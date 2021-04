Football Talk. Licht op groen voor renovatie Sclessin - KV Mechelen bindt drie youngsters langer aan zich

Licht op groen voor renovatie Sclessin

Na de stad Luik heeft nu ook het Waalse Gewest de vergunningsaanvraag voor de renovatiewerken aan Sclessin afgestempeld. De goedkeuring belandt in principe vandaag bij de Luikse club. Daarmee is alle papierwerk afgerond en kan Standard nu officieel beginnen aan de vernieuwing van het stadion. Het Waalse Gewest had de eerste aanvraag in de zomer van vorig jaar nog afgekeurd. Nu krijgen de Rouches dus wel groen licht.

KV Mechelen verlengt contract van drie youngsters, drie anderen vertrekken

Toeschouwers welkom bij openingsduel EK

De openingswedstrijd van het Europees kampioenschap voetbal wordt op vrijdag 11 juni gespeeld mét publiek. Hoeveel mensen bij Italië-Turkije welkom zullen zijn in het Olympisch Stadion in Rome is nog niet duidelijk. De UEFA had de speelsteden gevraagd deze week kenbaar te maken of er wel of geen publiek bij de wedstrijden aanwezig zou kunnen zijn. “De minister van Volksgezondheid heeft ons verzekerd dat de adviseurs van de regering de beste oplossingen zullen vinden om de aanwezigheid van het publiek mogelijk te maken”, sprak de voorzitter van de Italiaanse bond.