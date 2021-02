Football Talk. Malinwa-sterkhouder Van Damme nog niet fit, Walsh onzeker - Ook Pavard ontsnapt niet aan corona

Malinwa-sterkhouder Van Damme nog niet fit, Walsh onzeker

Joachim Van Damme blijft in het sukkelstraatje. De sterkhouder van KV Mechelen is nog steeds out met hinder aan de adductoren en mist het duel van morgenavond tegen AA Gent. Sandy Walsh moest gisteren de training staken, maar kon vandaag weer meetrainen, gaf Wouter Vrancken aan op zijn persbabbel. “Morgen hakken we de knoop door of Sandy kan spelen tegen Gent.” Zo niet, dan heeft KV Mechelen een probleem om de rechtsachter, want ook Issa Kaboré (hamstrings) is geblesseerd. Marian Shved is bijna terug van een hamstringblessure, maar zit nog niet in de selectie. (ABD)