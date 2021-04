Football Talk. Lokeren-boegbeeld Killian Overmeire stopt met voetballen - Licht op groen voor renovatie Sclessin

Lokeren-boegbeeld Killian Overmeire stopt met voetballen

Killian Overmeire heeft beslist te stoppen met voetballen. Hij speelde zijn laatste wedstrijd met Lokeren tijdens de bekermatch tegen Sint-Truiden (0-2 verlies) op 3 februari.

De 35-jarige middenvelder ondertekende, na het faillissement van ‘zijn’ club, pas eind vorig jaar een nieuwe verbintenis. Hij zou uiteindelijk, door de coronapandemie, amper een officiële wedstrijd spelen voor wit-zwart-geel. “Het besluit had ik eigenlijk al een tijdje geleden genomen. Maar ik wou geen overhaaste beslissing nemen. vandaag is het tijd om mee te delen dat ik stop met voetballen”, stelt Killian Overmeire.

“Ik heb na de wedstrijd tegen Sint-Truiden met moeite een paar keer gelopen. Ik ben 35, het voetbal heeft veel gevraagd van mijn lichaam. De laatste jaren waren er veel extra bezoekjes aan de kine en uren extra oefeningen om wedstrijdfit te blijven. Nu kan ik mezelf niet meer zover krijgen om mij nog eens tot het uiterste te pushen. Mag het dan vanaf nu wat rustiger? Het is op.”

“Mijn gezin heeft ook recht op meer. Mijn vrouw heeft een fulltime job in het onderwijs en zelf steek ik enorm veel tijd in mijn nieuw beroepsleven. We hebben drie zonen en die vragen veel aandacht. Wie zelf kinderen heeft, weet het wel, hoe hectisch het soms kan zijn. Mijn loopbaan eindigen met een laatste competitiewedstrijd met supporters was voor mij een droom. Corona heeft ons uit die droom gehaald. Bij mij is voetballen alles geven of niets. Alles geven zit er niet meer in. Dit non-seizoen was dus mijn laatste”, besloot Killian Overmeire.

Met Sporting Lokeren pakte Overmeire tweemaal de Belgische Beker (2012 en 2014) en hij speelde er tal van Europese matchen nadat hij sinds 2003 deel uitmaakte van de A-kern. Hij schopte het ook tot Rode Duivel en verzamelde een cap. In de match met Luxemburg, van 19 november 2008, viel hij in voor Guillaume Gillet. In die bewuste wedstrijd maakte ook Eden Hazard zijn debuut.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Nederlandse voetbalbond mikt op 12.000 toeschouwers per EK-duel en hoopt op meer

De Nederlandse voetbalbond (KNVB) hoopt komende zomer bij de vier EK-wedstrijden in Amsterdam ten minste 12.000 toeschouwers te kunnen verwelkomen in de Johan Cruijff ArenA. Dat heeft de voetbalbond aan de Europese voetbalunie UEFA gerapporteerd. “Afhankelijk van de ontwikkelingen van het coronavirus in juni bestaat de kans dat het er uiteindelijk meer zullen worden”, laat de KNVB weten.

“Geweldig dat we op koers liggen voor een EK met publiek”, zegt Gijs de Jong, toernooidirecteur in Amsterdam. “Dit is een historisch toernooi, waar Nederland deel van uitmaakt. Daar hoort gewoon publiek bij te zijn. We kijken ernaar uit 12.000 toeschouwers in de Johan Cruijff ArenA te ontvangen, maar beseffen dat het coronavirus onvoorspelbaar is en er geen garanties zijn. We blijven echter goede hoop houden dat de situatie in juni zodanig verbeterd is, dat er zelfs meer toeschouwers bij kunnen zijn.”

Uiterlijk deze woensdag moesten de twaalf speelsteden hun plannen indienen over het beoogde minimumaantal toeschouwers bij de EK-wedstrijden in hun stadions.

De Johan Cruijff ArenA vormt het decor voor de EK-groepswedstrijden van Nederland tegen Oekraïne (13 juni), Oostenrijk (17 juni) en Noord-Macedonië (21 juni). Op 26 juni staat nog een achtste finale op het programma.

Volledig scherm © ANP

Licht op groen voor renovatie Sclessin

Na de stad Luik heeft nu ook het Waalse Gewest de vergunningsaanvraag voor de renovatiewerken aan Sclessin afgestempeld. De goedkeuring belandt in principe vandaag bij de Luikse club. Daarmee is alle papierwerk afgerond en kan Standard nu officieel beginnen aan de vernieuwing van het stadion. Het Waalse Gewest had de eerste aanvraag in de zomer van vorig jaar nog afgekeurd. Nu krijgen de Rouches dus wel groen licht.

Standard startte midden 2019 al de procedure om Sclessin te kunnen uitbreiden naar een stadion voor 32.000 fans, onder meer door de twee hoeken aan tribune 2 te laten aansluiten aan de twee korte zijdes. Doordat het stadion enkele meters verschuift, komt er ook ruimte voor een esplanade waar de fans voor en na de matchen zullen kunnen verzamelen. (SJH/FDZ)

Volledig scherm Sclessin. © Photo News

KV Mechelen verlengt contract van drie youngsters, drie anderen vertrekken

KV Mechelen heeft de opties in de contracten van drie youngsters gelicht. Linksachter Dylan Dassy (18), spits Niklo Dailly (19) en doelman Maxime Wenssens (19) blijven al zeker tot juni 2022 bij de club. Het contract van keeper Sofiane Bouzian (20), die begin vorig seizoen nog debuteerde tegen Anderlecht, wordt niet verlengd. Ook Lars Coveliers (20) en de aan Helmond Sport verhuurde Arno Van Keilegom (21) moeten op zoek naar een nieuwe club. (ABD)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Toeschouwers welkom bij openingsduel EK

De openingswedstrijd van het Europees kampioenschap voetbal wordt op vrijdag 11 juni gespeeld mét publiek. Hoeveel mensen bij Italië-Turkije welkom zullen zijn in het Olympisch Stadion in Rome is nog niet duidelijk. De UEFA had de speelsteden gevraagd deze week kenbaar te maken of er wel of geen publiek bij de wedstrijden aanwezig zou kunnen zijn. “De minister van Volksgezondheid heeft ons verzekerd dat de adviseurs van de regering de beste oplossingen zullen vinden om de aanwezigheid van het publiek mogelijk te maken”, sprak de voorzitter van de Italiaanse bond.