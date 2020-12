Football Talk. Maertens (OHL) riskeert drie speeldagen schorsing

Belgisch voetbal OH Leuven in zog van Anderlecht na 2-1-winst tegen Cercle op drift

5 december OH Leuven klimt na winst tegen Cercle Brugge tot in het kielzog van Anderlecht. Met dinsdag nog de inhaalmatch tegen hekkensluiter Moeskroen ruiken ze zelfs de top-zes in het King Power @ Den Dreef. Een ontstellend zwak Cercle Brugge, dat enkel in een overtalsituatie op het eind kon dreigen, moet na een 3 op 18 stilaan naar onder beginnen kijken.