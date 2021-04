Football Talk. Losada haalt Najar (ex-RSCA) - Vanaf 1 mei weer fans in Serie A

Italië laat vanaf 1 mei opnieuw toeschouwers toe bij sportwedstrijden

Vanaf zaterdag 1 mei worden tot duizend toeschouwers toegelaten in open stadions in Italië. Het gaat om stadions in de regio’s die het minst zijn getroffen door de coronapandemie. Dat heeft de Italiaanse regering vandaag bekendgemaakt.

Zaalsporten zullen tot 500 toeschouwers kunnen toelaten, ook in de zogenaamde “gele” gebieden waar de beperkingen het minst streng zijn. Het gaat om alle “sportevenementen van nationaal belang”, aldus een woordvoerder van de staatssecretaris voor Sport. De voetbalwedstrijden van de Serie A, de basketbal- en volleybalkampioenschappen en het tennistoernooi van Rome (9-16 mei) zullen dus met een beperkt aantal toeschouwers kunnen doorgaan.

De regering had eerder deze week al toestemming gegeven aan het Stadio Olimpico (Rome) om een kwart van zijn capaciteit - of bijna 17.000 toeschouwers - open te stellen voor de vier EK-wedstrijden die in juni en juli op het programma staan.

In Italië zijn alle stadions sinds oktober volledig gesloten voor het publiek nadat ze in september enkele weken waren geopend. Ook toen was er een limiet van 1.000 toeschouwers.

Hernan Losada haalt Andy Najar terug naar DC United

Voormalig Anderlecht-rechterflankverdediger Andy Najar heeft een contract tot eind dit jaar, met optie voor nog eens twee jaar, ondertekend bij DC United in de Noord-Amerikaanse Major League Soccer (MLS), zo maakte de club bekend.

De 28-jarige Hondurees zat zonder club nadat zijn contract bij Los Angeles FC begin dit jaar was afgelopen. Voordien was hij zeven seizoenen, tot de zomer van 2020, bij RSC Anderlecht aan de slag.

Najar streek in 2013 bij RSCA neer, nadat hij overkwam van DC United. In 164 wedstrijden met de Brusselaars scoorde hij 14 doelpunten en deelde hij 16 assists uit. Hij won met Anderlecht twee Belgische titels (2013-2014 en 2016-2017).

In zijn tweede periode bij DC United komt hij terecht onder de hoede van Hernan Losada, die afgelopen winter promovendus Beerschot verliet voor een avontuur in de Verenigde Staten. Daar gaat het nieuwe seizoen dit weekend van start.

Charleroi-Eupen de afscheidsmatch van Nicolas Penneteau ?

In de afsluiter tegen AS Eupen staat Nicolas Penneteau weer onder de lat bij Sporting Charleroi. Dat bevestigde Karim Belhocine. Wordt dit de afscheidsmatch van de 40-jarige Corsicaan na zeven seizoenen uitstekende dienst als Carolo? Blijft hij langer als stand-in of wacht hem een taak in de technische staf? Volgende woensdag maakt gedelegeerd bestuurder Mehdi Bayat de balans op. Dat zullen we allicht meer weten.

Na de nederlaag van 24 januari op Sclessin — en zijn rode kaart in het slot van de match voor… handspel —, moest Nicolas Penneteau voor de tweede keer dit seizoen de plaats ruimen voor de jonge Rémy Descamps. Die keepte behoorlijk tot goed, maar straalde niet de autoriteit uit van de superancien in zijn beste dagen. En dat zijn er een pak. Vandaar onze vraag zaterdagavond in de perszaal van de Ghelamco Arena na de 4-0 tegen AA Gent: ‘Is het niet zo dat de ploeg in deze cruciale fase van de strijd om play-off 2, het leadership van Penneteau heeft gemist?’ Reactie van Karim Belhocine: “Nico is op en top professional. Ook op de bank bleef hij belangrijk voor de ploeg. Toen ik hem na mindere wedstrijden op Anderlecht en Standard in volle transparantie op de hoogte bracht van mijn voornemen om Rémy op te stellen, deelde hij niet helemaal mijn mening, maar legde hij zich daar sportief bij neer. Descamps is ook een uitstekende doelman mét persoonlijkheid en vermits hij de daaropvolgende weken voldoening schonk, was er geen reden om opnieuw te veranderen.”

In zijn negentien wedstrijden als titularis, hield Nicolas Penneteau zes keer de nul. Dat is een gemiddelde waarmee hij in de ranking van de clean sheets nog altijd vierde staat na Simon Mignolet, Sinan Bolat en Timon Wellenreuther, ver boven Rémy Descamps die, het dient gezegd, niet geholpen werd door de terugval van het collectief. (AR)

Volledig scherm Penneteau. © BELGA

Mandzukic staat loon van maart af aan goed doel

Een mooi gebaar. AC Milan-aanvaller Mario Mandzukic staat zijn loon van de maand maart af aan een goed doel, de Milan Foundation. Dat meldt persbureau ANSA. De Kroaat van 34 kon door een spierblessure niet in actie komen en doet daarom de geste. “Een geweldig gebaar”, vindt Milan-voorzitter Paolo Scaroni dat. “Het toont dat Mario een echte prof is en dat hij respect heeft voor anderen en voor de club.”

Volledig scherm © AFP

Jérémy Perbet verruilt OH Leuven voor eerstenationaler RFC Luik

Jérémy Perbet, einde contract aan het eind van huidig seizoen, verlaat OH Leuven en gaat aan de slag bij RFC Luik. De ploeg uit eerste nationale, het derde hoogste niveau van het land, maakte het transfernieuws vrijdag zelf bekend. De Franse aanvaller van 36 jaar ondertekende er een contract voor twee jaar.

“Met de komst van Perbet toont RFCL duidelijk zijn ambities voor de volgende voetbaljaargang en zetten we onze weg voort om een high-performance team uit te bouwen”, aldus de club in een communiqué.

Perbet kwam dit seizoen twee keer in actie bij OHL alvorens van het toneel te verdwijnen. De tweevoudig Gouden Stier van de Jupiler Pro League (Bergen in 2011-2012 en Charleroi in 2015-2016) wil nu vooral zijn carrière herlanceren. De Fransman staat er voor zijn negende Belgische club na eerdere passages bij Charleroi, Tubeke, Lokeren, Bergen, Gent, Kortrijk, Club Brugge en OHL. In Frankrijk speelde hij voor Clermont, Moulin, Strasbourg en Angers, in Spanje voor Villarreal en in Turkije voor Basaksehir, de regerende landskampioen en werkgever van Nacer Chadli en Boli Bolingoli.

In zijn rijkgevulde carrière wist hij in 445 wedstrijden 184 keer de netten de laten trillen. RFC Luik haalt met andere woorden een doeltreffende spits in huis.

Spaanse bond schuift Sevilla naar voor als alternatief voor Bilbao

Indien Bilbao door de coronacrisis geen wedstrijden van het EK kan organiseren, dan wil de Spaanse voetbalbond (RFEF) Sevilla aanduiden als alternatief. Dat bevestigde bondsvoorzitter Luis Rubiales vrijdag.

In principe worden in het San Mames in Bilbao de drie groepsmatchen van Spanje en een achtste finale gespeeld. Maar door de strikte coronabeperkingen opgelegd door de Baskische regering is het allerminst zeker dat er tijdens het EK publiek welkom zal zijn in het stadion. Dat is echter een vereiste van de Europese voetbalbond.

Acht van de twaalf gastlanden hebben de UEFA al laten weten dat ze komende zomer (11 juni - 11 juli) verwachten fans te kunnen ontvangen in hun stadions. De andere vier steden (Rome, München, Dublin en Bilbao) hebben tot maandag de tijd gekregen om opheldering te geven.

“Ik zal alles doen wat menselijk mogelijk is opdat Spanje zijn drie groepsmatchen en de achtste finale niet verliest”, verklaarde Rubiales. “Niet alleen om economische redenen maar ook opdat onze selectie voor eigen publiek kan spelen.”

Volledig scherm San Mames. © AP

Mogelijk geen Ito op de Bosuil

De kans dat Junya Ito morgen op het veld staat tegen Antwerp is klein. De Japanner blesseerde zich vorig weekend tegen STVV aan de lies en is wellicht onvoldoende hersteld voor het duel van morgenavond op de Bosuil. “Het gaat redelijk goed met hem”, zei John van den Brom op zijn persconferentie. “Maar we beslissen morgen pas definitief.” Ons lijkt het in elk geval sterk dat Genk enig risico zou nemen met Ito, zeker met het oog op de bekerfinale van volgende week tegen Standard.

De vinnige rechtsbuiten was de laatste weken heel belangrijk voor Genk in de strijd om een play-off 1 ticket. In de laatste vier partijen was hij goed voor drie goals en drie assists. Mogelijk verhuist Bongonda naar rechts en krijgt de jonge Luca Oyen zijn kans op links, tenzij John van den Brom nog een verrassing uit de hoed tovert. (KDZ)

Volledig scherm Junya Ito. © Photo News