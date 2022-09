Football Talk. Lloris haakt geblesseerd af bij Frankrijk - Arsenal-speler Ethan Nwaneri is met zijn 15 jaar en 181 dagen jongste debutant ooit in Premier League

Frankrijk moet behoud afdwingen zonder doelman Lloris

Hugo Lloris moet geblesseerd afhaken voor de laatste twee groepswedstrijden van Frankrijk in de Nations League. De 35-jarige aanvoerder van Les Bleus sukkelt met een blessure aan de rechterdij, zo bevestigt de Franse voetbalbond.

Het sluitstuk van Tottenham wordt in de selectie van Didier Deschamps vervangen door Albant Lafont (FC Nantes). Ook Théo Hernandez is niet fit. De verdediger van AC Milan heeft last van een scheurtje in de adductoren. Lucas Digne (Aston Villa) neemt zijn plaats in.

Frankrijk staat met 2 op 12 op de vierde en laatste plaats in groep 1 van de A-divisie en riskeert te degraderen. Denemarken leidt met 9 punten voor Kroatië (7 punten) en Oostenrijk (4 punten). De wereldkampioen ontvangt donderdag in het Stade de France Oostenrijk en speelt zondag in Kopenhagen tegen Denemarken.

Arsenal weer aan de leiding na vlotte zege in Brentford, 15-jarige debuteert

Dankzij een vlotte 0-3 zege uit bij Brentford, zondagnamiddag op de achtste speeldag in de Premier League, heeft Arsenal de leidersplaats weer overgenomen van Manchester City.

Bij de bezoekers uit Londen startte Albert Sambi Lokonga op de bank, pas na 78 minuten mocht de gewezen belofteninternational het veld op voor Thomas Partey. De eindstand stond toen al geruime tijd op het scorebord. William Saliba had The Gunners na 17 minuten op voorsprong gezet, nog voor rust maakte Gabriel Jesus er 0-2 van. Vlak na de pauze zorgde Fabio Vieira voor de 0-3, meteen ook de eindstand. In de toegevoegde tijd debuteerde Ethan Nwaneri bij Arsenal. Met zijn 15 jaar en 181 dagen is de Engelsman de jongste speler ooit geworden in de Premier League. Hij veegde het record van de tabellen van Harvey Elliott, die 16 jaar en 30 dagen was toen hij in mei 2019 zijn debuut vierde voor Fulham in het duel tegen Wolverhampton.

Met 18 op 21 heeft Arsenal de leidersplaats in handen in de Premier League. Ze hebben een voorsprong van één punt op landskampioen Manchester City en Tottenham Hotspur.

Clement en Matazo halen met Monaco stevig uit in Reims

Het AS Monaco van coach Philippe Clement heeft zondagnamiddag op de achtste speeldag in de Franse Ligue 1 met 0-3 gewonnen op het veld van Stade Reims, dat halverwege de eerste helft met een man minder kwam te staan na de uitsluiting van Bradley Locko.

De thuisploeg hield nadien nog wel even stand, maar vlak na rust lukte Aleksandr Golovin toch de 0-1. In de slotfase diepten de Monegasken de voorsprong via Takumi Minamino (87.) en Wissam Ben Yedder (90.) nog verder uit tot 0-3.

Bij de bezoekers was er een basisplaats voor Eliot Matazo. Hij mocht bij de rust in de kleedkamers blijven voor Mohamed Camara. Maxime Busi startte voor de thuisploeg en mocht na 54 minuten gaan rusten.

De vijfde zege van het seizoen levert Monaco 14 punten en een 5e plaats op. Reims hangt met zes punten maar net boven de degradatiestreep.

PSV klopt Feyenoord en neemt tweede plek in Eredivisie over

PSV heeft zondag het eerste topduel van dit seizoen in de Eredivisie gewonnen. De Eindhovenaren versloegen in een doelpuntrijk duel in het Philips-stadion Feyenoord met 4-3. PSV nam dankzij de zege de tweede plaats over van de Rotterdammers en heeft nu 2 punten meer.

Feyenoord opende via Oussama Idrissi al in de 3e minuut de score. PSV nam daarna de wedstrijd in handen en kwam, dankzij doelpunten van Jarrad Branthwaite en Cody Gakpo, op voorsprong. Na een fout van Armando Obispo maakte Danilo kort voor rust gelijk.

Ook na rust had PSV een overwicht. Guus Til zorgde, op aangeven van Gakpo, al snel voor de 3-2. De thuisploeg liet na om verder uit te lopen en Orkun Kökcü hielp Feyenoord in de 73e minuut weer langszij (3-3).

Obispo bezorgde PSV in de 83e minuut alsnog de overwinning, met een kopbal uit een hoekschop van Gakpo. Even voordien was Johan Bakayoko ingevallen voor Xavi Simons, die met een gele kaart achter zijn naam stond. Yorbe Vertessen bleef de hele wedstrijd op de bank.

Wolfsburg, met Casteels in doel, voorlaatste na nederlaag tegen leider Union Berlijn

Met doelpunten van Jordan Siebatcheu (54., 1-0) en Sheraldo Becker (77., 2-0) won Union Berlijn zondag tegen Wolfsburg op de zevende speeldag van de Duitse Bundesliga. Bij de ‘Wolven’ stond Koen Casteels heel de wedstrijd in het doel, terwijl Sebastiaan Bornauw op de bank bleef.

Union Berlijn, dat een nederlaag leed tegen Union Sint-Gillis op de eerste speeldag in de Europa League, staat nu met 17 punten aan de leiding in de Bundesliga., twee punten voor Dortmund. Wolfsburg staat pas 17e met 5 punten.

Dortmund ziet Reus viertal weken uitvallen, WK niet in gevaar

Bij Borussia Dortmund heeft aanvoerder Marco Reus zaterdag in de Revierderby tegen Schalke 04 een kwetsuur aan de buitenste enkelband opgelopen, zo bevestigde sportdirecteur Sebastian Kehl. “Uit onderzoek is gebleken dat hij geen breuk heeft opgelopen. Zijn WK komt dus zeker niet in gevaar. We verwachten hem reeds over drie à vier weken weer terug”, klinkt het in een korte mededeling. Reus mist wel de komende twee duels met de Mannschaft in de Nations League, tegen Hongarije en Engeland.

Aanvankelijk werd er gevreesd voor een zware blessure bij de 33-jarige Reus, die op het halfuur met een draagberrie en in tranen het veld moest verlaten. Dortmund won de Revierderby met het kleinste verschil. De ingevallen 17-jarige Youssoufa Moukoko (82.) scoorde in een kolkend Signal Iduna Park het enige doelpunt van de wedstrijd. Dankzij de overwinning neemt Dortmund de leiding in de stand. Met 15 punten uit zeven wedstrijden telt het een punt meer dan Union Berlijn, dat wel een wedstrijd minder heeft. Bayern München verloor verassend met 1-0 bij Augsburg en volgt met 12 punten op plaats vier.

Fortuna Sittard Vrouwen verliest met 4-0 van Ajax: vier Red Flames in de basiself bij de start van het nieuwe seizoen

Met Tessa Wullaert, de kapiteinsband om de arm, met Diede Lemey in doel en Féli Delacauw en Jarne Teulings op het middenveld begon Fortuna Sittard aan het allereerste seizoen van de club in de Nederlandse Eredivisie. De vijfde Flame van Sittard, Isabelle Iliano, werkt aan haar comeback. Uit en tegen vicekampioen en bekerwinnaar Ajax werd het meteen een serieuze test. Sittard heeft ambitie. Top drie wordt hier en daar gezegd. Dan is 4-0 wel een ferme opdoffer. Ajax scoorde in de eerste (Pelova 23') en drie keer in de tweede helft (owngoal Van Koot 77', opnieuw Pelova 90' en Verhoeve 92'). Volgende week speelt Fortuna thuis tegen Feyenoord.

Elena Dhont speelde 25' voor Twente. De landskampioen won met 0-5 in Alkmaar. PSV, met Julie Biesmans, won thuis met 1-0 van Heerenveen.

Vincent Janssen opgeroepen voor Nederlands elftal

Antwerp-spits Vincent Janssen maakt deel uit van de selectie van Louis van Gaal voor de Nations League-wedstrijden tegen Polen en België. “Voor ons is dit de laatste mogelijkheid de jongens aan het werk te zien, voor we onze WK-selectie bekend moeten maken”, aldus Van Gaal. “Zoals ik al vaker heb gezegd is de voorbereidingstijd voor dit WK extreem kort, dus ik moet alle beschikbare tijd goed benutten. Na dit trainingskamp komen we pas op 14 november weer bij elkaar, een week voordat we onze eerste wedstrijd op het WK spelen.”

Oranje speelt donderdag in Warschau tegen Polen en sluit de groepsfase van de Nations League drie dagen later in Amsterdam af tegen België. De ploeg van Van Gaal gaat in groep 4 van de A-divisie op kop met 10 punten uit vier wedstrijden. België heeft 7 punten, Polen 4 en Wales 1 punt.

De selectie

Keepers: Jasper Cillessen (NEC), Mark Flekken (Freiburg/Dui), Andries Noppert (Heerenveen), Remko Pasveer (Ajax Amsterdam)

Verdedigers: Nathan Aké (Manchester City/Eng), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool/Eng), Denzel Dumfries (Inter Milaan/Ita), Matthijs de Ligt (Bayern München/Dui), Tyrell Malacia (Manchester United/Eng), Bruno Martins Indi (AZ Alkmaar), Devyne Rensch (Ajax), Jurriën Timber (Ajax), Stefan de Vrij (Inter Milaan/Ita)

Middenvelders: Steven Berghuis (Ajax), Frenkie de Jong (FC Barcelona/Spa), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (Atalanta Bergamo/Ita), Marten de Roon (Atalanta/Ita), Kenneth Taylor (Ajax)

Aanvallers: Steven Bergwijn (Ajax), Memphis Depay (FC Barcelona/Spa), Cody Gakpo (PSV Eindhoven), Vincent Janssen (Royal Antwerp FC/BEL), Wout Weghorst (Besiktas/Tur).

Jordi Cruijff officieel technisch directeur FC Barcelona

Jordi Cruijff heeft een contract getekend bij FC Barcelona als nieuwe technisch directeur. De zoon van de overleden voetballegende Johan Cruijff werkte in deze rol al sinds 1 juli bij de Spaanse voetbalclub. De 48-jarige Cruijff is nu officieel directeur geworden.

Vorig jaar ging hij bij Barcelona aan de slag als technisch adviseur. Cruijff kwam toen over van de Chinese club Shenzhen FC. Als lid van de zogeheten sportieve commissie had hij tijdens de laatste twee transferperiodes een belangrijke rol in het aan- en verkoopbeleid van de Catalaanse club, waarvoor onder anderen Frenkie de Jong en Memphis Depay spelen.

Cruijff voetbalde zelf in de jaren 90 bij Barcelona, waar zijn vader als speler en trainer furore maakte. In 1996 vertrok hij uit Spanje. De aanvaller kwam vervolgens uit voor de Engelse topclub Manchester United. Cruijff voetbalde later in Spanje nog bij Celta de Vigo, Alavés en Espanyol. Hij kwam negen keer uit voor Oranje en was onder meer op het Europees kampioenschap van 1996 in Engeland van de partij.

Cruijff was eerder technisch directer bij AEK Larnaca en Maccabi Tel Aviv.

Joseph Akpala en Jimmy Hempte versterken technische staf KV Kortrijk

KV Kortrijk breidt de technische staf uit met Jimmy Hempte & Joseph Akpala. Ze vervoegen de staf van Adnan Custovic en gaan aan de slag als assistent-trainers. Voor Hempte is het een terugkeer naar het oude nest, want hij speelde in totaal 145 wedstrijden voor de West-Vlamingen. De komst van Akpala is dan weer verrassend te noemen. De ex-speler van onder meer Charleroi, Club Brugge en KV Oostende zet bij KVK zijn eerste stapjes in het trainersvak. (IVDA)

Fenerbahçe, met Batshuayi in de basis, sleept draw uit de brand tegen Rennes en Theate

Fenerbahçe heeft op de tweede speeldag van de Europa League een 2-2 gelijkspel uit de brand gesleept op het veld van Rennes, met Arthur Theate negentig minuten tussen de lijnen. Enner Valencia, die Michy Batshuayi iets na het uur verving bij Fenerbahçe, scoorde in de blessuretijd de 2-2.

Michy Batshuayi kreeg bij zijn tweede wedstrijd voor Fenerbahçe het vertrouwen in de spits na zijn eerste goal voor de Turkse club vorige week, goed voor zijn eerste basisplek. De spits kreeg met centrale verdediger Arthur Theate een landgenoot als rechtstreekse tegenstander. De Franse thuisploeg snoerde de Turkse aanval de gehele eerste helft de mond en leek de wedstrijd vijf minuten na de rust in een beslissende plooi te hebben gelegd met twee snelle doelpunten. Martin Terrier (52.) en Lovro Majer (54.) knalden Rennes naar een dubbele voorsprong.

Fenerbahçe toonde zich veerkrachtig en halveerde niet veel later de voorsprong met een treffer van Irfan Can Kahveci (60.). Iets na het uur werd Batshuayi naar de kant gehaald voor Enner Valencia. Die ontpopte zich in het absolute slot van de wedstrijd tot Turkse held met een doelpunt diep in de blessuretijd. De Ecuadoriaanse spits (90.+2) bleef koelbloedig vanaf de penaltystip en bezorgde zijn ploeg een punt.

Door het gelijkspel delen beide ploegen de leidersplaats in groep B met vier punten. AEK Larnaca volgt met drie eenheden. Dynamo Kiev telt nul stuks en is laatste.

Clement en Monaco onderuit tegen Ferencváros

Philippe Clement en Monaco hebben hun tweede wedstrijd in de groepsfase van de Europa League verloren. In het Stade Louis II moesten ze de duimen leggen voor de Hongaarse landskampioen Ferencváros: 0-1. De Monegasken wonnen hun afgelopen drie wedstrijden en begonnen met vertrouwen aan de partij tegen de Hongaren. Clement koos voor een gevaarlijke voorhoede met ex-Bruggeling Krépin Diatta, Wissam Ben Yedder en Alexander Golovin, maar de aanvallers beten zich de tanden stuk op de Hongaarse verdediging. Het trio werd integraal naar de kant gehaald door Clement, die zijn ploeg een matige partij zag spelen.

Ferencváros, waar oude bekende Xavier Mercier (ex-OHL, -Cercle Brugge, -KV Kortrijk) niet van de bank kwam, hield zich goed staande en werd beloond voor zijn inzet. Met nog iets meer dan tien minuten op de klok bezorgde de ingevallen Bálint Vécsei (79.) de Hongaren de volle buit met het enige doelpunt van de wedstrijd. Belgisch jeugdinternational Eliot Matazo bleef bij Monaco de hele wedstrijd op de bank.

Door de overwinning wipt Ferencváros over Monaco naar de leidersplaats in groep H. De Hongaren tellen 6 punten, drie eenheden meer dan de Monegasken, die op gelijke hoogte staan met het Turkse Trabzonspor. Het Servische Rode Ster Belgrado is laatste.

Geen transfer voor Selemani

Dorian Dessoleil is twijfelachtig voor de partij tegen Anderlecht. De centrale verdediger trainde vandaag niet mee, want hij heeft last van de rug. De transfer van Selemani naar het Egyptische Al Ahly gaat niet door. De Comorees blijft - voorlopig - in Kortrijk. Sambou Sissoko wordt dan weer tot het einde van het seizoen verhuurd aan het Servische FK Cukaricki. (IVDA)

Nederlands elftal toont nieuwe WK-shirts tegen Polen en België

Het Nederlands elftal speelt de komende interlands in de Nations League in nieuwe tenues. De KNVB en kledingsponsor Nike presenteerden donderdag het thuis- en uitshirt dat Oranje eind dit jaar ook gaat dragen op het WK in Qatar. Het thuisshirt is zoals gebruikelijk oranje, voor het uitshirt grijpt Nike terug op koninklijk blauw als kleur. De afgelopen jaren speelde het Nederlands elftal de uitwedstrijden in een zwart tenue met oranje accenten.

De ploeg van bondscoach Louis van Gaal showt volgende week donderdag (22 september) in Warschau tegen Polen het blauwe uittenue, drie dagen later dragen de spelers het oranje tenue in Amsterdam tegen België. In dat shirt zijn met donkere vegen de manen van de Nederlandse leeuw te zien.

Op het WK van 2014 speelde Oranje ook in een blauw uittenue. Onder leiding van Van Gaal pakte de nationale ploeg toen brons in Brazilië. “Elke keer dat ik het shirt aantrek, zie ik als een kans om mooie dingen te bereiken”, zegt aanvoerder Virgil van Dijk in een persbericht. “Niet alleen voor mezelf en voor het team, maar met name voor mijn land.”

Oranje start het WK op 21 november tegen Senegal en speelt daarna in de groep tegen Ecuador (25 november) en gastland Qatar (29 november).

Het WK-shirt van België, dat ontworpen wordt door het Duitse adidas, is nog niet officieel bekendgemaakt.

Racing Genk verlengt contract van Paintsil

Racing Genk heeft het contract van Joseph Paintsil verlengd tot de zomer van 2026. De 24-jarige Ghanees speelt sinds juli 2018 voor Genk, waarmee hij in zijn eerste seizoen meteen kampioen werd. De flankaanvaller werd vervolgens een seizoen uitgeleend aan het Turkse Ankaragücü.

Paintsil speelde intussen 104 wedstrijden voor Genk, waarin hij 17 keer scoorde en 11 assists uitdeelde. Dit seizoen maakte hij al 4 goals (en gaf 2 assists) tijdens de eerst acht competitieduels. Onlangs werd Paintsil voor zijn 100ste match gevierd tijdens de derby tegen STVV. De Ghanees debuteerde begin 2022 voor de nationale ploeg en telt intussen zes caps achter zijn naam.

Club-Denen geselecteerd voor nationale ploeg

Andreas Skov Olsen en Casper Nielsen zijn allebei geselecteerd door de Deense bondscoach Kasper Hjulmand. Voor Nielsen is het zijn eerste keer bij de EK-revelatie van vorig jaar. De Denen spelen op 22 september tegen Kroatië, op 25 september moet Denemarken tegen Frankrijk de wei in.

Dion Cools ruilt het Deense Midtjylland voor het Tsjechische Jablonec

Dion Cools gaat een nieuw avontuur aan bij FK Jablonec. De Tsjechische eersteklasser maakte maandag de komst van de Belgisch-Maleisische rechtsachter bekend.

Afgelopen vrijdag maakte Midtjylland bekend het contract met de 26-jarige Cools te ontbinden. Drie dagen later zette hij zijn handtekening bij Jablonec.

Cools maakte in januari 2020 de overstap van Club Brugge naar Midtjylland. Hij slaagde er echter nooit helemaal in door te breken bij de Deense topclub. Hij kwam in twee kalenderjaren tot 53 officiële duels (en één goal). In de terugronde van vorig seizoen werd hij uitgeleend aan Zulte Waregem.

Cools is een voormalig Belgisch jeugdinternational, maar koos in juni 2021 voor een interlandcarrière bij Maleisië. Intussen telt hij tien caps.

Jablonec staat na acht speeldagen op de dertiende plaats (op zestien ploegen) in de Tsjechische hoogste klasse. Afgelopen zondag won het pas zijn eerste competitiewedstrijd van het seizoen.

Welshe bondscoach Page tekent nieuw vierjarig contract

Rob Page, de bondscoach van Wales, heeft een nieuw vierjarig contract ondertekend. Page leidt het Welshe team daardoor onder meer in de kwalificaties voor het EK 2024 en het WK van 2026. Zijn vorige contract liep na het WK in Qatar van eind dit jaar (20 november-18 december) af.

Onder leiding van Page bereikte Wales vorig jaar de laatste 16 op het EK. Ook plaatste het land zich voor het eerst sinds 1958 voor het WK. Wales is tijdens de groepsfase va het WK ingedeeld in poule B, met ook nog Engeland, Iran en de Verenigde Staten.

“Er is geen grotere eer dan het coachen van je nationale team en ik kan niet wachten op de uitdagingen die de komende vier jaar zullen brengen, te beginnen met ons eerste WK in 64 jaar”, zei Page in een eerste reactie. “Dit is een spannende tijd voor het Welshe voetbal en ik hoop dat we het land in november trots kunnen maken en ons succes kunnen voortzetten door ons in de toekomst te kwalificeren voor meer grote toernooien.”

De 48-jarige Page nam het stokje als manager over van voormalig topvoetballer Ryan Giggs, die eind 2020 op non-actief werd gezet na te zijn beschuldigd van mishandeling van zijn ex-vriendin en haar zus. In juni 2022 besloot Giggs uit zichzelf om op te stappen.

Duitse doelman Loris Karius staat tot januari bij Newcastle onder de lat

Newcastle heeft de Duitser Loris Karius aangeworven om de onbeschikbaarheid van zijn eerste twee doelmannen Nick Pope en Karl Darlow, allebei geblesseerd, op te vangen. De 29-jarige Karius tekende een contract tot januari, met een optie op verlenging. Zijn contract bij Liverpool liep deze zomer af.

In 2016 verdreef Karius Simon Mignolet uit doel bij liverpool, maar nadat hij in 2018 in de met 3-1 verloren Champions League-finale tegen Real Madrid twee keer blunderde, werd hij zelf naar het zijplan geschoven. Van 2018 tot 2020 werd hij uitgeleend aan Besiktas, in het seizoen 2020-2021 aan Union Berlin. Vorig seizoen vertoefde hij weer in Liverpool, maar trainer Jürgen Klopp deed geen beroep op zijn diensten.

Valencia en Pacho opgeroepen voor Ecuador

Hun sterke prestaties bij Antwerp zijn ook in eigen land niet onopgemerkt voorbij gegaan. Anthony Valencia (19) en William Pacho (20) werden geselecteerd voor de nationale ploeg van Ecuador. Beide spelers mogen dus dromen van hun interlanddebuut. Ecuador voetbalt later deze maand vriendschappelijk tegen Saudi-Arabië en Japan. Alderweireld (Rode Duivels), Janssen (Nederland), Vines (VS), Miyoshi (Japan), Frey (Zwitserland), Ekkelenkamp (Nederlandse beloften) en Vermeeren (Belgische U18) zitten in de voorselectie van hun nationale team. Eerstdaags zal blijken wie er ook daadwerkelijk wordt opgeroepen. (KDC)

Nog drie wedstrijden in Premier League uitgesteld

Voorafgaand aan de begrafenis van koningin Elizabeth worden komend weekend in de Premier League nog eens drie duels uitgesteld. Het gaat om Chelsea - Liverpool, Manchester United - Leeds United en Brighton & Hove Albion - Crystal Palace.

De beslissing over dat laatste duel was eerder al genomen, vanwege een dreigende staking bij het openbaar vervoer. De reden voor het niet doorgaan van beide andere duels is een gebrek aan capaciteit bij de politie, wegens de inzet bij en rond de uitvaartdienst van de koningin.

Vanwege het overlijden van de Britse vorstin werd er het afgelopen weekend helemaal niet gevoetbald in Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland. Vanaf dinsdag wordt wel weer gespeeld.

Europa League-duel tussen Arsenal en PSV uitgesteld

De Europa League-wedstrijd Arsenal - PSV, donderdag voorzien om 21 uur, wordt uitgesteld naar een latere datum vanwege het overlijden van koningin Elizabeth. Dat heeft de Eindhovense club bekendgemaakt, nadat ze werd ingelicht door de Europese voetbalbond UEFA. “Afgelopen weekend leek het er nog op dat het duel aanstaande donderdag wel gespeeld zou worden, maar de nationale autoriteiten in Groot-Brittannië hebben besloten dat er onvoldoende inzet van politiepersoneel mogelijk is vanwege de uitvaartdiensten van de Britse koningin Elizabeth in Londen”, meldt PSV.

Op de eerste speeldag in Europa League-groep A speelde PSV thuis 1-1 gelijk tegen Bodö/Glimt. Arsenal won met 1-2 bij FC Zürich.

De Champions League-wedstrijd tussen Rangers en het Italiaanse Napoli verhuisde eerder al van dinsdag naar woensdag om 21 uur vanwege de ceremoniële activiteiten na het overlijden van koningin Elizabeth. Daardoor is er dinsdag onvoldoende politie beschikbaar om de veiligheid rond de match op Ibrox te garanderen.

Thiago Motta is opvolger van Sinisa Mihajlovic bij Bologna

De voormalige Italiaanse international Thiago Motta (40) is aangesteld als de nieuwe coach van FC Bologna. De opvolger van Sinisa Mihajlovic ondertekende een contract tot 30 juni 2024. Dat meldt de Serie A-club maandag. Claudio Fenucci, directeur van FC Bologna, kondigde zaterdag op een persconferentie al de komst van Motta aan.

De voormalige middenvelder, die in zijn spelerscarrière voor onder andere FC Barcelona, Inter Milaan en Paris Saint-Germain aantrad, was tot juni coach van Spezia Calcio. Eerder trainde de in Brazilië geboren Motta ook Genoa.

Na drie gelijke spelen en twee nederlagen in de eerste vijf speeldagen mocht Sinisa Mihajlovic beschikken. De Serviër was sinds januari 2019 actief als trainer bij de Italiaanse club, waar hij Filippo Inzaghi opvolgde. Mihajlovic werd dat jaar getroffen door leukemie. Hij herstelde na een beenmergtransplantatie en chemokuur, maar kreeg in maart van dit jaar te maken met een terugval.

Met beloftecoach Luca Vigiani op de bank won Bologna zondag met 2-1 van Fiorentina. De club is nu 12de in de stand met 6 punten.

Marokko, tegenstander van de Rode Duivels op het WK, haalt Hakim Ziyech terug bij selectie

De Marokkaanse nationale ploeg rekent opnieuw op sterspeler Hakim Ziyech. De 29-jarige middenvelder was onder de vorige bondscoach Vahid Halilhodzic uit de gratie gevallen. Onder nieuwe bondscoach Walid Regragui behoort Ziyech opnieuw tot de 31-koppige kern voor de oefeninterlands in Spanje tegen Chili (23 september) en Paraguay (27 september). Marokko is op het WK in Qatar (20 november-18 december) een van de tegenstanders van de Rode Duivels in de groepsfase.

De terugkeer van Ziyech is geen grote verrassing. Sinds Halilhodzic vorige maand opstapte vanwege een verschil in visie met de Marokkaanse voetbalbond (FRMF) over de voorbereiding op het WK, gonsde het al van de geruchten over een terugkeer van de Chelsea-middenvelder. Twee weken geleden stelde de Marokkaanse bond Walid Regragui aan als nieuwe bondscoach. Hij haalde Ziyech meteen weer bij de selectie.

Halilhodzic botste niet enkel met Ziyech, maar ook met Noussair Mazraoui. Ook de vleugelverdediger, die Ajax afgelopen zomer verruilde voor Bayern München, zit onder Regragui weer bij de selectie. Met de broers Samy en Ryan Mmaee (beiden Ferencvaros), Selim Amallah (Standard) en Ilias Chair (Queens Park Rangers) zitten er ook vier in België geboren spelers in de kern.

Marokko treft de Rode Duivels in Qatar in het tweede groepsduel in poule F, op zondag 27 november (14 uur). Naast België en Marokko zitten ook Kroatië en Canada in dezelfde groep.

Volledig scherm © REUTERS

Wolverhampton haalt Diego Costa terug naar de Premier League

De Wolves geven Diego Costa een nieuwe kans in de Premier League. De 33-jarige aanvaller was transfervrij na zijn vertrek bij het Braziliaanse Atletico Mineiro in januari. Hij ondertekende in Wolverhampton een contract tot het einde van het seizoen. Costa moet bij de Wolves de blessure van aanvaller Sasa Kalajdzic helpen op te vangen. Die kwam afgelopen zomer over van Bundesliga-club Stuttgart, maar liep in zijn debuutmatch meteen een kruisbandblessure op.

De komst van Costa had heel wat voeten in de aarde voor Wolverhampton. In eerste instantie kreeg de spits geen werkvergunning, maar na een beroepsprocedure van de club verkreeg hij toch de nodige documenten. Costa kwam eerder tussen 2014 en 2017 in Engeland uit voor Chelsea. Hij liet er 59 goals in 120 matchen noteren. Verder in zijn carrière maakte de aanvaller vooral furore voor Atlético Madrid. Voor de Rojiblancos scoorde hij 83 keer in 216 duels.

Op zijn palmares staan twee Spaanse en twee Engelse titels. Met Atlético won hij in 2018 ook de Europa League. De in Brazilië geboren Costa verzamelde 24 caps voor Spanje.

Wolverhampton telt na zes speeldagen in de Premier League zes punten. Het staat daarmee veertiende.

Atlético vloert Celta, Carrasco scoort knappe goal

Atlético Madrid heeft de punten thuisgehouden tegen Celta: 4-1. Yannick Carrasco maakte het derde doelpunt voor de thuisploeg. De Rode Duivel kreeg de bal op het middenveld aangespeeld en trof vervolgens na een lange run raak. Fraaie goal. Carrasco werd in de 85ste minuut gewisseld, Axel Witsel speelde de hele wedstrijd.

Cádiz-doelman redt onwel geworden fan

De competitiewedstrijd tussen Cádiz CF en FC Barcelona in de Spaanse voetbalcompetitie is kort voor het einde stilgelegd. Dat gebeurde nadat een supporter op de tribune onwel was geworden.

Het voorval gebeurde achter het doel van Cádiz-keeper Jeremías Ledesma. De Argentijn sprintte naar de zijlijn om een defibrillator te pakken en gooide die daarna richting het supportersvak. In de tussentijd waren hulpverleners met een brancard de tribune op gerend om de fan te helpen.

De spelers van Cádiz en Barcelona gingen in de tussentijd naar de kleedkamer. Na ruim een halfuur kwamen ze terug voor het vervolg. FC Barcelona leidde met 2-0 en alleen de blessuretijd moest nog afgewerkt worden.

