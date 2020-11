Football Talk. Makarenko test opnieuw positief en mist duel met Club - Nederlands recordhouder Doesburg overleden

Oud-doelman en Nederlands recordhouder Pim Doesburg overleden

Pim Doesburg is op 77-jarige leeftijd overleden. De Nederlander verdedigde in de jaren zestig, zeventig en tachtig maar liefst 687 wedstrijden het doel van Sparta en PSV in de eredivisie. Geen voetballer kwam vaker uit op het hoogste niveau in Nederland.

Doesburg kwam achtmaal uit voor het Nederlands elftal. Hij maakte in 1978 deel uit van de selectie voor het WK in Argentinië, waar Oranje de finale verloor. De Rotterdammer was 36 jaar oud toen hij tijdens een duel met Griekenland op een EK debuteerde. Dat gebeurde tijdens een Europese eindronde in Italië.

Doesburg werd in 1986 en 1987 landskampioen met PSV. Met Sparta won de keeper in 1966 de KNVB-beker. Na zijn actieve loopbaan werkte hij als keeperstrainer bij Sparta, Feyenoord en Oranje. Hij trainde achttien jaar de doelmannen van Feyenoord en werkte tussen 1990 en 2000 met de internationals van het Nederlands elftal.

Doesburg werd in 1988 tijdens het 100-jarige bestaan van Sparta benoemd tot Lid van Verdienste. Na het trieste nieuws heeft Sparta de vlaggen op het Kasteel halfstok gehangen. Sparta voetbalt zondag met rouwbanden als ADO Den Haag op bezoek komt. Voor die wedstrijd wordt een minuut stilte in acht genomen voor een van de grootste Spartanen uit de geschiedenis van de club uit Rotterdam.

Hertest Makarenko is ook positief, Kortrijk-middenvelder mist duel met Club Brugge

KV Kortrijk-middenvelder Yevhenii Makarenko heeft ook bij een hertest positief getest op het coronavirus. De Oekraïner gaat zeven dagen in quarantaine, hij mist de competitiematch van zaterdag op bezoek bij Club Brugge. Dat meldt de West-Vlaamse club woensdag.

Maandag testte Makarenko positief op Covid-19 in het labo van de UEFA, twee dagen na de met 3-1 verloren wedstrijd van Oekraïne tegen Duitsland in de Nations League. In die partij mocht Makarenko 21 minuten opdraven. Intussen leverden verschillende Oekraïense internationals een positieve coronatest af, onder hen ook Eduard Sobol (Club Brugge). Daardoor werd de Nations League-wedstrijd van dinsdagavond in Zwitserland afgelast.

Makarenko is inmiddels terug in Kortrijk. Volgende week maandag volgt er opnieuw een test.

Nederlandse voetbalbeker gaat verder zonder amateurclubs

Het toernooi om de KNVB-beker zal dit seizoen zonder amateurclubs worden afgerond. De Nederlandse voetbalbond haalt de 26 amateurclubs die zich voor het hoofdtoernooi hadden geplaatst uit het speelschema vanwege de aanhoudende coronamaatregelen. Dat kondigde KNVB-directeur Jan Dirk van der Zee (amateurvoetbal) dinsdagavond aan in het NOS-radioprogramma ‘Langs de Lijn En Omstreken’.

Eerder besloot de KNVB alle duels in de eerste ronde van het bekertoernooi met amateurclubs te verplaatsen van eind oktober naar begin december. Door het huidige verbod op het spelen van wedstrijden voor amateurclubs kunnen ook op 1 en 2 december deze wedstrijden, zeventien in totaal, niet doorgaan. Daarop heeft de KNVB nu besloten om alle amateurclubs terug te trekken. De voetbalbond zal woensdag tekst en uitleg geven over deze maatregel.

Eind oktober werden in de KNVB-beker in de eerste ronde al wel elf wedstrijden gespeeld tussen clubs uit het betaald voetbal.

Volledig scherm Vitesse won in 2017 de Nederlandse beker. © ANP

Drie Servische internationals testen positief op coronavirus

Servië moet het woensdagavond in Belgrado zonder Sergei Milinkovic-Savic (Lazio Rome, ex-Genk), Darko Lazovic (Hellas Verona) en doelman Djordje Nikolic (Bazel) stellen tegen Rusland op de slotspeeldag in groep 3 van de B-divisie in de Nations League.

Dinsdag werd de hele Servische selectie getest. Naast de drie genoemde spelers leverde ook een fysiotherapeut een positieve coronatest af. Zij zitten momenteel in isolatie. Vorige week bleek ook Luka Milivojevic (Crystal Palace, ex-Anderlecht) besmet, net als Aleksandar Kolarov (Inter Milaan).

Met de positieve test van Sergei Milinkovic-Savic krijgt Lazio Rome opnieuw slecht nieuws. De tegenstander van Club Brugge in de Champions League wordt al enkele weken geteisterd door het coronavirus.

Zondag speelde Servië 1-1 gelijk in Hongarije. In hun Nations League-poule staan de Serviërs op de vierde en laatste plaats met 3 punten. Rusland en Hongarije delen de leiding met 8 punten, voor Turkije (6 ptn). Als Rusland de Serviërs verslaat, dan promoveert het zeker naar de A-divisie. Servië degradeert naar de C-divisie, tenzij het Rusland klopt en Turkije verliest in Hongarije.

Servië greep vorige week donderdag in een finale van de play-offs naast een ticket voor het EK van volgend jaar. Schotland bleek te sterk na strafschoppen.

Volledig scherm Sergej Milinkovic-Savic © AP