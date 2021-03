Football Talk. Liverpool en Leipzig spelen ook terugwedstrijd 1/8e finales in Boedapest

Premier League ‘Big Ben’ de overlever: vorige maand zo goed als naar exit geduwd, nu eerste keus

8:00 Kind van zijn lot. Christian Benteke (30) is een overlever geworden. Zomaar wals je niet meer over hem. Dertig dagen na een dreigement dat hij zijn laatste seconde voor Crystal Palace had gespeeld, is hij weer eerste keus. Keep on survivin’.