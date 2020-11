Football Talk. Man United mogelijk zonder De Gea tegen PSG

Delen per e-mail

Man United mogelijk zonder De Gea tegen PSG

Manchester United kan woensdag in de Champions League-wedstrijd tegen Paris Saint-Germain mogelijk niet beschikken over keeper David de Gea (30). De Spaanse doelman liep afgelopen weekend in de Premier League een knieblessure op.

"We moeten een kleine check doen. Hopelijk is hij in orde voor woensdag, maar dat weet ik niet zeker", aldus trainer Ole Gunnar Solskjaer.

De Gea werd zondag in de uitwedstrijd tegen Southampton in de rust gewisseld omdat hij met zijn knie tegen een doelpaal had gestoten bij de 2-0 van James Ward-Prowse. Op het moment dat De Gea werd gewisseld stond United met 2-0 achter. United won uiteindelijk, met Dean Henderson als vervanger, met 3-2.

United is koploper in groep H van de Champions League, met 9 punten uit vier duels. PSG heeft 3 punten minder, net als RB Leipzig. De wedstrijd tussen United en PSG begint woensdag om 21u.

Volledig scherm © AFP