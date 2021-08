Football Talk. Lommel ziet coach vier dagen voor start nieuwe seizoen nog vertrekken - Phil Foden mist competitiestart bij Man City door voetblessure

Coach Liam Manning verlaat Lommel vlak voor seizoensbegin

Lommel moet vlak voor de start van het seizoen op zoek naar een nieuwe coach. Liam Manning keert terug naar Engeland om er als trainer aan de slag te gaan, zo maakte de Limburgse 1B-club bekend.

Manning arriveerde in mei 2020 in het Soevereinstadion als opvolger van Peter Maes. De 35-jarige Engelsman was eerder directeur van de opleidingacademie van New York City FC, een van de zusterclubs van de City Football Group met Manchester City als voornaamste uithangbord. CFG werd medio mei eigenaar van Lommel. Eerder werkte Manning in de academiestructuur van het Engelse voetbal, met belangrijke rollen bij West Ham United en Ipswich Town.

In zijn eerste en voorlopige enige seizoen bij Lommel slaagde hij erin spelers als Souza en Moreno in de etalage te zetten. Bovendien eindigden de Limburgers op een knappe derde plek na Union en Seraing. “Ik ben trots op wat ik heb bereikt”, reageert Manning, die volgens Engelse media op weg is naar derdeklasser MK Dons. “Ik heb samengewerkt met een gepassioneerde groep trainers die zich elke dag opnieuw inzetten om talentvolle jonge spelers een kans te geven, terwijl ik leiding heb gegeven aan de ontwikkeling van een geweldige groep spelers met een opwindende voetbalstijl in een uitdagende competitie.”

De Nederlandse assistent-trainer Peter van der Veen zal op interimbasis de rol van Manning overnemen, terwijl Lommel “intensief op zoek gaat” naar een vervanger voor de positie van hoofdcoach. Komend weekend staat de eerste competitiematch van de Limburgers op het programma. Waasland-Beveren komt zondag om 16 uur op bezoek.

Manchester City moet Phil Foden vier weken missen met voetblessure

Phil Foden, Engels international en speler van Manchester City, staat vier weken aan de kant met een voetblessure die hij opliep op het EK. Daardoor moet hij een kruis maken over de nakende seizoensstart in de Premier League.

“Het was heel jammer om me net voor de EK-finale te blesseren. Ik had geen geluk, maar ik werk hard en ik hoop zo snel mogelijk terug te keren”, verklaarde Foden. De 21-jarige Brit miste zo de verloren finale tegen Italië en keert naar alle waarschijnlijkheid niet terug op het veld voor de internationale break in september.

Regerend landskampioen Manchester City trapt zondag af op bezoek bij Tottenham.

Volledig scherm Phil Foden. © Pool via REUTERS

Boetes voor KV Oostende en CEO Ganaye wegens kritiek aan ref

Het Disciplinair Comité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft een boete van 2.500 euro opgelegd aan KV Oostende, en een boete van 500 euro aan CEO Gauthier Ganaye, omdat die laatste bij de openingsmatch tegen Charleroi kritiek had op de scheidsrechter.

De feiten waarvoor KVO en Ganaye bestraft worden, deden zich voor in de wedstrijd Oostende-Charleroi van 24 juli. Meteen na de eerste helft stond de CEO scheidsrechter Erik Lambrechts op te wachten aan de spelerstunnel. Ganaye uitte zijn ongenoegen over het gebrek aan gele kaarten voor de Carolo’s, en volgde de scheidsrechters tot aan hun kleedkamer.

Lambrechts, die niet gediend was met de kritiek, wees Ganaye erop dat hij zich in een zone bevond waar hij niets te zoeken had. De Fransman repliceerde dat hij mocht doen waar hij zin in had, zo blijkt uit het rapport dat de scheidsrechter nadien van het incident had opgemaakt. Ganaye werd pas later geïdentificeerd.

Het Bondsparket stelde een vervolging in tegen KV Oostende en verweet de club een gebrekkige organisatie, omdat ze niet in staat was een ongemachtigd individu uit de neutrale zone te houden. “KVO schoot tekort in zijn plicht de ref te beschermen”, klinkt het. Ganaye werd dan weer vervolgd, omdat hij als CEO een voorbeeldfunctie te vervullen heeft.

Volledig scherm KV Oostende-CEO Gauthier Ganaye. © Photo News

Shandong wint maar ziet Fellaini uitvallen, Dembélé deelt punten met Guangzhou City

Op de 14e speeldag in de Chinese Super League heeft Shandong Taishan woensdag zijn leiderplaats in groep A nog wat meer kracht bijgezet met een 2-1 zege tegen Cangzhou, tevens de vijfde overwinning op rij. Het zag wel Marouane Fellaini na 13 minuten naar de kant gaan met wat leek op een blessure.

Tegelijkertijd mocht Mousa Dembélé opdraven in de basiself van Guangzhou City op het veld van Henan Songshan Longmen. Die wedstrijd eindigde op een 1-1-gelijkspel.

Volledig scherm Marouane Fellaini. © AFP

Geen bezoekende fans toegelaten in septemberinterlands door Europese coronapiek

De FIFA en de UEFA hebben de nationale voetbalbonden laten weten dat bezoekende fans niet welkom zijn bij de interlands die in september op het programma staan, omwille van een nieuwe coronapiek in Europa. De Europese WK-kwalificatiewedstrijden hervatten begin september, minder dan twee maanden na de finale van het EK 2020.

Het mondiale en Europese leidinggevende orgaan in het voetbal onderstreepten het als volgt: “Omwille van de recente coronaopflakkering in Europa en de grote hoeveelheid aan internationale wedstrijden die in september doorgaan, zijn er zowel voor de WK-voorrondes als voor de vriendschappelijke interlands geen bezoekende fans toegelaten. Ieders veiligheid is de voornaamste prioriteit in deze onzekere tijden.” De beslissing geldt voor alle interlands die plaatsvinden in september en zal herbekeken worden voor de maanden oktober en november.

Mainz in oog van de storm met vier coronagevallen bij nakende seizoensstart

Er woedt een golf van ongerustheid bij Bundesligaclub Mainz op vier dagen van de start van het nieuwe seizoen: veertien personen zijn in quarantaine geplaatst nadat er vier positief getest hebben op het coronavirus. Mainz zag zich eveneens genoodzaakt om de woensdagtraining te schrappen.

Mainz speelt zondag gastheer voor RB Leipzig. De voorbereiding voor die wedstrijd werd zwaar verstoord: afgelopen vrijdag legde aanvaller Karim Onisiwo een positieve test af, gevolgd door twee andere spelers maandag en dinsdag. Daar kwam later nog een vierde bij.

“Momenteel gaan we ervan uit dat de wedstrijd plaats zal vinden”, gaf voorzitter Stefan Hofman te kennen aan de Duitse pers. De plaatselijke gezondheidsautoriteiten hebben “onmiddellijke isolatie van acht andere spelers en twee stafleden” bevolen. “Ze raadden ons aan de training van woensdag te annuleren. Het moet blijken hoe da zaken vorderen”, ging Hofman verder. De club benadrukte dat “twee van de besmette spelers volledig gevaccineerd zijn”.

Het reglement van de Duitse bond schrijft voor dat een team enkel uitstel kan vragen als het over minder dan 16 spelers kan beschikken.

Volledig scherm © Photo News

Eerste sancties clearinghouse zijn voor AA Gent, STVV en Oostende

AA Gent, STVV en KV Oostende hebben elk een sanctie ontvangen van de Disciplinaire Raad van de Koninklijke Belgische Voetbalbond, omdat ze de strengere regels rond makelaars en tussenpersonen met de voeten hebben getreden. De Buffalo’s en de Kanaries krijgen een boete met uitstel, de kustploeg moet 3.366 euro boete betalen.

Het Clearing Department van de Belgische voetbalbond controleert sinds vorig seizoen alle transfers in het Belgisch voetbal, om malafide praktijken met makelaars te voorkomen. Het vehikel werd in de nasleep van Operatie Propere Handen in het leven geroepen. Clubs moeten er goedkeuring krijgen voor nagenoeg elke transfertransactie. Het clearinghouse gaat gepaard met een reeks van andere regels tegen malafide tussenpersonen die in 2019 ingevoerd zijn.

KV Oostende voerde een betaling uit aan een makelaar zonder voorafgaande goedkeuring van het Clearing Department. Ook een betaling van AA Gent, toen de regels nog maar net van kracht waren, beschikte niet over de juiste goedkeuring. Maar de Buffalo’s konden nadien wel een foutloos rapport voorleggen en kregen daarom een voorwaardelijke straf.

STVV liet zich op drie inbreuken betrappen bij betalingen in de zomer van 2020: er was geen goedkeuring voor gegeven, geen vertegenwoordigingsovereenkomst neergelegd en het ging om een niet-geregistreerd agentschap. De Disciplinaire Raad besliste om voor elke van de vijf overtredingen een boete van 2.500 euro op te leggen, in totaal 12.500 euro, weliswaar met uitstel.