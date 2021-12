Football Talk. Lukebakio en Boyata testen positief op corona - Standard en Genk tonen interesse in Selemani

Ook Dedryck Boyata raakt besmet met het coronavirus

Het blijft coronabesmettingen regenen onder Rode Duivels. Na Dodi Lukebakio (Wolfsburg) eerder op de dag raakte ook bekend dat Dedryck Boyata (Hertha Berlijn) een positieve test op COVID-19 aflegde. Boyata, de kapitein van Hertha Berlijn, testte samen met zijn Nederlandse ploegmakker Deyovaisio Zeefuik positief. De twee zitten in quarantaine. Eerder deze maand testten ook Rode Duivels Romelu Lukaku en Albert Sambi Lokonga positief op het coronavirus. In november, na de interlandbreak met de Rode Duivels, waren er besmettingen bij Kevin De Bruyne, Thorgan Hazard en Koen Casteels.

Volledig scherm Dedryck Boyata (links) bij Hertha Berlijn © Photo News

Vier spelers en coach Simeone testen positief bij Atlético Madrid

Trainer Diego Simeone en spelers Koke, Antoine Griezmann, Hector Herrera en Joao Felix hebben een positieve test afgelegd op het coronavirus. Dat maakte Atlético Madrid, de club van Rode Duivel Yannick Carrasco, donderdag bekend. De vijf zitten in isolatie en zijn allen asymptomatisch.

Atlético treft zondag bij de hervatting van La Liga zonder het vijftal Rayo Vallecano, maar ook daar zijn er coronazorgen. De club telt, volgens lokale media, niet minder dan zeventien positieve gevallen. De verrassende nummer vier in Spanje, net voor Atlético, kon bij de hervatting van de trainingen dinsdag over slechts acht spelers beschikken.

La Liga voorziet afgelastingen wanneer een team minder dan dertien spelers beschikbaar heeft, waarvan vijf van het eerste elftal.

Ook Osimhen (Napoli) test positief op het coronavirus

Ook bij Napoli blijven spelers besmet geraken met het coronavirus. Topspits Victor Osimhen (ex-Charleroi) is de volgende in het rijtje. De Nigeriaan testte positief voor zijn terugkeer vanuit Afrika naar Italië. Daar wordt hij morgen onderzocht door de club. De speler is asymptomatisch.

Osimhen is na Lorenzo Insigne, Fabian Ruiz en Hirving Lozano de vierde Napoli-speler die positief test in de kerstperiode. Insigne en Ruiz hebben hun quarantaine er intussen wel al op zitten en testten woensdag negatief.

Voor Osimhen staat vanaf 9 januari de Africa Cup op het programma. De topspits van Nigeria leek na een zware botsing in de competitietopper eind november tegen Inter te moeten afzeggen voor het Afrikaans landenkampioenschap. Hij liep breuken in de oogkas en aan het jukbeen op, maar herstelde sneller dan verwacht. Hij trainde de voorbije weken met een masker.

Nigeria neemt het in de groepsfase van de Africa Cup op tegen Egypte, Soedan en Guinee-Bissau.

Volledig scherm Osimhen. © Photo News

Opnieuw drie coronagevallen bij FC Barcelona

FC Barcelona meldde donderdag opnieuw drie coronagevallen in het eerste elftal. Sergino Dest, Philippe Coutinho en Ez Abde zijn de volgende spelers die een positieve test op Covid-19 aflegden. De drie voelen zich goed, maar zitten in isolatie. In totaal testten de voorbije dagen tien FC Barcelona-spelers positief.

De laatste dagen legden ook Clément Lenglet, Dani Alves, Jordi Alba, Alejandro Baldé, Ousmane Dembélé, Samuel Umtiti en Gavi al een positieve test af. Barcelona hervatte dinsdag de trainingen na een korte winterstop. De manschappen van coach Xavi trekken zondag naar Mallorca. Op 5 januari volgt het bekerduel bij derdeklasser Linares Deportivo.

Mogelijk worden die wedstrijden nog geannuleerd. La Liga voorziet afgelastingen wanneer een team minder dan dertien spelers beschikbaar heeft, waarvan vijf van het eerste elftal.

Volledig scherm © AP

China verbiedt tattoos voor voetballers

Het Chinese ministerie van Sport heeft tattoos verboden voor voetballers van de nationale ploeg. Spelers die nu nog weltattoos hebben, worden verzocht ze te laten verwijderen.

Eerder had de Chinese overheid al maatregelen genomen in sectoren als muziek, online gaming en reality-tv. China zou naar eigen zeggen meer grip willen krijgen op de jeugd en ‘het moreel verval uit het buitenland’ proberen in te perken.

Tatoeages hebben een negatief imago in China, maar braken de voorbije jaren toch door in grote steden en vooral bij de jongere generatie. Het is nu in de eerste instantie de bedoeling dat ze bedekt worden. Clubs worden ook gevraagd geen getatoeëerde spelers meer aan te trekken.

Lukebakio test ook positief op het coronavirus

Dodi Lukebakio is de volgende Rode Duivel die besmet is geraakt met het coronavirus. De 24-jarige buitenspeler van Wolfsburg kreeg vandaag een positief testresultaat binnen. Lukebakio trainde woensdag al niet meer mee met zijn team na een onduidelijk testresultaat voor aanvang van de training. Hij zit momenteel thuis in isolatie.

Woensdag raakte de positieve test van Thibaut Courtois bekend. Eerder deze maand testten ook Rode Duivels Romelu Lukaku en Albert Sambi Lokonga positief op het coronavirus. In november, na de interlandbreak met de Rode Duivels, waren er besmettingen bij Kevin De Bruyne, Thorgan Hazard en Koen Casteels.

Volledig scherm © EPA

Onder meer Standard en KRC Genk denken aan Selemani (KV Kortrijk)

Faïz Selemani is grof wild op de transfermarkt. De Comorees die dit seizoen al negen keer scoorde en vijf assists gaf, geniet interesse van Standard, KRC Genk en enkele ploegen uit het Midden-Oosten. Vooral Standard is erg concreet. Luka Elsner werkte met hem samen bij Union en KV Kortrijk. Hij is een grote fan van de 28-jarige flankaanvaller, maar gezien de bloedrode boekhouding van de Rouches is het maar de vraag of een transfer financieel haalbaar is. Selemani verlengde eind oktober zijn contract bij KV Kortrijk tot 2025, maar er werden afspraken gemaakt omtrent een eventuele transfer. KVK wil Selemani natuurlijk niet zomaar laten gaan, want hij is veruit de belangrijkste speler voor de Kerels. (IVDA)

Volledig scherm © BELGA

STVV neemt Daiki Hashioka definitief over van Urawa Red Diamonds

Sint-Truiden heeft verdediger Daiki Hashioka donderdag definitief overgenomen van de Japanse topclub Urawa Red Diamonds. Dat maakte het bekend op sociale media. De Japanse international speelde het voorbije kalenderjaar al op uitleenbasis bij de Kanaries.

De 22-jarige Japanner speelde tot dusver 25 officiële duels voor STVV, waarvan 19 dit seizoen. Afgelopen zomer was hij met Japan in eigen land nog actief op het olympisch voetbaltoernooi.

“Ik ben blij dat ik eindelijk officieel STVV’er ben. Ik kijk ernaar uit om alles te geven wat ik heb voor zoveel mogelijk supporters”, zei Hashioka in een eerste reactie.

Polen moet op zoek naar nieuwe bondscoach

Polen, tegenstander van de Rode Duivels in groep A4 van de Nations League, moet naar een nieuwe bondscoach op zoek. De Portugees Paulo Sousa kiest, tegen de zin van de Poolse voetbalfederatie in, voor een nieuwe uitdaging bij het Braziliaanse Flamengo.

De 51-jarige voormalige trainer van Leicester, Fiorentina en Bordeaux was nog geen jaar in Poolse loondienst. In januari 2021 tekende hij een contract voor twee jaar. Afgelopen zondag werd bekend dat Sousa gevraagd had om zijn contract in onderling overleg te beëindigen. De Poolse federatie weigert dat en rekent op een vergoeding.

Volledig scherm © AFP

Spaanse voetbalstadions mogen nog maar voor 75 procent gevuld worden

De Spaanse regering heeft woensdag beslist dat de voetbalstadions nog maar voor 75 procent gevuld mogen worden. De regering reageert daarmee op het snel stijgende aantal besmettingen met de omikronvariant van het coronavirus in Spanje. Tot nu was er geen beperking voor het aantal toeschouwers bij outdoor sportwedstrijden. Voor indoor sport gaat de maximumcapaciteit van 80 naar 50 procent.

Ook de Spaanse clubs worden getroffen door de pandemie. Real Madrid maakte woensdag bekend dat vier spelers besmet zijn, daarbij doelman Thibaut Courtois. Barcelona heeft zeven besmette spelers in de rangen, Real Sociedad tien, Cadiz vijf en Mallorca vier.

Volledig scherm Atletico Madrid-coach Diego Simeone. © AFP

Maxime Busi verlaat Parma voor Reims

Een Belgische transfer in het buitenland. Maxime Busi (22), die tot 2020 de kleuren van Charleroi verdedigde, verlaat het Italiaanse Parma en heeft een principeakkoord bereikt met Stade de Reims. De komende dagen volgen nog de medische testen. Bij Reims moet hij de concurrentie aangaan met landgenoot Thomas Foket.

Maxime Busi maakte in 2018 zijn debuut voor Charleroi, en speelde er meer dan 40 wedstrijden alvorens naar de Serie A te trekken. Afgelopen seizoen degradeerde de rechtsachter daar naar de tweede klasse. Busi heeft ook al vier selecties beet bij de nationale beloftenploeg van de Rode Duivels.

Volledig scherm © Parma

Arsenal-coach Arteta loopt corona op en mist topper bij Manchester City

Mikel Arteta zal zaterdag op nieuwjaarsdag niet op de bank zitten bij Arsenal voor de topper op eigen veld tegen koploper Manchester City. De Spaanse coach van de Gunners testte positief op het coronavirus en zit thuis in quarantaine. De 39-jarige Arteta raakte in maart vorig jaar ook al besmet met Covid-19. Twee weken geleden testte onze landgenoot Albert Sambi Lokonga nog positief bij Arsenal.

Arteta leidde Arsenal de voorbije maanden naar een knappe vierde plaats in de Premier League, met 35 punten na 19 wedstrijden. De Londense club won haar laatste vier competitieduels.

Volledig scherm © Photo News

Borussia Dortmund vraagt spelers opnieuw deel salaris af te staan

Het bestuur van Borussia Dortmund gaat haar spelers opnieuw vragen een deel van hun salaris af te staan. De Duitse voetbalclub doet dat omdat de stadions vanwege het coronavirus voorlopig weer even leeg moeten blijven. Dat meldt de lokale krant Ruhr Nachrichten.

Sinds 28 december is topsport met toeschouwers in Duitsland door de coronamaatregelen nauwelijks meer mogelijk. Borussia Dortmund loopt naar schatting tot 4 miljoen euro aan inkomsten per thuiswedstrijd mis in een leeg stadion.

In een eerdere berekening verwachtte de directie van Dortmund vanaf de tweede seizoenshelft, vanaf de tweede week van januari, een grotendeels volledige bezettingsgraad in de stadions. Dat gaat meer dan waarschijnlijk niet lukken.

Dortmund vroeg haar spelers, vanwege het coronavirus, al twee keer eerder een deel van hun salaris af te staan. In het seizoen 2019/2020 ging het om een totaalbedrag van 5 miljoen euro en vorig seizoen werd op die manier nog eens om 8,25 miljoen euro bespaard. Ook de leiding van de club leverde salaris in.

Borussia Dortmund leed in het boekjaar 2020/2021 een verlies van meer dan 72 miljoen euro vanwege het gebrek aan publieksinkomsten tijdens de pandemie.

Bij Dortmund spelen met Thorgan Hazard, Thomas Meunier en Axel Witsel drie Rode Duivels.

Kylian Mbappé vertrekt deze winter niet bij PSG

Kylian Mbappé maakt het seizoen af bij Paris Saint-Germain. “Dat staat wel voor 100 procent vast”, zegt de aanvaller aan het Amerikaanse tv-netwerk CNN.

De 23-jarige Mbappé heeft een aflopend contract in Parijs en PSG kan nog een transfersom voor hem vangen als hij tijdens de winterstop vertrekt. “Maar ik vertrek niet in januari”, stelde de snelle aanvaller duidelijk. “Ik ga het seizoen afsluiten bij PSG en wil alles geven in de strijd om de eindwinst in de Champions League, de landstitel en de Franse beker. Ik doe dat voor de fans. Ze verdienen dat. Dit is niet het moment om te praten over mijn toekomst.”

Mbappé wilde voor aanvang van het seizoen graag naar Real Madrid vertrekken. “Ik was toen eerlijk”, zei hij. “Ik zei wat op mijn hart lag. Maar ik ben blij dat ik ben gebleven. Ik heb helemaal geen spijt. Parijs is mijn stad. Ik ben er geboren en opgegroeid en ik ben een Fransman. En het is ook leuk om met Lionel Messi en de andere jongens te spelen. Het is een geweldig moment in de geschiedenis van het voetbal dat Messi momenteel in Parijs speelt.”

PSG en Real ontmoeten elkaar op 15 februari en 9 maart in de achtste finales van de Champions League. “Het enige waar ik aan denk is om van ze te winnen”, verklaarde Mbappé. “We willen die stap zetten. We hebben er het team voor en we zijn er klaar voor. Het wordt het belangrijkste moment van het seizoen. Twee jaar geleden hebben we ook de finale gehaald, vorig jaar was de halve finale ons eindstation. We willen de Champions League dit seizoen echt winnen.”

Duits international Matthias Ginter verlaat Borussia Mönchengladbach komende zomer

Matthias Ginter heeft woensdag op sociale media bekendgemaakt volgende zomer Borussia Mönchengladbach te zullen verlaten. De 27-jarige Duitse verdediger speelde vijf seizoenen voor Gladbach. Zijn contract loopt eind juni 2022 af. Mönchengladbach betaalde in 2017 nog zeventien miljoen euro aan Borussia Dortmund voor de diensten van Ginter. Hij speelde sindsdien 165 duels voor Gladbach en maakte daarin tien goals. Dit seizoen kwam hij tot dusver zeventien keer in actie voor de Fohlen.

De beslissing van Ginter is een nieuwe tegenvaller voor Gladbach. De club, met grote ambities gestart aan het seizoen, is na zeventien speeldagen voorlopig tegenvallend veertiende in de Bundesliga, met negentien punten. Een lang gevecht tegen de degradatie dreigt. Ginter is 46-voudig Duits international. Hij werd met de Mannschaft in 2014 wereldkampioen in Brazilië, maar kwam tijdens dat toernooi niet van de bank.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm Kylian Mbappé. © Photo News

Condom alweer aan de slag

Lang heeft Jordi Condom niet zonder werk gezeten. De oefenmeester stapte na de nederlaag van gisteren tegen KV Mechelen in onderling overleg met RFC Seraing op als coach. “Het bestuur en ik waren dit al enkele weken overeengekomen. Het trainerschap vroeg veel energie”, klonk het. De coach had toen al een alternatief achter de hand. Hij stapt in bij de investeringsgroep die onder meer Waasland-Beveren, Estoril, Crystal Palace en Alcorcon in handen heeft. Condom krijgt er een rol in het sportief management.

Anderlecht verlengt het contract van Theo Leoni, kapitein van de beloften, tot medio 2024

RSC Anderlecht heeft dinsdag bekendgemaakt dat het het contract van Theo Leoni heeft opengebroken en verlengd tot juni 2024, met nog twee jaar als optie. De 21-jarige middenvelder speelt al sinds zijn twaalfde voor paars-wit en is momenteel kapitein van de U21 van Anderlecht.

Leoni maakte nog geen minuten bij het eerste elftal, maar de jonge middenvelder heeft vertrouwen in zijn kwaliteiten en wacht geduldig zijn kans af. “Beter laat dan nooit”, reageerde Leoni op de clubwebsite. “Ze hebben me geleerd dat je geduld moet hebben in het leven, dat je niet altijd meteen krijgt wat je wil, wanneer je het wil. Geduld is een deugd. Ik ben met dat idee opgegroeid. Mijn doelen voor de komende maanden zijn me met de beloften plaatsen voor 1B en mijn debuut maken bij het eerste elftal.”

Sinds vorig seizoen traint Leoni mee met het eerste elftal onder leiding van Vincent Kompany. Peter Verbeke volgt de ontwikkeling van de middenvelder al lang: “Theo Leoni is een zeer belangrijke speler voor het project van de club”, aldus de CEO. “Wij rekenen erop dat hij volgend jaar een leider wordt in 1B en op de deur van het eerste team klopt.”

Benteke en Crystal Palace houden punten thuis tegen rode lantaarn Norwich

Crystal Palace heeft dinsdag 2021 afgesloten met een 3-0 zege tegen Norwich City. De thuisploeg, met Christian Benteke als invaller, klimt in de tussenstand naar de negende plaats. Norwich blijft laatste.

Odsonne Edouard was de held van de middag met een penaltydoelpunt na acht minuten en assists voor de goals van Jean-Philippe Mateta en Jeffrey Schlupp. Benteke viel tien minuten voor tijd in bij Palace. Even leek hij nog een doelpuntje mee te pikken, maar zijn treffer twee minuten voor tijd werd afgekeurd voor buitenspel.

Watford verloor zonder Christian Kabasele dinsdag met 1-4 van West Ham United. Kabasele sukkelt met een kuitblessure. Emmanuel Dennis (ex-Club Brugge) bracht de thuisploeg na vier minuten nog op voorsprong met zijn achtste van het seizoen, maar nadien trokken de bezoekers het laken naar zich toe met goals van Soucek, Benrahma, Noble en invaller Vlasic. West Ham klimt door de zege naar de vijfde plaats, Watford staat als zeventiende net boven de degradatiestreep.

Coronabesmettingen bij Napoli, ook Genoa-coach Shevchenko test positief

Het coronavirus blijft zich roeren in de sportwereld. Ook het Italiaanse voetbal ontkomt de dans niet. Bij Napoli testten verschillende spelers positief, bij Genoa raakte coach Andriy Shevchenko besmet.

Napoli, het team van Dries Mertens, maakte dinsdag bekend dat Hirving Lozano positief testte op Covid-19. De Mexicaan is de derde topspeler in enkele dagen die een positieve test aflegt. Clubicoon Lorenzo Insigne en Fabian Ruiz gingen hem vooraf. Napoli neemt het volgende week donderdag in de Serie A op tegen Juventus. Het is onzeker of coach Luciano Spalletti dan kan rekenen op het drietal.

Bij Genoa, de club van Zinho Vanheusden, legden coach Andriy Shevchenko en kapitein Domenico Criscito een positieve test af. De spelers hervatten donderdag na een korte winterstop. Mauro Tassotti, één van de assistenten van Shevchenko, zal de trainingen voorlopig leiden.

Volledig scherm Andriy Shevchenko. © AFP

Chelsea lijkt Ben Chilwell kwijt voor de rest van het seizoen

Chelsea zal het de rest van het seizoen zonder linksachter Ben Chilwell moeten doen. Dat berichten dinsdag diverse Engelse media. De Engelse international blesseerde zich eind november in de 4-0 zege in de groepsfase van de Champions League tegen Juventus aan de knie. Hij liep daarbij schade aan de voorste kruisband op. Chilwell zou een operatie moeten ondergaan, waarmee zijn seizoen meteen ten einde is. Chelsea hoopte dat de verdediger na een rustperiode van zes weken opnieuw klaar voor de strijd zou zijn, maar dat bleek voorbarig.

Momenteel neemt de Spanjaard Marcos Alonso de plaats op linksachter van Chilwell in, maar de kans is groot dat coach Thomas Tuchel in de wintermercato op zoek gaat naar versterking. De voorbije weken speelden ook Callum Hudson-Odoi, Saul Niguez en Christian Pulisic al op de positie, allen zonder veel succes. De 25-jarige Chilwell was dit seizoen in de Premier League goed voor drie goals en één assist in zes duels.

Volledig scherm © Photo News

KV Kortrijk haalt Japanner

KV Kortrijk heeft zich versterkt met de Japanner Tsuyoshi Watanabe. De 24-jarige centrale verdediger komt over van FC Tokyo en tekent bij KVK een contract voor drie en een half jaar. Kortrijk had al voetballers uit tientallen landen in zijn kern, maar nog nooit eerder een speler uit Japan. Watanabe heeft één cap voor de nationale ploeg van Japan achter zijn naam staan. (IVDA)

Jan Vertonghen krijgt nieuwe coach bij Benfica

Benfica heeft afscheid genomen van coach Jorge Jesus vanwege slechte resultaten en een “breuk” tussen de 67-jarige coach en zijn spelers. Dat heeft de Portugese club van Jan Vertonghen dinsdag gemeld. Nélson Verissimo, trainer van de reserveploeg, vervangt Jesus “tot het einde van het seizoen”.

Hoewel Benfica zich samen met Bayern München en ten koste van FC Barcelona nipt plaatste voor de achtste finales van de Champions League, werd de maand december gekenmerkt door slechte resultaten in eigen land. De 1-3 thuisnederlaag tegen rivaal en regerend kampioen Sporting Portugal was begin deze maand een eerste klap voor de ploeg van Jorge Jesus. De uitschakeling vorige week in de achtste finales van de Portugese beker, een vernederende nederlaag bij FC Porto (3-0), deed zijn positie nog meer wankelen.

Jesus trainde Benfica al een eerste maal tussen 2009 en 2015. In de zomer van 2020 was hij er op de trainersbank teruggekeerd.

Volledig scherm © AFP

Hugo Maradona, broer van Diego Maradona, overleden

Diego Maradona’s jongere broer Hugo is dinsdag in Napels op 52-jarige leeftijd overleden, iets meer dan een jaar na het overlijden van de Argentijnse voetballegende. “Hugo Maradona is overleden”, deelde Napoli in een korte verklaring mee, waarin de club van Dries Mertens een bericht in de Italiaanse media bevestigde dat hij was bezweken aan een hartaanval. De voorzitter van de club, Aurelio De Laurentiis, en het team “steunen Maradona’s familie en delen met hen de pijn veroorzaakt door het overlijden van Hugo”, klonk het voorts.

Hugo Maradona voetbalde zelf op een hoog niveau, maar zijn loopbaan stond grotendeels in de schaduw van zijn wereldbekende broer. Hugo startte zijn carrière bij Argentino Juniors, net als zijn broer. Hij speelde ook in Italië met Ascoli in het seizoen 1987-1988 en in Spanje met Rayo Vallecano (1988-1990). Daarna trok hij naar Oostenrijk, Venezuela, Uruguay, Japan en Canada. Diego Maradona overleed op 25 november 2020 aan hartfalen.

Volledig scherm Hugo Maradona. © Photo News

Eerstenationaler Patro Eisden Maasmechelen krijgt Amerikaanse overnemer

Eerstenationaler Patro Eisden Maasmechelen gaat in zee met de Amerikaanse investeringsgroep The Common Group. Dat heeft de Limburgse club dinsdag bevestigd. De overname volgt op maandenlange discussies tussen bestuurders van de Common Group en een Patro-delegatie, die bestond uit de huidige voorzitter Rik Vliegen, trainer Stijn Stijnen en kapitein Wouter Corstjens. Patro wordt meer in detail overgenomen door Common Sport, een dochteronderneming van het in New York en Londen gevestigde Common Group. Het bedrijf investeerde eerder in Leyton Orient FC, een League Two-club in Oost-Londen.

“Na een helse periode zijn wij verheugd om aan te kondigen dat we de club in stabiel water hebben doen varen”, verklaren Vliegen, Stijnen en Corstjens, die benadrukken aan boord te blijven, in een gezamenlijke boodschap. “Het was voor ons heel belangrijk om een stabiele keuze voor Patro Eisden te kunnen maken. De professionele wijze waarop deze overname is verlopen gaf enorm veel vertrouwen en sterkt ons in het gegeven dat wij de juiste keuze hebben gemaakt. We gaan samen voor een langdurige samenwerking en zullen vol overgave werken om de vooropgestelde doelen te bereiken.”

Aankomend voorzitter Coley Parry, die namens Common Group de onderhandelingen mee voerde, strijkt ambitieus neer in Limburg. “We verwachten de uitstekende vorm waarin het team zich bevindt voort te zetten. Het is onze ambitie om de club naar hogere niveaus te duwen door middel van meer concurrentievermogen en promotie.” Patro staat na veertien speeldagen op de tweede plaats in eerste nationale, met twee punten minder dan leider Dessel Sport.

Genk aanvaardt schorsingsvoorstel Thorstvedt

KRC Genk aanvaardt de schorsing van drie wedstrijden (waarvan twee effectief) en de boete van 2.500 euro die het bondsparket maandag voorstelde voor Kristian Thorstvedt. De Noorse middenvelder, die zondag rood pakte in en tegen KV Oostende, mist na de winterstop de thuisduels tegen Beerschot en KV Mechelen. In het slot van de wedstrijd in en tegen KV Oostende (0-4) ontving Thorstvedt rood na een drieste ingreep. Met de studs vooruit ging de Noor over het leer en hij trapte vervolgens op het scheenbeen van KVO-middenvelder Nick Bätzner, die even verzorgd moest worden.

Het Bondsparket zag er geen intentionele fout in, maar vond behalve het blanco disciplinaire verleden weinig verzachtende omstandigheden. KRC Genk aanvaardde het voorstel tot minnelijke schikking, waardoor Thorstvedt niet in actie komt tegen Beerschot (16/01) en KV Mechelen (19/01).

Volledig scherm © Photo News

Batshuayi en Besiktas gaan in slotminuut onderuit bij Konyaspor

Kampioen Besiktas heeft op de negentiende speeldag in de Turkse Süper Lig een nieuwe nederlaag geleden. Konyaspor verzekerde zich dankzij een goal van invaller Koka in de slotminuut van een 1-0-zege.

Batshuayi speelde de hele wedstrijd bij de bezoekers en pakte in blessuretijd nog een gele kaart voor een forse overtreding. Batshuayi’s spitsbroeder Cyle Larin (ex-Zulte Waregem) werd twintig minuten voor tijd gewisseld. Bij Konyaspor was voormalig Standard-speler Paul-José Mpoku basisspeler. Hij werd na een uur naar de kant gehaald.

Besiktas is na negentien speeldagen tegenvallend zevende, met 28 punten. Het was al de zevende nederlaag voor Batshuayi en co. Konyaspor heeft als verrassende tweede elf punten meer. Koploper Trabzonspor telt al 46 punten.

Volledig scherm © Photo News

Lenglet, Alba en Dani Alves testen positief op Covid-19 en missen hervatting van de trainingen

Verdedigers Clément Lenglet, Jordi Alba en Dani Alves hebben positief getest op het coronavirus en missen zo dinsdag de hervatting van de trainingen bij de Catalaanse club.

Barcelona maakte de besmettingen maandagavond bekend, nadat eerder op de dag verschillende Spaanse media al met het nieuws naar buiten kwamen. “De drie voelen zich goed en zitten in isolatie”, meldde Barcelona kort op sociale media.

Lenglet mist door de coronabesmetting de verplaatsing met Barcelona naar Mallorca op 2 januari. Dani Alves was sowieso nog niet speelgerechtigd voor dat duel. Het duo zou op 5 januari wel van de partij moeten zijn voor het bekerduel bij derdeklasser Linares Deportivo.

Volledig scherm Dani Alves. © AFP

PSG verhuurt Rafinha voor de rest van het seizoen aan Real Sociedad

PSG stalt middenvelder Rafinha voor de rest van het seizoen bij Real Sociedad. Dat maakten beide clubs bekend. De 28-jarige Braziliaan wordt in Baskenland een ploegmakker van Adnan Januzaj.

Rafinha speelt sinds oktober 2020 in Parijs, maar groeide er nooit uit tot basisspeler. De voorbije vijftien maanden kwam hij tot 39 duels voor de Parijzenaars. Dit seizoen kwam hij nog maar vijf keer in actie.

Voordien was Rafinha in Spanje actief voor zijn opleidingsclub FC Barcelona en Celta de Vigo en in Italië voor Inter Milaan. Real Sociedad is na een sterke start de voorbije weken weggezakt naar de zesde plaats in La Liga. De Basken tellen na 18 speeldagen 29 punten.

Volledig scherm Rafinha. © REUTERS

Union haalt Japanner

Leider Union blijft niet bij de pakken zitten en heeft al een eerste aanwinst weten te strikken. Koki Machida komt over van de Japanse eersteklasser Kashima Antlers en wordt zo de tweede Japanner, na Kaoru Mitoma, bij Union. Dat bevestigt CEO Philippe Bormans. De 24-jarige linksvoetige centrale verdediger moet de concurrentie aangaan met Van Der Heyden, Burgess, Kandouss en Bager. Verder zou naar verluidt de 18-jarige Poolse middenvelder Kacper Kozlowski via Brighton & Hove Albion de overstap van Pogon Stettin naar Union maken. (DCO)

Premier League kreunt onder corona: recordaantal van 103 positieve tests op een week in Engelse topklasse

In de Premier League hebben vorige week 103 spelers en stafleden positief getest op het coronavirus. Dat is een record. In totaal werden van maandag 20 tot en met zondag 26 december in de Premier League 15.186 coronatesten uitgevoerd. De Premier League maakte de cijfers maandag zelf bekend.

De vele coronagevallen zorgden ervoor dat sommige selecties te maken kregen met een tekort aan spelers. Zondag werden daardoor drie wedstrijden afgelast, een week eerder gingen liefst zes duels niet door.

Ook Rode Duivels Romelu Lukaku en Albert Sambi Lokonga raakten de voorbije weken besmet. Maandagavond spelen Newcastle United en Manchester United nog tegen elkaar. Dinsdag begint de volgende speeldag alweer.

Alavés grijpt in: José Luis Mendilibar volgt Javier Calleja op als trainer

Deportivo Alavés heeft dinsdag bekendgemaakt dat coach Javier Calleja de club verlaat en wordt opgevolgd door Jose Luis Mendilibar. De Baskische club staat momenteel in La Liga op de achttiende plek, dat is de eerste degradatieplaats. De 43-jarige Calleja was voorheen coach van Villarreal en stond sinds april aan het hoofd van Alavés. Hij slaagde erin om de club afgelopen seizoen in La Liga te houden. Alavés heeft nu echter zes wedstrijden niet gewonnen, waardoor het team in de gevarenzone is beland en Calleja dus moet vertrekken.

De club heeft de 60-jarige Mendilibar al aangesteld om Calleja tot het einde van het seizoen te vervangen. Mendilibar heeft onder meer ervaring opgedaan als coach van Eibar (2004-2005 en 2015-2021), Athletic (2005), Valladolid (2006-2010), Osasuna (2011- 2013) en Levante (2014). Hij begint zijn termijn met de Baskische derby tegen Real Sociedad op 2 januari. Alavés (15 punten) heeft in de stand evenveel punten als Getafe en Elche, die momenteel op een veilige plaats staan.

Uli Hoeneß ziet in Bayern-goalgetter Lewandowski toekomstige Poolse premier

Uli Hoeneß, erevoorzitter van Bayern München, ziet in Robert Lewandowski een toekomstige eerste minister van zijn geboorteland Polen. “Ik zou Robert zelfs vertrouwen om premier te worden in Polen als hij in de politiek zou gaan”, zei Hoeneß maandag in het Duitse sportmagazine Kicker.

Hoeneß prees Lewandowski als “een persoon die veel nadenkt”. “Robert is een intelligente kerel met een heldere kijk op de wereld”, verklaarde de erevoorzitter van Bayern voorts.

De 33-jarige Lewandowski loopt sinds de zomer van 2014 in de aanval bij Bayern. De Pool vestigde onlangs een nieuw record, aan het einde van de heenronde van de Bundesliga, met zijn doelpunt in de 4-0 overwinning tegen Wolfsburg Het was de 43e competitietreffer van Lewandowski in 2021. Het vorige record stond op naam van de in augustus overleden Gerd Müller met 42 doelpunten uit 1972.

Volledig scherm Robert Lewandowski. © Tobias Hase/dpa