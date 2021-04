Football Talk. Löw moet niet vroeger opkrassen - Play-off-thuismatchen OHL allicht niet aan Den Dreef

Duitse bond bevestigt: geen voortijdig vertrek van Löw

De Duitse voetbalbond (DFB) neemt niet in overweging om Joachim Löw vroeger te vervangen na de desastreuze 1-2-nederlaag in eigen huis tegen Noord-Macedonië in de kwalificaties voor het WK 2022 in Qatar. Het was het eerste verlies in een WK-voorronde in 20 jaar. “De teleurstellende partij tegen Noord-Macedonië verandert niets aan ons tijdsschema”, gaf DFB-voorzitter Fritz Keller te kennen aan Bild. “Vooral omdat we van meet af aan duidelijk hebben aangegeven dat we een nieuwe bondscoach zullen hebben tegen de tijd dat de WK-kwalificaties hervatten in september.”

In maart liet Löw reeds weten dat hij het Duitse nationale team verlaat na het EK van komende zomer. Hij staat al sinds 2006 aan het roer bij Die Mannschaft, met eindwinst op het WK van 2014 in Brazilië als uitschieter.

Ook Oliver Bierhoff, algemeen directeur van de DFB, blijft Löw steunen. “Löw heeft de capaciteiten en de ervaring om het team succesvol te leiden tijdens het EK. Hij is uitermate gemotiveerd om van zijn laatste toernooi als bondscoach een succes te maken.”

Sinds Löw zijn vertrek aankondigde, staat Bierhoff in contact met verschillende kandidaat-opvolgers en hun entourages. “De komende weken zullen we de gesprekken opnieuw aanknopen. Mijn plan is om een opvolger voor te stellen aan het Uitvoerend Comité van de DFB wanneer het EK op gang komt.”

Bierhoff kwam ook nog even kort terug op de wedstrijd tegen Noord-Macedonië. “Natuurlijk mogen we die match nooit verliezen. Een gebrek aan kansen, geslepenheid en frisheid leidden ertoe dat we het laken niet naar ons toe trokken. We hebben het onheil op een onnodige manier over ons afgeroepen.”

Volledig scherm Joachim Löw. © AP

Oranje oefent tegen Schotland en Georgië

In de aanloop naar het EK speelt het Nederlands elftal in juni oefeninterlands tegen Schotland en Georgië. Het duel met Schotland vindt woensdag 2 juni plaats in Estádio Algarve in Almancil. Oranje is die week op trainingskamp in het Portugese Lagos. Schotland neemt komende zomer eveneens deel aan het EK.

Voor bondscoach Frank de Boer is het een terugkeer naar het stadion waar hij voor de laatste keer het shirt van het Nederlands elftal droeg. Dat was in juni 2004 in de na strafschoppen gewonnen EK-kwartfinale tegen Zweden (0-0). De Boer speelde 112 interlands.

Op zondag 6 juni komt Oranje in Enschede tegen Georgië uit. De wedstrijd in het stadion van FC Twente begint om 18.00 uur. Nederland speelde nog niet eerder tegen het nationale team van Georgië, dat sinds 1990 actief is en in 1992 toetrad tot de FIFA en UEFA.

Het duel met Georgië is de laatste oefenwedstrijd voor Nederland in de voorbereiding op het EK, dat op de planning staat voor 11 juni tot en met 11 juli in twaalf landen.

Volledig scherm Depay. © ANP

Play-off-thuismatchen OHL allicht niet aan Den Dreef

Als OHL de play-offs haalt, is de kans groot dat de Leuvenaars hun thuismatchen niet aan Den Dreef zullen afwerken. De Leuvense club wil meteen na de slotspeeldag van de reguliere competitie (18 april) starten met de heraanleg van het gehavende speelveld. Een nieuwe drainage, veldverwarming en een nieuwe 'klasse grasmat' aanbrengen vergt tijd, en die is te krap als OHL nog tot 24 mei nog play-off-wedstrijden moet afwerken aan Den Dreef. De club kijkt uit naar mogelijkheden om de - eventuele - play-offs 'in een naburig stadion' te spelen. Het AFAS-stadion van KV Mechelen lijkt de meest voor de hand liggende oplossing, zeker indien de Mechelaars naast de play-offs zouden grijpen. Er wordt ook gedacht aan 't Kuipje in Westerlo. Er lopen onderhandelingen met beide clubs.

Play-off 1 mag OHL nu wel vergeten, al kan het mathematisch nog. Ook play-off 2 is nog geen feit. "Laten wij er vooral vol aan de bak gaan in de resterende twee wedstrijden, bij Cercle en thuis tegen Waasland Beveren, dan zien we wel waar we landen", zei assistent-coach Issame Charaï die op de trainersbank zat omdat Marc Brys geschorst was.

In het hypothetische geval dat OHL via de play-offs Europees voetbal zou afdwingen, moeten de Leuvenaars daar allicht voor passen. Omdat Leicester City vrijwel zeker een Europees ticket bemachtigt, zou OHL uit de Europese boot vallen omdat beide clubs eigendom zijn van de King Power Group. De UEFA laat niet toe dat twee clubs van dezelfde eigenaar Europees spelen. "Als die kans zich aandient, zoeken we uit hoe we alsnog Europa in kunnen", zegt CEO Peter Willems. (HML)

Volledig scherm Mousa Tamari. © Photo News