Football Talk. Lucas Lissens twee weken aan de kant na rode kaart - Terugkeer Ibrahimovic laat op zich wachten

Lissens twee weken geschorst

Lucas Lissens (19) staat twee weken aan de kant na zijn rode kaart van gisteren in de match tegen KV Oostende. Het bondsparket vroeg een schorsing van drie weken waarvan één week uitstel, een sanctie die Anderlecht aanvaardt. Daarop komt een boete van 2.500 euro, waarvan 2.000 euro effectief. De schorsing gaat in vanaf woensdag 23 december. De debutant moest in minuut 69 van het veld. Lissens kreeg een rode kaart nadat hij vol doorging op het scheenbeen van Maxime D’Arpino. Hij is daarmee de eerste Anderlecht-speler ooit die rood pakte bij zijn debuut op het hoogste niveau. Paars-wit werkte de slotfase met z’n tienen af, maar hield ondanks een late tegengoal wel stand tegen de kustploeg. Eindstand: 2-1.

Terugkeer Ibrahimovic laat op zich wachten

De terugkeer van Zlatan Ibrahimovic, out met een blessure aan het linkerdijbeen sinds 22 november, is nog niet voor meteen. De Zweedse steraanvaller van Milan zal straks tegen Genoa zeker nog niet meespelen. Hij zou ten vroegste komend weekend opnieuw in actie kunnen komen.

De 39-jarige Ibrahimovic hervatte intussen al meer dan een week geleden de trainingen, maar behoort niet tot de selectie van Milan voor de verplaatsing van woensdagavond naar Genua op de twaalfde speeldag van de Serie A.

Alexis Saelemaekers, die afgelopen weekend tegen Parma ontbrak met darmproblemen, zit wel opnieuw in de wedstrijdkern. Milan-coach Stefano Pioli mist wel nog verdedigers Simon Kjaer (dij) en Matteo Gabbia (knie) en middenvelder Ismaël Bennacer (dij).

Ibrahimovic, nog steeds samen met Cristiano Ronaldo topschutter in de Serie A met tien goals, blesseerde zich op 22 november op bezoek bij Napoli (1-3) aan het linkerdijbeen. Aanvankelijk werd zijn afwezigheid geschat op tien dagen, maar tegen Genoa mist hij al zijn zevende match op rij (vier in de Serie A en drie in de Europa League) voor de Rossoneri. De Zweed moest eerder al vier matchen missen door een coronabesmetting.

Ondanks zijn afwezigheid bleef Milan in de Serie A ongeslagen en slaagde het er ook in zich te plaatsen voor de knock-outfase in de Europa League. Genoa was het laatste team dat Milan kon kloppen in de Serie A. In maart kwamen de Genuezen met 1-2 winnen op San Siro. Sindsdien is Milan 23 wedstrijden ongeslagen in de Serie A.

Volledig scherm Ibrahimovic in de tribune van San Siro. © EPA

West Bromwich Albion zet coach Bilic aan de deur

De Kroaat Slaven Bilic (52) is geen trainer meer van West Bromwich Albion. Daags na het gelijkspel op het veld van Manchester City is hij door de club ontslagen.

In een kort bericht op de teamwebsite bevestigt West Bromwich het vertrek van Bilic en zijn assistenten Dean Racunica en Danilo Butorovic. Ook First Team Coach Julian Dicks moet gaan.

Bilic trainde West Bromwich sinds de zomer van 2019. Hij leidde de club afgelopen seizoen naar de promotie door vicekampioen te worden in de Championship (na Leeds). Dit seizoen staan de Baggies na dertien speeldagen op de voorlaatste plaats met 7 punten. Dinsdagavond haalde het team nog een knap 1-1 gelijkspel op verplaatsing bij het City van Kevin De Bruyne, maar dat kon het vel van Bilic niet meer redden.

Als vervanger wordt nadrukkelijk de naam van Sam Allardyce naar voor geschoven. De 66-jarige Engelsman zit zonder club sinds zijn vertrek bij Everton in mei 2018. Twee jaar eerder was hij korte tijd bondscoach van Engeland.

Volledig scherm Slaven Bilic. © AFP

Pro League en Younited Belgium versterken samenwerking

De Pro League en Younited Belgium versterken hun lopende samenwerking. Niet alleen wordt de overeenkomst met drie jaar verlengd, tot 2023, Younited Belgium wordt ook maatschappelijk expert van de Pro League en engageert zich om zijn expertise rond maatschappelijke kwetsbaarheid in te zetten voor de brede Football & Communitywerking van de Pro League. De sociale partner zal voor de Pro League ook onafhankelijk vertegenwoordiger worden in de Algemene Vergadering van de KBVB. De Pro League zal haar jaarlijkse financiële bijdrage optrekken tot minstens 125.000 euro.

De samenwerking tussen de Pro League en Younited Belgium werd een eerste maal geofficialiseerd in een overeenkomst in 2017. Younited Belgium, toen nog Belgian Homeless Cup, kende op dat moment reeds verschillende lokale samenwerkingsverbanden met Pro League-clubs. De samenwerking groeide uit tot een duurzaam partnerschap dat nu verlengd wordt met minstens 3 jaar, tot 2023.

Deze verlenging gaat gepaard met een inhoudelijke en financiële verdieping van de samenwerking. Younited Belgium wordt maatschappelijk expert van de Pro League en engageert zich om zijn expertise rond maatschappelijke kwetsbaarheid in te zetten voor de brede Football & Communitywerking van de Pro League. Nieuwe projecten zullen getoetst worden betreft mogelijke effecten voor kwetsbare groepen en de Pro League zal gebruik mogen maken van de monitoringstool van Younited voor de opvolging van de sociale projecten van de league en de clubs. Younited zal voor de Pro League ook onafhankelijk vertegenwoordiger worden in de Algemene Vergadering van de KBVB.

De Pro League engageert zich om de financiële steun voor Younited Belgium op te trekken tot minstens 125.000 euro per jaar. Daarnaast wordt het partnerschap ook inhoudelijk versterkt. Dankzij het partnerschap met Eleven Sports zullen de verschillende aspecten van de Younited-teams in beeld gebracht worden om zo het bewustzijn rond maatschappelijke kwetsbaarheid, dak -en thuisloosheid, psychisch welzijn of armoede te versterken.

“Younited Belgium en de Pro League geloven samen in de kracht van voetbal en in de kracht van mensen. In deze moeilijke tijden is de versterking van ons partnerschap met Younited Belgium een zeer bewuste keuze”, aldus Pierre François, CEO van de Pro League. “Wie kwetsbaar is, krijgt het nu nog moeilijker. Younited Belgium biedt via haar teams een perspectief aan de meest kwetsbaren. Wij kiezen er bewust voor om onze steun te vergroten. Tezelfdertijd zijn wij ook blij dat wij zullen kunnen gebruik maken van de expertise van Younited Belgium om onze Football & Communitywerking in de diepte uit te bouwen. De keuze voor Bert Ballegeer, coördinator van Younited Belgium, om als eerste onafhankelijke voor de Pro League in de Algemene Vergadering van de KBVB te gaan zetelen, mag beschouwd worden als richtinggevend voor onze intense samenwerking.”

De verlenging van het partnerschap trapt af met de Kerstactie 2020, die ook dit jaar volledig in het teken staat van Younited Belgium. Tijdens de actie zal de Jupiler Pro League opnieuw voor één speeldag worden omgedoopt tot de Younited Pro League, om het bewustzijn en de visibiliteit voor Younited Belgium en de lokale Younited-teams te versterken.

Andrés Iniesta is vier maanden out met spierscheur

Vissel Kobe, de Japanse ploeg van Rode Duivel Thomas Vermaelen, moet het de komende vier maanden doen zonder haar sterspeler Andrés Iniesta. De 36-jarige middenvelder liep vorige week donderdag tijdens de kwartfinale van de Aziatische Champions League tegen het Zuid-Koreaanse Suwon Samsung een spierscheur in de rechterdij op.

De scheur werd na afloop van de wedstrijd in het Al Janoubstadion in Al-Wakrah (Qatar) vastgesteld in een Qatarees ziekenhuis. Iniesta werd vervolgens in Barcelona geopereerd. Zijn revalidatie zal vier maanden duren.

De Spanjaard speelt sinds medio 2018 bij Vissel Kobe. Voordien was hij vijftien jaar lang een bepalende factor op het middenveld van FC Barcelona.

Vissel Kobe is in de Japanse J1 League tegenvallend twaalfde. Afgelopen zondag sneuvelde Kobe in de halve finales van de Aziatische Champions League tegen het Zuid-Koreaanse Ulsan Hyundai. Thomas Vermaelen stond zowel in de kwartfinale als de halve finale 120 minuten op het veld.

Volledig scherm © AP

Toestand van Vanderlei Luxemburgo, besmet met Covid-19, is stabiel

De toestand van voormalig Braziliaans bondscoach Vanderlei Luxemburgo is stabiel. Dat maakte het ziekenhuis in Sao Paulo, waar hij verblijft, bekend. Hij wordt niet beademd, maar moet tot nader order wel in het ziekenhuis blijven. De 68-jarige Luxemburgo werd vrijdag gehospitaliseerd met een coronabesmetting. Hij heeft enkele milde symptomen.

Luxemburgo testte begin juli voor de eerste keer positief op het longvirus, maar vertoonde toen geen symptomen. Op dat moment was hij nog trainer van het Braziliaanse Palmeiras, waar hij in oktober aan de deur werd gezet.

Luxemburgo is één van de meest ervaren coaches in het Braziliaans voetbal. Na het WK van 1998 werd hij aangesteld als bondscoach van de Gouden Kanaries en dit tot de Olympische Spelen van Sydney in 2000. Luxemburgo begon in december 2019 aan zijn vijfde periode als T1 bij Palmeiras, de club waarmee hij in 1993 en 1994 het Braziliaans kampioenschap won. Hij stond ook aan het roer bij Real Madrid (2004-2005) en verscheidene Braziliaanse topclubs zoals Corinthians, Santos, Cruzeiro, Fluminense, Flamengo, Vasco da Gama, Gremio en Atletico Mineiro.

In Brazilië overleden al meer dan 182.700 personen aan de gevolgen van het coronavirus. Brazilië is daarmee het tweede meest getroffen land ter wereld, na de Verenigde Staten.

Volledig scherm Vanderlei Luxemburgo als coach van Real Madrid in 2005. © AP

Proximus behoudt uitzendrechten Champions League tot 2024

Proximus heeft aangekondigd dat het ook de komende drie seizoenen de exclusieve rechten voor de Champions League heeft verworven. Proximus is door dit nieuwe akkoord de enige operator in België die alle wedstrijden van de Champions League zal uitzenden. Het bedrijf bezit al sinds het seizoen 2012-2013 de exclusieve rechten op de Champions League.

Voetbalfans zullen de clashes tussen alle Europese topteams kunnen blijven volgen op Pickx. Op de verschillende zenders van Proximus Sports kan de klant ofwel één bepaalde wedstrijd kiezen uit alle matchen die op dat ogenblik gespeeld en uitgezonden worden, ofwel alle matchen tegelijkertijd bekijken via Multi Live, een exclusief programma van Proximus Sports.

De Champions League herneemt op 16 en 17 februari.

Volledig scherm Bayern München. © REUTERS