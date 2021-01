Football Talk. Liverpool versus Man United in FA Cup - 36 positieve coronatests in Premier League afgelopen week

Liverpool ontmoet Manchester United in vierde ronde FA Cup

Liverpool en Divock Origi gaan op bezoek bij Manchester United in de vierde ronde van de FA Cup. Dat blijkt uit de vandaag uitgevoerde loting. Kampioen Liverpool en Manchester United delen momenteel de leiding in de Premier League.

Cheltenham Town (League Two) mag het Manchester City van Kevin De Bruyne verwelkomen. Amateurclub Chorley, dat in Engeland op het zesde niveau aantreedt, ontvangt het Wolverhampton Wanderers van Leander Dendoncker. Tottenham en Toby Alderweireld spelen een uitduel tegen Wycombe Wanderers (Championship). Brighton en Leandro Trossard treffen Blackpool (League One). Het Fulham van Denis Odoi ontvangt Burnley. Brentford (Championship) neemt het op tegen het Leicester City van Youri Tielemans, Dennis Praet en Timothy Castagne. Bekerhouder Arsenal trekt naar Southampton, als de Saints Shrewsbury Town (League One) uitschakelen in de derde ronde. De wedstrijden van de vierde ronde in de FA Cup vinden plaats in het weekend van 23 en 24 januari.

36 positieve coronatests in Premier League afgelopen week

In de afgelopen week hebben 36 spelers uit de Premier League positief getest op het coronavirus. Dat heeft de overkoepelende organisatie van de hoogste Engelse voetbalklasse gemeld. Het is een lichte daling ten opzichte van een week eerder, toen 40 spelers het virus hadden opgelopen. Dat betekende een record.

Spelers en staf van alle 20 clubs ondergingen de afgelopen week twee testen. Tot nu toe zijn vijf wedstrijden afgelast, vanwege een forse uitbraak bij een club. Op dit moment wordt Aston Villa het hardst geraakt, de club speelde vorige week zelfs met een jeugdelftal in de FA Cup tegen kampioen Liverpool.

Hoewel heel Engeland in een zware lockdown zit, zijn er nog geen plannen de Premier League enkele weken stil te leggen.

Volledig scherm © Pool via REUTERS

Nazon (STVV) riskeert twee speeldagen schorsing na duw

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft vier speeldagen schorsing (waarvan twee effectief) en 3.000 euro boete (waarvan 2.000 euro effectief) gevorderd als straf voor STVV-aanvaller Duckens Nazon, die afgelopen weekend tegen Club Brugge rechtstreeks werd uitgesloten in de Jupiler Pro League.

Met nog een vijftal minuten op de klok op Stayen maakte de ingevallen Nazon een slaande beweging richting Club-verdediger Kossounou na onderling duw- en trekwerk. De Haïtiaanse aanvaller tikte hem aan toen de bal niet in de buurt was. Kossounou ging neer en rolde over het Truiense kunstgras, waarna ref Bert Put de rode kaart onder Nazons neus duwde op aangeven van zijn assistent. De scheidsrechter had de slag zelf niet waargenomen. STVV verloor in eigen huis met 1-2 van de Brugse leider.

“Beelden zijn niet duidelijk”

“De bijgebrachte beelden zijn niet duidelijk, maar zijn steeds ondersteunend en het is het verslag van de scheidsrechter dat doorslaggevend is”, schrijft bondsprocureur Ebe Verhaegen in zijn vordering. “De bal was niet in de buurt en de fout werd onmiskenbaar intentioneel begaan. Nazon heeft als speler van het profvoetbal nog meer dan anderen een voorbeeldfunctie. Daarnaast is zo’n actie onaanvaardbaar op een voetbalterrein.”

Het Bondsparket houdt rekening met twee verzachtende omstandigheden, met name het blanco strafblad van de aanvaller en het feit dat er sprake was van een middelmatige intensiteit. Daarom werden twee van de vier speeldagen met uitstel gevorderd. Als STVV het voorstel tot minnelijke schikking van het Bondsparket aanvaardt, mist Nazon de competitieduels tegen OH Leuven en Kortrijk. In het andere geval verschijnen club en speler dinsdag voor het Disciplinair Comité van de voetbalbond.

Delegatie Real Madrid heeft Pamplona verlaten

De delegatie van Real Madrid is er maandag uiteindelijk dan toch in geslaagd Pamplona per vliegtuig te verlaten. Het team van Thibaut Courtois en Eden Hazard verbleef er sinds vrijdag om er zaterdag een competitiematch tegen Osasuna (0-0) te spelen. Vanwege de hevige sneeuwval in een deel van Spanje was het afreizen naar Pamplona geen sinecure, maar de selectie van Zinédine Zidane zat door de sneeuwchaos na de partij ook vast in de Noord-Spaanse stad.

De Madrilenen keerden niet terug naar de Spaanse hoofdstad en reisden maandagvoormiddag meteen door naar Malaga. Daar spelen ze donderdag in de halve finales van de Spaanse Supercup tegen Athletic Bilbao.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Coryn stopt met voetballen

Jana Coryn stopt met voetballen. De 28-jarige aanvalster moet door een aanslepend kraakbeenletsel een punt zetten achter haar voetbalcarrière. Coryn kwam 18 keer voor de Red Flames uit, maar kwam daarbij niet tot scoren. In clubverband won ze wel de Beker van België in 2013 (met Anderlecht) en 2016 (met Lierse). Ook werd ze in 2016 topschutter in de Belgische competitie. In het buitenland speelde ze drie seizoenen voor Lille.

“Het voetbal heeft de afgelopen 18 jaar het grootste deel van mijn leven bepaald en mij veel mooie dingen opgeleverd, al was het niet altijd even gemakkelijk”, klinkt het. “Ik heb veel hoogtes gekend, veel dieptepunten. Na twee knie-operaties en een blijvend kraakbeenletsel, zeg ik nu VAARWEL tegen mijn geliefde sport, maar zeg ik HALLO tegen een nieuwe wereld die voor mij zal open gaan.”

Post by JanaCorynOfficial Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Jana Coryn. © Photo News

Oudste voetballer ter wereld doet er nog een jaartje bij

De Japanner Kazuyoshi Miura, met zijn 53 jaar de oudste profvoetballer ter wereld, heeft zijn contract bij de Japanse eersteklasser Yokohama FC met één seizoen verlengd.

Voor de bijna 54-jarige voormalige international wordt het zijn 36e seizoen als profvoetballer, zijn tweede in de J1-League, de Japanse hoogste klasse, sinds 2007. Toen degradeerde de aanvaller met de club naar de J2-League en pas twee seizoenen geleden verzekerde de club zich van promotie naar de hoogste afdeling. Vorig seizoen kwam hij vier keer in actie voor Yokohama.

Sinds maart 2017 mag King Kazu zich de oudste profvoetballer ooit noemen. Toen brak hij met een leeftijd van 50 jaar en 7 dagen het record van de Engelsman Stanley Matthews. De in 2000 gestorven Matthews was tijdens zijn laatste wedstrijd als prof 50 jaar en 5 dagen oud. Hij nam het toen met Stoke City op tegen Fulham.

King Kazu vertegenwoordigde Japan 89 keer en was voor zijn vaderland goed voor 55 doelpunten. Na zijn debuut als profvoetballer in Brazilië was hij bijna zijn hele carrière actief in Japan, op uitzondering van korte periodes bij FC Genoa (1994-1995), Croatia Zagreb (1998-1999) en Sydney FC (2005-2006).

Volledig scherm Kazuyoshi Miura in actie. © AFP

Celtic mist tegen Hibernian halve ploeg na contact met besmette teamgenoot

Celtic treedt met een fel uitgedunde selectie aan tegen Hibernian in de Schotse Premiership. Dertien spelers uit de A-kern, net als coach Neil Lennon en zijn assistent John Kennedy, zijn in isolatie gegaan omdat ze nauw contact hadden met Christopher Jullien. De Franse verdediger heeft positief getest op het coronavirus.

“Uiteraard zijn we erg teleurgesteld, net zoals onze fans dat zullen zijn”, schrijft het team uit Glasgow op zijn site. “De club had tot nog toe geen enkele positieve test, tot heden.” De club vreest dat de besmetting vorige week is overgeslagen op Jullien, toen Celtic terugkeerde van een trainingskamp in Dubai.

Celtic heeft de Schotse bond verzekerd maandagavond te spelen tegen Hibernian. Celtic is de nummer 2 in de competitie met 43 punten uit negentien wedstrijden. Rangers is koploper met liefst 22 punten meer, maar de stadsrivaal heeft wel vier wedstrijden meer gespeeld.