Football Talk. Malinovskiy doet Juventus de das om in Italiaanse topper - Scorende Openda ziet Ajax toch bekerfinale winnen

Doelpunt Openda volstaat niet, Ajax pakt 20e beker uit clubgeschiedenis

In Nederland heeft Ajax zondagavond voor de 20e keer in zijn bestaan de beker gewonnen door in de Rotterdamse Kuip met 2-1 te winnen van Vitesse. Bij de ‘bezoekers’ startte Lois Openda in de spits. Op het halfuur liet de huurling van Club Brugge van zich horen door het openingsdoelpunt van Ryan Gravenberch uit te wissen.

Twintig minuten na rust moest Openda de strijd geblesseerd staken. De finale leek lange tijd op verlengingen af te stevenen, tot David Neres zijn duivels ontbond en de Ajacieden in extase bracht.

Ajax wist op die manier de zure smaak van de Europa League-exit tegen AS Roma meteen weer door te spoelen. Een dubbel kan de Amsterdammers haast niet meer ontglippen. Met nog zes competitiewedstrijden te spelen, tellen ze elf punten meer dan eerste achtervolgers PSV en AZ, terwijl ze nog een match te goed hebben.

Juventus verliest van Atalanta in rechtstreeks duel om derde plaats

Het gaat van kwaad naar erger met Juventus. Het verloor zondag op het veld van Atalanta op de 31e speeldag van de Serie A. Ruslan Malinovskiy, ex-speler van Racing Genk, tekende in de slotminuten voor de enige treffer van de wedstrijd. Juventus glijdt zo verder af naar plaats 4 met 62 punten uit 31 wedstrijden, Atalanta bezet nu de 3e positie met 64 punten. Het is intussen wel duidelijk dat de Oude Dame voor het eerst in tien jaar naast de landstitel zal grijpen.

AC Milan won eerder op zondag al met 2-1 van Genoa en staat met 66 punten als 2e gerangschikt. Alexis Saelemaekers werd even voorbij het uur naar de kant gehaald.

Tegelijkertijd met Atalanta-Juventus stonden er nog twee matchen op het programma, die allebei veel doelpunten opleverden. Bologna won ruim met 4-1 van Spezia, terwijl Lazio en Benevento het spektakel verzorgden, met een 5-3 resultaat in het voordeel van de Romeinen. Later op zondag kijkt het Napoli van Dries Mertens, nummer 5 in de Serie A, het Inter van Romelu Lukaku, de autoritaire koploper, in de ogen.

Real Sociedad doet slechte zaak in strijd om Europees voetbal

Real Sociedad heeft op de 33ste speeldag in La Liga een kostbare thuisnederlaag geleden tegen Sevilla met het oog op Europees voetbal. Fernandez (5.) zette de thuisploeg al snel op rozen, maar treffers van Fernando (22.) en En Nesyri (24.) deden de wedstrijd met 1-2 in het voordeel van de Andalusiërs uitdraaien.

Adnan Januzaj kwam een kwartier voor tijd Oyarzabal aflossen. De Belg slaagde er evenwel niet in om de partij te doen kantelen voor de Spaanse bekerwinnaar van 2020. De finale van die bekercompetitie werd pas vorig weekend uitgevochten omwille van de coronacrisis. Sociedad staat 5e geposteerd met 47 punten uit 31 wedstrijden en kan zondagavond zowel Betis als Villarreal over zich zien wippen.

Dankzij de overwinning verstevigt Sevilla zijn plaats in de top 4 met 64 punten en blijft het zelfs meedingen naar de titel. Madrileense rivalen Atlético (67 ptn) en Real (66 ptn) komen later op zondag nog in actie. Atlético ontvangt Eibar, Real gaat op bezoek bij Getafe, die andere ploeg uit Madrid. Barcelona (65 ptn) won zaterdagavond de finale van de Copa del Rey tegen Bilbao met 0-4 en haalt de wedstrijd van deze speeldag later in. Bilbao leed zo twee nederlagen in evenveel bekerfinales in een week tijd.

Rangers beëindigt bekeravontuur van Celtic

Het meedogenloze Rangers heeft Celtic zondag nog meer ellende bezorgd met een 2-0 overwinning in de vierde ronde van de Schotse beker op Ibrox. De Light Blues pakten dit seizoen voor het eerst in tien jaar de Premiership-titel. De Schotse beker ging de voorbije vier jaar naar Celtic.

Middenvelder Steven Davis zette de thuisploeg in de 10e minuut op voorsprong in deze bekereditie van The Old Firm. Jonjoe Kenny (Celtic) maakte onder druk van Rangers aanvaller Ryan Kent een owngoal in de 33e minuut.

Celtic miste een reeks kansen, waaronder een strafschop die door Rangers-doelman Allan Mcgregor werd gered. De mannen van Steven Gerrard, die nu ongeslagen zijn in de laatste vijf derby’s, ontvangen St. Johnstone in de kwartfinales en hopen op de dubbel.

De wedstrijd was uitgesteld tot zondag vanwege de begrafenis van prins Philip, hertog van Edinburgh. Er werd een minuut stilte gehouden aan het begin van de wedstrijd.

PSG schakelt vijfvoudig winnaar Lyon uit in CL-kwartfinales bij de vrouwen

Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de halve finales van de Champions League voor vrouwen. Het versloeg zondag vijfvoudig winnaar Lyon met 1-2 in de terugwedstrijd nadat OL de heenwedstrijd had gewonnen met 0-1.

Lyon, waar Red Flame Janice Cayman op de bank bleef, kwam op voorsprong dankzij Sara Dabritz (8e). Grace Geyoro maakte gelijk (25e). In de tweede helft maakte Wendie Renard een owngoal toen ze probeerde de voorzet van Kadidiatou Diani te onderscheppen (62e). Die 1-2 was meteen ook de eindstand.

Lyon had sinds april 2017 niet meer verloren in de Champions League. Dat was toen in de halve finale tegen Manchester City (1-0). Een verlies dat niets uitmaakte voor Lyon aangezien ze de heenwedstrijd met 3-1 hadden gewonnen. Sindsdien zijn ze 31 wedstrijd ongeslagen gebleven waarvan ze er 21 wonnen.

PSG zal het in de halve finales op 24 april en 1 mei opnemen tegen Barcelona. Bayern München neemt het op tegen Chelsea. Op 16 mei wordt de finale gespeeld.

Arsenal houdt Fulham in absolute slotseconden op gelijkspel

Arsenal en Fulham hebben elkaar op de 32ste speeldag in de Premier League in een Londens onderonsje in evenwicht gehouden: het werd 1-1. Fulham leek lange tijd op een gouden zege af te stevenen na een penaltydoelpunt van Josh Maja (59.), maar invaller Edward Nketiah (97.) hing de bordjes in extremis nog gelijk.

Fulham laat door het puntverlies na om een van zijn laatste strohalmen in de strijd om het behoud te grijpen. The Cottagers tellen na 33 speeldagen 27 punten. Dat zijn er drie meer dan eerste achtervolger West Brom (24) en zes minder dan Burnley (33), de eerste ploeg in veilige haven. Zowel West Brom als Burnley heeft voorlopig twee matchen minder gespeeld. Burnley komt zondagavond nog in actie op bezoek bij Manchester United.

Mathew Ryan, ex-doelman van Club Brugge en Racing Genk, stond tussen de palen bij Arsenal. Dennis Odoi, bezig aan zijn vijfde seizoen bij Fulham, bleef 90 minuten aan de bank gekluisterd. Het is al geleden van 24 januari dat de gewezen speler van onder meer Anderlecht en Lokeren nog eens minuten maakte voor de Londenaars.

