Football Talk. Lingard test positief op corona - Vertonghen en Benfica beginnen met uitzege aan nieuwe seizoen

Manchester United-middenvelder Jesse Lingard (28) heeft positief getest op het coronavirus. De Engelse international (29 caps), die het voorbije halfjaar werd uitgeleend aan West Ham United, mist zaterdag het oefenduel op Old Trafford tegen Everton. Hij voelt zich naar eigen zeggen goed en is in isolatie gegaan. Het is nog niet duidelijk of Lingard er volgende week zaterdag bij kan zijn in de eerste competitiematch, thuis tegen Leeds United.