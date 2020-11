Football Talk. Liverpool mag volgende maand opnieuw fans ontvangen - Reds spelen Champions League-duel tegen Midtjylland in Dortmund

Liverpool treft Midtjylland in Dortmund

Liverpool speelt op 9 december zijn Champions League-wedstrijd tegen het Deense Midtjylland in Dortmund. Dat heeft een woordvoerder van de Duitse stad donderdag bevestigd aan het Duitse persagentschap dpa. De match vindt plaats achter gesloten deuren.

Voor Engelse clubs is het bijzonder moeilijk om in Denemarken te voetballen. Conform de momenteel geldende regels in Groot-Brittannië zouden de spelers en de stafleden bij hun terugkeer uit Denemarken 14 dagen in quarantaine moeten gaan.

Volgens de openbare omroep WDR was het Liverpool-coach Jürgen Klopp die Dortmund voorstelde als alternatieve locatie voor de wedstrijd. Klopp keert zo terug naar het Signal Iduna Park, waar hij van 2008 tot 2015 coach was. Dortmund ging op het verzoek van Liverpool en de Europese Voetbalbond (UEFA) in, op voorwaarde dat de plaatselijke gezondheidsmaatregelen gerespecteerd worden.

Klopp en de zijnen trekken naar Dortmund om Midtjylland partij te geven.

Aantal clubs uit Premier League mag in december weer publiek ontvangen

Liverpool, Chelsea, Brighton en West Ham United zijn de eerste clubs die over anderhalve week voorzichtig weer toeschouwers mogen toelaten bij hun thuisduels in de Premier League. Het zijn clubs die in de zogenoemde ‘tier-two’-regio’s gehuisvest zijn.

De Britse regering heeft Engeland verdeeld in gebieden waar de coronacijfers de goede kant op gaan of juist niet. Laag twee, waarin onder meer Londen en Liverpool zijn ondergebracht, is het middelste niveau. In bijvoorbeeld Manchester (laag drie) zijn fans nog niet welkom.

Bij de wedstrijden, in het weekend van 5 en 6 december mogen maximaal 2000 toeschouwers aanwezig zijn. Het gaat om de duels Brighton - Southampton, Chelsea - Leeds, Liverpool - Wolverhampton en West Ham - Manchester United. Het zijn de eerste duels met fans sinds Covid-19 de competities in maart stillegde en later zorgde voor duels in lege stadions. De andere wedstrijden in dat weekend in de Premier League vinden plaats in gebieden waar strengere regels heersen.

De wedstrijd in de Europa League tussen Arsenal en Rapid Wien kan op 3 december het eerste Europese duel worden op Engelse bodem dat weer met toeschouwers kan worden gespeeld.

Volledig scherm © Photo News

Pro League en supporters bekronen ‘beste coronaproof viering’

Supporters zullen vanaf komend voetbalweekend de beste coronaproof viering na een doelpunt kunnen verkiezen. “We moeten op zoek naar nieuwe manieren om blijdschap te delen, op een veilige afstand”, zegt woordvoerder Stijn Van Bever van de Pro League.

“Doelpunten en overwinningen brengen emoties met zich mee. In een teamsport worden die samen gevierd. In tijden van physical distancing is dit echter niet evident”, aldus Van Bever. Om het coronaproof vieren bij de spelers nog meer te motiveren, zal de meest veilige en originele vieringen vanaf komende speeldag in de bloemetjes worden gezet.

Samen met de fans gaat de Pro League op zoek naar de ‘Pro Celebration of the week’. Er zal na elke speeldag in 1A en 1B een selectie gemaakt worden, waaruit supporters hun favoriete viering kunnen kiezen via de sociale kanalen van de Pro League en rechtenhouder Eleven Sports. Op het einde van het seizoen wordt uit al die coronaproof vieringen de beste ‘Pro Celebration’ verkozen.

Volledig scherm © BELGA