoen met Huesca de promotie naar de hoogste klasse in Spanje af, maar daarin staat het team met twaalf punten op de laatste plaats. De club kon dit seizoen nog maar één keer winnen en speelde negen keer gelijk. In de Copa del Rey werden ze onlangs nog uitgeschakeld door derdeklasser Alcoyano.

