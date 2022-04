Football Talk. Lionel Messi mist mogelijk kampioensfeest - Linksachter op proef bij Beerschot

Messi mist mogelijk kampioensfeest

Lionel Messi (34), die last heeft van een ontsteking aan de linkerachillespees, reist niet met PSG af naar Angers. Daar staat morgenavond (21 uur) de competitiematch op het programma die de Parijzenaars mogelijk de titel kan opleveren. Ook Presnel Kimpembe en Marco Verratti ontbreken, zij sukkelen met problemen aan de knie. Neymar zit dan weer een schorsing uit. PSG kan zich met wat meeval voor de tiende keer tot kampioen van Frankrijk kronen. Kylian Mbappé en co wonnen zondag met 2-1 van eerste achtervolger Marseille. Met nog zes speeldagen voor de boeg telt PSG vijftien punten meer dan Marseille, dat woensdag Nantes ontvangt.

Volledig scherm Lionel Messi. © Photo News

Linksachter op proef bij Beerschot

Beerschot, dat blijft doortrainen tot de eerste week van mei, heeft momenteel de transfervrije linksback Marco Weymans (24) op proef. Weymans is een uitgezwermd Kiels jeugdproduct. Zijn recentste club was het Zweedse Östersund. De Oekraïner Yevgen Galchuk, die de oorlog in zijn thuisland ontvluchtte, krijgt dan weer de gelegenheid om bij Beerschot zijn conditie te onderhouden. Verder trainen deze week ook acht beloften mee met de A-kern. Vrijdag staat er een oefenmatch op het programma op het veld van Waasland-Beveren.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Marco Weymans 🇧🇮🇧🇪 (@_mardinho) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Seizoen voorbij voor João Felix

De blessure van Atlético Madrid-aanvaller João Felix is ernstiger dan verwacht. Hoewel de club zich beperkte tot de melding dat de Portugees een hamstringblessure heeft opgelopen was hij op Instagram helder over zijn vooruitzichten. “Ik zal mijn team de rest van het seizoen niet kunnen helpen”, schreef Felix, die zich in het gewonnen duel met Espanyol van zondag (2-1) net als zijn ploeggenoot Thomas Lemar halverwege moest laten vervangen. Atlético staat vierde in La Liga met 60 punten uit 32 wedstrijden. Morgen komt Granada op bezoek in Madrid.

View this post on Instagram A post shared by João Félix (@joaofelix79) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Derby County van Rooney degradeert na aftrek van 21 punten

Geen mirakel voor Wayne Rooney en zijn Derby County. De Engelse goalgetter is er niet in geslaagd Derby in The Championship te houden. Zijn ploeg zakt naar de League One, de derde klasse in Engeland. Na een 1-0-verlies tegen Queens Park Rangers en een 4-4-gelijkspel van concurrent Reading werd behoud onmogelijk.

Derby kreeg dit seizoen liefst 21 strafpunten opgelegd wegens overtreding van de boekhoudregels. Het leidde tot een leegloop bij de club, zo vertrok onder andere Phil Jagielka naar Stoke City. Desondanks valt coach Rooney weinig te verwijten. De Engelsman had aan het begin van het seizoen amper genoeg spelers om een volledige ploeg op te stellen, maar zou zonder de puntenstraf toch comfortabel in de middenmoot zijn geëindigd.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Barcelona de boot in tegen Cadiz

Een doelpunt van Lucas Perez kort na de rust. Barcelona liet zich in Camp Nou verrassen door laagvlieger Cadiz. De Catalanen konden zich wat steviger in het zadel hijsen op de tweede plaats van het klassement, maar blijven door de nederlaag op gelijke hoogte met Sevilla hangen. Cadiz deed door de overwinning een goeie zaak in de strijd tegen de degradatie. Voor Barcelona is het een paasweek in mineur geweest, de ploeg van Xavi werd donderdag ook al gewipt uit de Europa League.

Volledig scherm Soccer Football - LaLiga - FC Barcelona v Cadiz - Camp Nou, Barcelona, Spain - April 18, 2022 FC Barcelona's Gavi and Sergino Dest react REUTERS/Albert Gea © REUTERS

Napoli en invaller Mertens zien Milan kloofje slaan

Napoli heeft een slechte zaak gedaan in de titelstrijd. Op de 33ste speeldag van de Serie A moest het een laat 1-1 gelijkspel toestaan tegen AS Roma. Lorenzo Insigne (11.) schonk de thuisploeg een vroege voorsprong met een omgezette penalty. Die stand bleef lange tijd op het bord, tot Stephan El Shaarawy (90.+1) bij het ingaan van de blessuretijd de bordjes alsnog opnieuw in evenwicht hing. Dries Mertens was in de 83ste minuut tussen de lijnen gekomen bij Napoli.

Door het zure puntenverlies ziet nummer drie Napoli (67 ptn.) leider AC Milan op vijf speeldagen van het einde een kloofje slaan van vier punten. Nummer twee Inter telt 69 punten en heeft bovendien een match minder gespeeld.

Volledig scherm Napoli-spelers. © REUTERS

Union wint oefenwedstrijd tegen Spaanse tweedeklasser

Union, de leider in onze Jupiler Pro League, heeft een oefenmatch gewonnen tegen de Spaanse tweedeklasser FC Cartagena. Het werd 3-0 voor de jongens van Felice Mazzu. Dante Vanzeir, Alex Millan en Kacper Kozlowski zorgden voor de Brusselse doelpunten. Met deze ruime zege sluiten Undav en co hun oefenstage in Spanje af. Morgen komen de spelers en staf van Union terug naar ons land om hier de laatste voorbereidingen te treffen. Zondag om half zeven trappen de Unionisten hun Champions’ play-offs op gang thuis tegen Anderlecht.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Bruno Fernandes betrokken bij auto-ongeluk

Bruno Fernandes, de Portugese aanvallende middenvelder bij Manchester United, raakte deze morgen met zijn Porsche betrokken in een auto-ongeluk. Er raakte niemand gewond. Morgenavond gaat Fernandes met Manchester United op bezoek bij Liverpool voor een inhaalwedstrijd. Maar de 27-jarige Portugees kan deze namiddag gewoon meetrainen met de rest van de selectie van Ralf Rangnick. United heeft nog niet gereageerd op het voorval.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

KMSK Deinze en coach Wim De Decker uit elkaar

KMSK Deinze en coach Wim De Decker (40) hebben in onderling overleg beslist om na anderhalf seizoen een punt te zetten achter hun samenwerking. Ook de rest van de technische staf mag na dit seizoen beschikken. Dat heeft de club uit de 1B Pro League maandag bekendgemaakt. KMSK Deinze eindigde op de vierde plaats in de 1B Pro League, wat niet strookte met de ambities van het bestuur.

In de zomer van 2021 trad De Decker op het voorplan. Pieterjan Monteyne werd T2, Flavien Le Postollec T3, Brian Vandenbussche keeperstrainer en Frederik Bracke physical coach. Hun contracten lopen, net zoals dat van De Decker, eind dit seizoen af. “Het is een zeer mooie ervaring geweest voor mij en voor de rest van de staf”, aldus De Decker, die eerder Antwerp en AA Gent coachte. “We hebben de nodige fundamenten kunnen leggen waarop de club nu verder kan bouwen. Mijn staf en ik wensen de club dan ook heel veel succes.”

“Deze staf is altijd professioneel en zorgzaam geweest voor iedereen. Ze hebben steeds hun uiterste best voor het team gedaan. We willen dan ook onze diepe dankbaarheid uitspreken”, voegde Chief Strategy Officer Akihisa Iizuka er nog aan toe.

Volledig scherm Wim De Decker vertrekt na dit seizoen bij KMSK Deinze © BELGA

Vertonghen helpt Benfica aan zege in stadsderby

Benfica heeft zich op de dertigste speeldag van de Portugese Primeira Liga een 0-2 overwinning geboekt bij stadsrivaal Sporting. Jan Vertonghen toonde zich met een knappe assist. Darwin Nunez scoorde na veertien minuten de openingstreffer na een weergaloze lange bal van Vertonghen. De Rode Duivel trapte de bal van aan de eigen zestien meter in de loop van Nunez. De Uruguayaan nam goed aan en wipte de bal over Sporting-doelman Adan, goed voor zijn 33ste treffer van het seizoen. Benfica consolideerde de partij en Dias zorgde in blessuretijd met een rake knal voor de beslissende 0-2. In de tussenstand blijft Sporting tweede met 73 punten, Benfica is derde met 67 punten. Koploper Porto telt 82 punten.

Volledig scherm Vertonghen met de controle voor de opzittende Pedro Goncalves in de derby tegen Sporting. © AFP

Mbappé en Neymar bezorgen PSG zege tegen Marseille

Paris Saint-Germain heeft de afsluitende topper van de 32e speeldag in de Ligue 1 naar zijn hand gezet. De Parijzenaars versloegen Olympique Marseille in het eigen Parc des Princes met 2-1. In de tussenstand neemt PSG als koploper een voorsprong van liefst 15 punten op eerste achtervolger Marseille. Voor de Zuid-Fransen komt er een einde aan acht zeges op een rij.

PSG kwam na twaalf minuten op voorsprong dankzij een knap lobje van Neymar. Caleta-Car trok de stand op het halfuur gelijk na een blunder van PSG-doelman Donnarumma. Nog voor rust stond PSG echter opnieuw op voorsprong. Mbappé benutte een elfmeter na hands van Rongier in de Parijse zestien.

Na de pauze bleef het spannend en Marseille leek vijf minuten voor tijd zelfs nog op gelijke hoogte te komen. De VAR kwam echter tussen om de gelijkmaker van Saliba af te keuren voor buitenspel. Het bleef 2-1.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Carrasco schiet Atlético in 100ste! minuut naar overwinning

Yannick Carrasco was vandaag de grote man bij Atlético. De Rode Duivel opende iets na de pauze de score in het duel tegen Espanyol. Na de Catalaanse gelijkmaker, een kwartier voor tijd, moesten Simeone & co nog vol aan de bak. In de 100ste! minuut kreeg Atlético een strafschop. Carrasco zette zich achter de bal en trapte het leer voorbij doelman López. Door deze driepunter blijft Atlético in de running voor de tweede plek.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © REUTERS

Rangers verslaat rivaal Celtic na extra tijd en plaatst zich voor bekerfinale

De Rangers staan in de finale van de Schotse voetbalbeker. In de stadsderby tegen rivaal Celtic stootte het team van coach Giovanni van Bronckhorst zondag na verlengingen door (1-2).

Nochtans was het Celtic dat zich via Greg Taylor in de 64e minuut op voorsprong hees. Scott Arfield tekende in de 78e minuut voor de gelijkmaker en verlengingen. Diep in de extra speeltijd besliste Carl Starfeldt (115.) het duel met een eigen doelpunt onder druk van voormalig Oostende-aanvaller Fashion Sakala. De Rangers treffen in de finale Hearts, dat zaterdag op zijn beurt de stadsderby tegen Hibernian met 2-1 naar zijn hand zette.

Ook in de Europa League zijn de troepen van Van Bronckhorst nog in de running. Afgelopen donderdag wipten ze het Portugese Braga na verlengingen, waardoor ze in de halve finale uitkomen tegen het Duitse RB Leipzig.

Volledig scherm © Photo News

Ronaldo hattrickheld bij Man United

Cristiano Ronaldo heeft Manchester United met een hattrick aan een overwinning op Norwich City geholpen. De ploeg van trainer Ralf Rangnick verspeelde op het eigen Old Trafford een voorsprong van 2-0, maar een kwartier voor tijd maakte Ronaldo uit een vrije trap zijn derde doelpunt: 3-2. Manchester United blijft daardoor in de race voor een plek in de Champions League.

Ronaldo opende al in de 7de minuut de score, na geklungel van Norwich-verdediger Ben Gibson. De 37-jarige Portugees verdubbelde na een half uur de voorsprong door een hoekschop van Alex Telles in doel te koppen. Kieran Dowell maakte vlak voor rust de aansluitingstreffer namens Norwich en Teemu Pukki bracht de hekkensluiter van de Premier League aan het begin van de tweede helft zelfs langszij.

Dankzij Ronaldo pakte ManUnited toch de winst. De Portugees knalde een vrije trap van zo’n 25 meter hard langs doelman Tim Krul, die enkele spelers van de thuisclub naast de muur opzij zag stappen toen Ronaldo schoot. De bal vloog door het gat dat zo ontstond in de hoek langs de Oranje-international. Ronaldo maakte vorige maand tegen Tottenham Hotspur (3-2) ook al een hattrick.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Juve lijkt laatste titelhoop op te mogen bergen na draw thuis tegen negenkoppig Bologna

Juventus lijkt voor het tweede opeenvolgende jaar naast de landstitel in de Serie A te grijpen. Op de 33e speeldag liet het in eigen huis verrassend punten liggen tegen Bologna (1-1).

De bezoekers, met Arthur Theate naar goede gewoonte in de defensie, leken de volle buit mee te graaien dankzij een vroeg doelpunt in de tweede helft van Marko Arnautovic (52.). Toch werd het nog bibberen in de slotfase voor Bologna na een rechtstreekse rode kaart voor Adama Soumaoro en twee gele kaarten voor Gary Medel, beide vijf minuten voor tijd. Met 11 tegen 9 vond de Oude Dame in extremis de weg naar het net: Dusan Vlahovic (90.+5) maakte diep in blessuretijd gelijk.

Desondanks schiet Juve bitter weinig op met de puntendeling. Met nog vijf speeldagen te gaan staat het op de vierde plaats in de rangschikking van de Italiaanse eerste klasse met 63 punten. De achterstand op koploper AC Milan lijkt met acht punten onoverbrugbaar te zijn geworden.

Volledig scherm © ANP / EPA

Belgische U16 houdt Portugal in bedwang, maar eindigt laatste in poule

De Rode Duivels U16 hebben de groepsfase op het internationaal toernooi van Montaigu beëindigd met een 1-1 gelijkspel tegen Portugal in La Chataigneraie en Vendée. Sporting Charleroi-speler Ismael Baouf sleepte een punt uit de brand in de 77e minuut (match van 80 minuten). Joao Fonseca had al in de 7e minuut de score geopend.

De jongens van Bob Browaeys verloren hun eerste twee groepswedstrijden met 2-1 tegen zowel Argentinië als Frankrijk. Zo eindigen ze vierde en laatste in hun poule met 1 punt, na Argentinië (9 ptn.), Portugal (4 ptn.) en Frankrijk (3 ptn.).

België speelt daardoor voor de zevende plaats tegen Mexico, maandagochtend om 10u30 in Boufféré. Brazilië wordt de tegenstander van Argentinië in de finale.

Scorende Axel Witsel helpt Dortmund aan monsterzege tegen Wolfsburg

In Duitsland gaf Borussia Dortmund partij aan Wolfsburg op de dertigste speeldag van de Bundesliga. Het werd een 6-1-vernedering. Bij de Borussen stond Axel Witsel in de basis, Thomas Meunier (dijblessure) en Thorgan Hazard (rugproblemen) zaten niet in de wedstrijdselectie. Voor Wolfsburg stond kapitein Koen Casteels tussen de palen en ook Sebastiaan Bornauw begon in de basis. Aster Vranckx viel in, Dodi Lukebakio bleef op de bank. Dortmund zat al snel in een zetel dankzij goals van Rothe (24.), Witsel (26.), Akanji (28.), Can (35.) en Haaland (38. en 54.). Witsel werd in de 77ste minuut vervangen. Baku maakte in de 82ste minuut nog de eerredder voor Wolfsburg. Dortmund blijft tweede in de Bundesliga met 63 punten, Wolfsburg staat 13de met 34 punten.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Mainz kreeg intussen het bezoek van VfB Stuttgart, waar Orel Mangala in de basis stond. Geen van beide ploegen kon scoren, de partij eindigde in een 0-0-gelijkspel. Mangala werd zeven minuten voor tijd gewisseld. Mainz blijft zo 9de met 39 punten. Stuttgart staat op de 16de plaats, de barrageplaats, met 28 punten.

Augsburg keek Hertha Berlijn, onder leiding van kapitein Dedryck Boyata, in de ogen. Het werd 0-1. Serdar maakte het enige doelpunt van de wedstrijd voor Berlijn (49.). Boyata pakte in de 34ste minuut een gele kaart. Augsburg bezet plaats 14 met 32 punten, Hertha staat 15de met 29 punten.

SC Freiburg, met Hugo Siquet op de bank, stond tegenover Vfl Bochum. Freiburg won de partij met 3-0 dankzij doelpunten van Kubler (5.) en Sallai (16. en 53.). Bochum eindigde met 10 spelers nadat Stafylidis rood pakte (68.). Freiburg staat voorlopig 5de met 51 punten, Bochum bezet plaats 12 met 36 punten.

Wullaert scoort er vijf bij Anderlecht

RSCA Women staat een stap dichter bij de titel. Dankzij Tessa Wullaert. Ze scoorde er liefst vijf in de 6-0-zege tegen een tienkoppig Genk Ladies. Daarmee zit ze aan 34 goals in de Super League, geen record want vorig seizoen scoorde Wullaert 38 keer. Sarah Wijnants nam het openingsdoelpunt voor haar rekening. Leider Anderlecht telt nu 35 punten. Dat zijn er zeven meer dan OHL, dat morgen om 18u tegen Club YLA aantreedt.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Trossard schenkt Brighton in extremis overwinning tegen Spurs

Op de 33ste speeldag van de Premier League keek Tottenham Brighton, waar Leandro Trossard in de basis begon, in de ogen. De bezoekers wonnen de partij zuinig met 0-1. Trossard maakte het enige doelpunt van de partij in de 90e minuut nadat hij een prachtige individuele actie zelf afrondde met een goedgeplaatst schot in de rechteronderhoek. Door de overwinning klimt Brighton naar een voorlopige 10e plaats in het klassement met 40 punten. Tottenham bezet plaats vier met 57 punten.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © REUTERS

Belangrijke overwinning voor Clement

Belangrijke zege voor het AS Monaco van Philippe Clement. Tegen Rennes, een concurrent voor de Europese plaatsen, werd het 2-3. De match begon dramatisch voor de Monegasken na een vroege treffer van Tait. Via Vanderson, Ben Yedder en Boadu herstelde Monaco de penibele situatie. Terrier lukte in blessuretijd nog de aansluitingstreffer, maar verder kwam Rennes - zonder de geblesseerde Doku - niet. Clement hield Matazo een hele match op de bank. AS Monaco staat nu virtueel vierde, drie punten achter Rennes (derde). Volgende week woensdag speelt Monaco tegen Nice: een nieuw belangrijk duel met oog op de Europese tickets.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © REUTERS

Nemanja Matic vertrekt na dit seizoen bij Manchester United

“Na lang nadenken heb ik besloten dat dit mijn laatste seizoen is bij Manchester United. Ik heb het bestuur, de manager en de spelers op de hoogte gebracht van mijn beslissing”, laat de Servische middenvelder weten op Instagram. “Het was een enorme eer en een voorrecht om voor deze geweldige club te spelen”, klinkt het verder.

Sinds de zomer van 2017 speelt Matic voor United. In totaal speelde hij 183 wedstrijden voor de club, waarin hij vier keer tot scoren kwam.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Nemanja Matic (@nemanjamatic) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Antwerp verdringt Standard als G5-club

Standard hoort niet langer bij de G5-clubs binnen de Jupiler Pro League. Dit statuut wordt bepaald op basis van de resultaten van de jongste vijf seizoenen, en daarin presteerden de Luikenaars vooral de jongste seizoenen ondermaats met een 6de plaats in 2020-21 en een 14de plaats in 2021-22.

Antwerp, dat in 2017 terugkeerde naar 1A, verdringt de Rouches uit de G5. De Great Old eindigde de voorbije vijf seizoenen als 8ste, 6de, 4de, 2de en 4de.

Antwerp krijgt er binnen het meervoudig stemrecht van de Pro League nu een derde stem bij, Standard valt terug op twee stemmen. Standard verliest ook zowat 1 miljoen euro tv-geld. Die totale pot wordt verdeeld in 82% voor alle clubs van 1A en 18% voor de G5 die meer kijkers lokken. (LUVM)

Volledig scherm © BELGA

Racing Genk kroont zich tot landskampioen bij de U21

Racing Genk heeft zich vrijdag tot landskampioen van het Belgisch voetbal bij de min 21-jarigen (U21) gekroond. Na een 1-2 triomf op bezoek bij Sporting Charleroi kan het niet meer bijgebeend worden.

De Limburgers hadden voldoende aan een punt om de titel in veilige haven te brengen. De opvolgers van Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne tellen 53 punten op kop van het klassement. Ze hebben met nog een wedstrijd te gaan 6 punten voorsprong op Anderlecht. Club Brugge volgt op de derde plaats met 39 punten, terwijl Standard vierde is met 38 eenheden.

De top 4 komt vanaf volgend seizoen uit in de 1B Pro League. Genk en Anderlecht zijn al zeker van hun plekje in de op één na hoogste Belgische voetbalafdeling.

Volledig scherm De U21 van Racing Genk in actie tegen de U21 van Anderlecht. © Photo News

Club haalt twee jonge Denen

Een dubbele versterking voor Club Brugge. De Deense tieners Tobias Lund Jensen (16) en Jonathan Foss (17) tekenden vandaag bij blauw-zwart. Volgens Mikkel Beck, ex-international en nu spelersmakelaar, tekenden beide een driejarig contract. Jensen, een rechtsbuiten, en Foss, een centrale verdediger, komen over van de jeugd van Odense BK en zullen in eerste instantie aantreden bij Club NXT.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Vroege goal volstaat voor Milan en Saelemaekers om leidersplaats te heroveren

AC Milan heeft op de 33ste speeldag van de Serie A de koppositie meteen weer heroverd. Het had voldoende aan een 2-0-zege tegen Genoa. Rafael Leao (11.) liet San Siro na ruim 10 minuten een eerste keer juichen tegen de troepen van voormalig Oostende-trainer Alexander Blessin, waar Zinho Vanheusden nog steeds in de lappenmand ligt. Dat vroege doelpunt bleek lange tijd geen voorbode voor verdere goals, maar zou niet de eindstand betekenen. Junior Messias (87.), op het uur tussen de lijnen gekomen voor Alexis Saelemaekers, gooide de partij definitief op slot. Milan leidt zo de dans in de Italiaanse eerste klasse met 71 punten. Stadsgenoot Inter volgt op twee punten, maar heeft wel een wedstrijd minder gespeeld.

Nagelsmann wordt bedreigd met de dood na CL-uitschakeling tegen Villarreal

Julian Nagelsmann, de coach van Bayern München, heeft gezegd dat hij maar liefst 450 doodsbedreigingen heeft ontvangen op sociale media. “Na elke wedstrijd eigenlijk, ongeacht of we winnen of verliezen”, zei de coach van de Duitse grootmacht vrijdag. Dergelijke berichten waren ook gericht aan zijn moeder. “Toch wreed. Natuurlijk kun je dat allemaal rapporteren, maar dan zou ik nooit klaar zijn.” Al zijn het er na een nederlaag nog een pak meer.

In Villarreal verloor de Duitse voetbalmacht met 1-0, waarna ze thuis op een 1-1-gelijkspel bleven steken. “Het kan me in feite helemaal niets schelen. Laat mensen schrijven wat ze willen.”, antwoordde Nagelsmann op de vraag hoe hij ermee omging. “Maar ik kan het niet begrijpen. Sommige mensen vergeten alle normen en worden compleet gek zodra ze de televisie uitzetten. Ze denken nog steeds dat ze in hun recht staan. Dat is het bizarre.”

Volledig scherm Julian Nagelsmann © Photo News

Sean Dyche na bijna tien jaar ontslagen bij Burnley

De 50-jarige Dyche was de langstzittende coach in de Premier League, aldus Burnley in een mededeling. “Hij had 9,5 jaar de leiding over The Clarets, een periode die de geschiedenis in zal gaan als een van de meest succesvolle van de club.” In die periode promoveerde het team twee keer uit het Championship, eindigde het twee keer in de bovenste top van de Premier League (7e en 10e) en kwalificeerde het zich voor het eerst in 51 jaar voor Europa.

Burnley neemt daarnaast ook afscheid van assistent Ian Woan, medecoach Steve Stone en keeperstrainer Billy Mercer. Burnley staat momenteel op de achttiende plaats, net onder de degradatiestreep, met vier punten achterstand op de ‘veilige’ zeventiende plek van Everton.

“Allereerst willen we onze oprechte dank aan Sean en zijn staf laten optekenen voor hun prestaties bij de club de afgelopen tien jaar”, reageert voorzitter Alan Pace. “Gedurende zijn tijd op Turf Moor is Sean zowel op als naast het veld een aanwinst geweest, gerespecteerd door spelers, staf, supporters en de bredere voetbalgemeenschap. De resultaten dit seizoen waren echter teleurstellend en hoewel dit een ongelooflijk moeilijke beslissing was, met nog acht cruciale wedstrijden deze campagne te gaan, zijn we van mening dat een verandering nodig is om de ploeg de best mogelijke kans te geven om in de Premier League te blijven.”

Volledig scherm © Photo News

Nog meer tegenslag voor Barcelona: Pedri mist rest van seizoen

FC Barcelona moet het waarschijnlijk de rest van het seizoen doen zonder Pedri. De Spaanse middenvelder moest zich donderdag in de rust van het duel met Eintracht Frankfurt in de Europa League laten vervangen. De 19-jarige Pedri blijkt een spier in zijn linkerbovenbeen te hebben gescheurd. Barcelona maakte niet bekend hoe lang hij is uitgeschakeld, maar volgens Spaanse media is het seizoen van Pedri vermoedelijk al voorbij.

De Spaanse international werd afgelost door Frenkie de Jong, die op de bank was begonnen. Barcelona stond halverwege de wedstrijd al met 0-2 achter en verloor uiteindelijk met 2-3 van Frankfurt. Na de 1-1 van vorige week in Duitsland werd de ploeg van trainer Xavi zo uitgeschakeld in de kwartfinales.

Pedri was eerder dit seizoen al geruime tijd uitgeschakeld vanwege hamstringblessures. Hij speelde pas twaalf wedstrijden in de Spaanse competitie. Pedri had afgelopen zomer nauwelijks vakantie. Hij deed na een lang seizoen met Barcelona ook mee aan het EK én de Olympische Spelen met de nationale ploeg.

De Spanjaard werd afgelopen jaar uitgeroepen tot Golden Boy (grootste talent) van Europa en kreeg ook de Kopa-trofee, de prijs van France Football voor het grootste talent.

Volledig scherm © AP

Nainggolan sluit terugkeer naar Italië niet uit: “Ik kan nog veel bijbrengen”

Radja Nainggolan sluit een terugkeer naar Italië niet uit. De vertelde de 33-jarige middenvelder van Antwerp in een interview met La Gazzetta dello Sport. “Ik kan nog veel bijbrengen. Het gaat heel goed met mij”, klonk het. “Ik vergelijk mezelf met Inter-speler Nicolò Barella, maar ik scoor vaker.” Nainggolan heeft een contract tot de zomer van 2023 bij de Great Old, waar hij in 32 wedstrijden drie keer scoorde en drie assists gaf. In Italië voetbalde hij in het verleden bij Piacenza, Cagliari, AS Roma en Inter.

Volledig scherm © Photo News

Lukaku traint weer bij Chelsea en zit in selectie voor FA Cup-duel

Goed nieuws uit Londen. Romelu Lukaku traint weer mee bij Chelsea. De Rode Duivel zit zelfs in de selectie van coach Thomas Tuchel voor de halve finale van de FA Cup tegen Crystal Palace (zondag om 17u30). De spits was ruim een week out met last aan z’n achillespees. Hij miste de competitiematch tegen Southampton en de Champions League-return tegen Real Madrid. Titelverdediger Chelsea werd nipt uitgeschakeld.

Volledig scherm © Photo News

Michael Valkanis straks weg bij Eupen

KAS Eupen zal het nieuwe seizoen voorbereiden met een nieuwe trainer. De Panda’s bevestigen op hun website dat Michael Valkanis, de huidige T1, straks vertrekt. De overeenkomst van de Australiër Am Kehrweg liep sowieso maar tot het einde van het seizoen - volgens Eupen had de coach voor volgend seizoen “al andere toezeggingen gedaan”. Valkanis nam midden februari het roer over van de Duitser Stefan Krämer en leidde Eupen naar de vijftiende plek.

Volledig scherm Michael Valkanis. © Photo News

Tielemans en Castagne met Leicester naar halve finales Conference League

Youri Tielemans en Timothy Castagne hebben zich met Leicester voor de halve finales van de Conference League geplaatst. Dat ging ten koste van het PSV van Yorbe Vertessen. Nadat de heenwedstrijd op 0-0 geëindigd was, ging Leicester in Eindhoven met 1-2 winnen.

Leicester City stond het grootste deel van de wedstrijd achter, na een doelpunt van Eran Zahavi (27e). James Maddison scoorde de gelijkmaker in de 77e minuut en twee minuten voor tijd sloeg Ricardo Pereira PSV knock-out. Tielemans en Castagne speelden de hele wedstrijd. Aan de andere kant bleef Vertessen op de bank.

Volledig scherm © REUTERS

KV Mechelen geeft Soelle profcontract

KV Mechelen-youngster Frederic Soelle Soelle heeft zijn eerste profcontract getekend. De 16-jarige spits maakte de voorbije maanden indruk en behoort sinds januari ook tot de Belgische U17. Hij tekende een overeenkomst tot 2024 met optie op een extra jaar Achter de Kazerne. Soelle Soelle stond ook in de belangstelling van Torino en enkele Nederlandse clubs, maar kiest dus voor een verlengd verblijf bij KV Mechelen, waar hij sinds 2019 speelt. (ABD)

Volledig scherm Soelle Soelle met zijn mama en makelaar, Janny Kazilas van C_Lifemanagement © KV Mechelen

Kalenderwijziging voor Rode Duivels, Schotland en Oekraïne spelen op 1 juni hun WK-barrage

Schotland en Oekraïne zullen hun duel in de halve finales van de play-offs om een plaats op het wereldkampioenschap voetbal in Qatar (21 november-18 december) op woensdag 1 juni afwerken.

De halve finales van de play-offs in de Europese kwalificatiezone stonden voor 24 maart op het programma, maar de wedstrijd tussen Schotland en Oekraïne werd wegens de Russische invasie uitgesteld. De winnaar van het duel neemt het zondag 5 juni in Cardiff op tegen Wales voor een ticket naar Qatar. Daar komt de winnaar van de finale in groep B terecht met Engeland, Iran en de Verenigde Staten.

De nieuwe programmatie heeft ook gevolgen voor de Rode Duivels, tegenstander van Wales in groep A van de Nations League. Zij spelen hun thuiswedstrijd in de Nations League tegen Polen nu op woensdag 8 in plaats van maandag 6 juni. Ook de uitwedstrijden in juni krijgen een nieuwe datum. De Rode Duivels spelen op zaterdag 11 juni in plaats van vrijdag 10 juni in Wales en op dinsdag 14 juni in plaats van maandag 13 juni in Polen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Joachim Löw is op weg naar Fenerbahçe

Voormalig Duits bondscoach Joachim Löw is op weg om de nieuwe coach van Fenerbahçe te worden. Dat berichten diverse Turkse media. Löw zou op het einde van het seizoen de huidige coach Ismail Kartal vervangen.

Voorzitter Ali Koc bevestigde eerder deze maand al dat er gesprekken gaande zijn met Löw. De Duitser zou het hoofdtarget van de Turkse topclub zijn. Ook de naam van de Portugees Jorge Jesus klinkt links en rechts.

Löw was eerder coach van Fenerbahçe in het seizoen 1998-1999. Hij coachte in Turkije ook Adanaspor (2000-2001). In 2004 ging hij bij de Duitse voetbalbond aan de slag als assistent van bondscoach Jürgen Klinsmann. Twee jaar later volgde hij Klinsmann op als bondscoach voor een periode van liefst vijftien jaar. Na het EK vorige zomer gaf hij de fakkel door aan Hansi Flick.

Löw werd met Duitsland wereldkampioen in 2014 in Brazilië. Hij presteerde met de Mannschaft ook uitstekend op de EK’s van 2008 (verliezend finalist), 2012 (halve finale) en 2016 (halve finale) en het WK van 2010 (derde). Het WK van 2018 viel tegen met uitschakeling in de groepsfase. Ook de achtste finale van vorige zomer op het EK was een teleurstelling.

Fenerbahçe staat momenteel tweede in de Turkse Süper Lig. Voormalig Duits international Mesut Özil is de kapitein van de ploeg.

Volledig scherm © Photo News

Freddy Rincon overlijdt aan de gevolgen van verkeersongeval

Voormalig topvoetballer Freddy Rincón is op 55-jarige leeftijd overleden. De Colombiaan, die uitkwam voor onder meer Napoli, Real Madrid en Corinthians, bezweek aan de verwondingen die hij twee dagen eerder had opgelopen bij een verkeersongeval in Colombia.

Rincón werd met zijn auto aangereden door een bus. Volgens de directeur van het ziekenhuis in Cali, in het zuidwesten van Colombia, waar de oud-aanvoerder van de Colombiaanse nationale ploeg werd opgenomen, had hij een ernstig hoofdletsel. De vier passagiers van zijn wagen en de buschauffeur raakten ook gewond.

De middenvelder speelde 84 interlands voor Colombia. Daarin maakte hij 17 doelpunten. Hij nam met zijn land deel aan de WK’s van 1990, 1994 en 1998. Op het WK 1990 in Italië maakte Rincón in de laatste groepswedstrijd tegen West-Duitsland in de blessuretijd de gelijkmaker (1-1), waardoor Colombia de achtste finales bereikte. Daarin was Kameroen na verlengingen te sterk. Samen met Carlos Valderrama deelt hij het recordaantal WK-wedstrijden (10) voor Colombia

Volledig scherm © AFP

Nations League-finale in 2023 in ons land?

België wil de eindfase van de Nations League in 2022/2023 organiseren. Dat blijkt uit een persbericht dat de UEFA zopas heeft rondgestuurd. Ons land krijgt daarbij wel de concurrentie van Polen, Nederland en Wales.

Die Nations League play-offs zullen worden gespeeld van 14 tot en met 18 juni in 2023. Pas in januari 2023 zal de UEFA beslissen wie de eindfase toegekend krijgt.

Volledig scherm © Handout via REUTERS

Open training bij Anderlecht: Ashimeru, Verschaeren en Gomez ontbreken

Naast Club Brugge gooide ook Anderelcht zijn deuren open voor de fans. Zo’n 5.000 man was vanmiddag aanwezig in het Lotto Park om hun helden van dichtbij te bewonderen. Al ontbrak de grote lieveling van de fans, Yari Verschaeren, wel op training. De nummer 10 van Anderlecht moest de wedstrijd tegen Charleroi vorig weekend vroegtijdig staken. Hij kampt met een liesblessure. Ook Ashimeru (enkel) en Sergio Gomez (adductoren) ontbraken. Anderlecht hoopt het drietal voor de bekerfinale van maandag te recupereren.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Open training bij Club

Voor het eerst in ongeveer twee jaar gooide Club Brugge de deuren open voor de fans bij een training. En dat was een groot succes. Heel wat supporters waren deze voormiddag aanwezig om De Ketelaere en co. voor de start van de play-offs te komen aanmoedigen. “Het perfecte gezinsuitje tijdens de paasvakantie of het ideale moment om met z’n allen de spelers te motiveren voor de cruciale laatste fase van het seizoen”, klinkt het bij blauw-zwart. De drank-en eetstanden gingen open en er was ook een Club Kids-dorp met springkastelen. De spelers deelden ook handtekeningen uit. Club Brugge opent op 24 april thuis tegen Antwerp haar play-offs.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Erik ten Hag heeft akkoord met Manchester United

De Nederlander Erik ten Hag (52) wordt vrijwel zeker de nieuwe manager van Manchester United. De Engelse club heeft in hoofdlijnen een akkoord bereikt over een langdurige samenwerking met de coach van Ajax. Een complete deal wordt spoedig verwacht.

Van een deal was afgelopen week nog geen sprake, maar Ten Hag is begin deze week met Manchester United tot een mondelinge overeenkomst gekomen over een langdurige samenwerking. Door het principeakkoord verlaat de succescoach Ajax na 4,5 jaar om aan de slag te gaan op Old Trafford. Die overstap hing al even in de lucht, maar Ten Hag wilde inspraak hebben in het spelersbeleid van de afgegleden Engelse grootmacht. The Mancunians bezetten momenteel de zevende plek in de Premier League. United ziet in Ten Hag de manager die de club weer naar de Engelse en Europese top kan stuwen. Daar dacht RB Leipzig - waar Maarten Vandevoordt in 2024 speelt - nog een stokje voor te kunnen steken. De Duitse topclub meldde zich begin deze maand voor Ten Hag. Na een stroef eerste gesprek liet de clubleiding van RB Leipzig weten de wensen van de Tukker in te willen willigen. Tevergeefs, nu blijkt dat Ten Hag toch de uitdaging aangaat in Manchester.

Daarvoor wil hij zich laten flankeren door voormalig FC Twente-coach Steve McClaren en Ajax-assistent Mitchell van der Gaag. Ook Robin van Persie behoort tot de potentiële stafleden, maar de brexit bemoeilijkt een overstap van de oud-spits van United. De huidige veldtrainer van Feyenoord heeft waarschijnlijk onvoldoende ervaring op het hoogste niveau om voor een werkvergunning in aanmerking te komen.

Volledig scherm Erik ten Hag. © Bernd Thissen/dpa

KV Kortrijk licht aankoopoptie op Bilal Messaoudi

KV Kortrijk heeft de aankoopoptie op Billal Messaoudi gelicht. De 24-jarige Algerijnse aanvaller werd dit seizoen gehuurd van JS Saoura. Hij maakte indruk met zijn snelheid, maar wist wel maar één keer te scoren. Messaoudi tekende een contract tot en met 2026. (IVDA)

Volledig scherm Billal Messaoudi. © BELGA

KAA Gent versterkt zich met jonge spits David Mukuna Trouet

KAA Gent heeft zich met het oog op de toekomst versterkt met Mukuna Trouet. De 20-jarige Belgische spits komt over van Beerschot-Wilrijk en zal eerst bij de beloften van de Buffalo’s aantreden. De naam Mukuna Trouet zal bij de Gentse supporters misschien wel een belletje doen rinkelen, want ook zijn grootvader Léon speelde bij de Gentenaars van 1957 tot 1961.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Union licht aankoopoptie Amani

Union heeft de aankoopoptie in het huurcontract van Lazare Amani gelicht. De 24-jarige Ivoriaan, die sinds juli gehuurd werd van Charleroi, heeft een contract voor 3 jaar getekend in het Dudenpark.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Theate en Bologna pakken drie punten tegen Sampdoria

Het Bologna van Arthur Theate heeft maandag een 2-0 zege geboekt tegen Sampdoria op de 32e speeldag in de Serie A. Marko Arnautovic nam beide treffers voor zijn rekening. Theate maakte de 90 minuten vol. Bologna staat met 37 punten uit 31 wedstrijden op de 12e plaats. Sampdoria, dat een match meer gespeeld heeft, is 16e met 29 punten.

Volledig scherm Arthur Theate. © AP

Roger Schmidt vanaf juli de nieuwe trainer van Benfica

Trainer Roger Schmidt gaat de komende seizoenen aan de slag bij Benfica. De huidige coach van het Nederlandse PSV wil zelf niks bevestigen omdat hij zich volledig op PSV wil concentreren, maar inmiddels is duidelijk dat een nieuw contract bij de nummer drie van Portugal, de ploeg ook van Jan Vertonghen, een formaliteit is. Dat meldt het Nederlandse Algemeen Dagblad.

Volledig scherm Roger Schmidt vanaf juli de nieuwe trainer van Benfica. © Photo News

Amat verlaat Eupen voor avontuur in Indonesië

Eupen neemt afscheid van aanvoerder Jordi Amat. De 30-jarige Spaanse centrale verdediger zet zijn carrière verder in Indonesië. Amat hoopt voor de nationale ploeg van dat land te spelen en heeft een aanvraag ingediend om de Indonesische nationaliteit te bekomen.

Het contract van Amat bij Eupen loopt af op 30 juni en zal niet verlengd worden. Hij nam reeds afscheid van zijn ploegmaats. De verdediger streek in de zomer van 2019 neer in het Kehrwegstadion. Amat speelde 86 wedstrijden voor Eupen. Hij heeft verder 123 matchen in La Liga (Espanyol Barcelona, Betis, Rayo Vallecano) en 52 matchen in de Premier League (Swansea) op de teller.

Eupen beëindigde het reguliere seizoen op de 15e plaats. Het wist zich niet te plaatsen voor de play-offs en speelde zaterdag tegen KV Oostende (0-2 nederlaag) zijn laatste competitiematch van het seizoen.

Volledig scherm Jordi Amat. © Photo News

Henk Fraser is nieuwe coach van FC Utrecht

Henk Fraser wordt met ingang van het komende seizoen trainer van FC Utrecht. De huidige coach van Sparta Rotterdam, oud-speler van onder meer Utrecht, heeft overeenstemming bereikt over een contract voor drie jaar. Fraser legt zijn taken als assistent van bondscoach Louis van Gaal bij het Nederlands elftal neer. Hij gaat derhalve niet mee naar het WK van eind dit jaar in Qatar.

“Hoofdtrainer van FC Utrecht is voor mij een unieke kans, waar ik vol voor wil gaan”, zegt Fraser, eerder ook actief bij onder meer ADO Den Haag en Vitesse. “Aan mijn tijd als speler bij FC Utrecht heb ik een bijzonder gevoel overgehouden. Een van mijn dromen was om als hoofdtrainer aan de slag te gaan bij FC Utrecht. Dat die droom nu in vervulling gaat, vervult me met blijdschap.”

Volledig scherm Henk Fraser. © Photo News

Carlos Queiroz is niet langer bondscoach van Egypte na missen WK-ticket

De Egyptische voetbalbond en Carlos Queiroz (69) hebben in onderling overleg het contract van de Portugese bondscoach ontbonden. Dat hebben beide partijen op Twitter bekendgemaakt. Egypte slaagde er niet in zich te plaatsen voor het WK in Qatar (21/11-18/12).

Eind vorige maand moest Egypte in een heruitgave van de finale van de Africa Cup opnieuw zijn meerdere erkennen in Senegal, dat de Egyptenaren na een strafschoppenreeks (3-1) het WK-ticket afsnoepte. Egypte had de heenmatch van het barrageduel met 1-0 gewonnen, Senegal was met diezelfde score de betere in de return.

Queiroz volgde in september 2021 Hossam Badri op als bondscoach van Egypte. Eerder stond hij aan het roer bij onder andere Portugal, Zuid-Afrika, Iran, Colombia, Sporting Lissabon en Real Madrid.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dony verlaat STVV voor Union

Jeugdproduct Arnaud Dony (17) tekent binnenkort wellicht zijn eerste profcontract bij... Union. De linkerflank kreeg dit jaar onder Bernd Hollerbach heel wat kansen bij STVV, maar kiest ondanks een financiële inspanning van de Kanaries toch voor het Europese verhaal van de leider volgend seizoen. De handtekening is nog niet gezet, maar naar alle waarschijnlijkheid zal dat niet lang meer duren. Voor STVV zit het seizoen er al op, de jonge Belg komt dus niet meer in actie. (NVE)

Volledig scherm © Photo News

Nick Bätzner verlengt contract bij KV Oostende tot 2024

KV Oostende heeft het contract van de Duitse middenvelder Nick Bätzner met een seizoen verlengd, tot 30 juni 2024. Dat heeft KVO maandag gemeld. De 22-jarige Bätzner kwam in de zomer van 2020 van Stuttgart naar de kustploeg. Sindsdien kwam Bätzner 58 keer uit voor KVO, met vier doelpunten en zeven assists op de teller. Dit seizoen miste hij slechts vier competitiewedstrijden met zijn ploeg. Afgelopen weekend won Oostende zijn laatste wedstrijd van het seizoen met 0-2 bij AS Eupen dankzij doelpunten van Ambrose en Albanese. De ploeg van Yves Vanderhaeghe, twaalfde na de reguliere fase, neemt niet deel aan de play-offs.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Raakt Gómez fit voor bekerfinale?

Domper op de feestvreugde. Nadat hij een vrije trap in het slot nipt naast had gekruld, ging Sergio Gómez meteen liggen en vroeg hij om een wissel. Met een pijnlijke grimas gaf hij Kompany nog een knuffel. “Voor de wedstrijd had Sergio al last van zijn adductoren”, vertelde Wesley Hoedt achteraf. Kompany ontkrachtte nadien evenwel dat het om een blessure aan de adductoren ging. Al klonk bij zowel de RSCA-coach als Hoedt eenzelfde geluid: met het oog op de bekerfinale (18/04) wordt het bidden dat het niet om een ernstig letsel gaat. “Ik dénk dat het niet al te erg is, maar ik moet nog met Sergio praten”, aldus Kompany. “Hoe dan ook is overbelasting niet abnormaal in zijn geval. Sergio heeft dit seizoen al enorm veel matchen afgewerkt, zowel bij ons als voor de Spaanse nationale ploeg.” Afwachten is dus de boodschap. Anderlecht hoopt naast Gómez ook de geblesseerde Ashimeru en Verschaeren te recupereren voor de bekerfinale. (SVL)

Volledig scherm © Photo News