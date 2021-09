Football Talk. Lommel klopt Lierse – Wolfsburg-Belgen spelen gelijk tegen Eintracht Frankfurt

Delen per e-mail

Lommel boekt tweede zege van het seizoen tegen Lierse

Op de vijfde speeldag in de 1B Pro League stonden Lommel en Lierse tegenover mekaar. Lommel won de partij met 3-1 en staat nu gelijk met Lierse in het klassement.

Lommel kwam bijzonder goed uit de startblokken. Al in de eerste minuut kopte Laurent Lemoine een corner binnen. In de tweede helft verdubbelde Arno Veschueren op acrobatische wijze de score op aangeven van Caio Roque. Lommel bleef drukken en Ishak Talal Boussouf maakte de actie die hij zelf opzette vanop zijn eigen helft af. Lierse gaf echter niet op en Guillaume De Schryver profiteerde van een grote fout in de verdediging van Lommel om de hoop van zijn ploeg levend te houden, maar 3-1 bleef de eindstand.

In het klassement staat Lommel met 7 punten op de vijfde plaats samen met Lierse, dat wel een beter doelsaldo heeft.

Wolfsburg, met drie Belgen in de basis, speelt gelijk tegen Frankfurt

Op de vijfde speeldag van de Duitse Bundesliga heeft Wolfsburg Eintracht Frankfurt ontvangen. De thuisploeg bleef op 1-1 steken tegen de volgende tegenstander van Antwerp in de Europa League. Bij Wolfsburg stonden er drie Belgen in de basis: doelman en kapitein Koen Casteels, Sebastiaan Bornauw en Dodi Lukebakio. Aster Vranckx zat op de bank.

Lammers opende de score voor Frankfurt, maar Wolfsburg kwam terug langszij via Weghorst. De drie Belgen stonden heel de wedstrijd op het veld, Vranckx kwam niet in actie. Door het gelijkspel mist Wolfsburg de kans om alleen aan de leiding te komen in Duitsland, het moet die plaats nu delen met Bayern München. Beide ploegen hebben 13 punten.

Volledig scherm Koen Casteels. © Photo News

Jimmy Greaves is op 81-jarige leeftijd overleden

De voormalige Engelse international Jimmy Greaves, de topschutter aller tijden van Tottenham, is op 81-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigen de Spurs zondag. Greaves was tussen 1961 en 1970 in het shirt van de Londenaars goed voor 266 doelpunten in 379 wedstrijden. Hij won met het team onder meer de Europabeker der Bekerwinnaars (1963) en twee keer de FA Cup.

De aanvaller speelde 57 keer voor de nationale ploeg en scoorde daarin 44 doelpunten. Hij maakte deel uit van de kern die in 1966 in eigen land wereldkampioen werd, al kwam Greaves er alleen in actie tijdens de groepsfase. Greaves speelde ook voor Chelsea, AC Milan en West Ham. Vorig jaar werd hij door het Britse koningshuis geridderd voor zijn verdiensten aan het Engelse voetbal.

Volledig scherm © Photo News

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.