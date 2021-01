Football Talk. Leya Iseka, Tirpan en belofteinternational Boussaid trefzeker in het buitenland

Othman Boussaid schiet FC Utrecht in de slotfase voorbij Sparta

FC Utrecht heeft voor de tweede week op rij gewonnen in de Eredivisie. Na de zege op Heracles (0-2) werd zondag ook de overwinning behaald tegen Sparta (1-0). Belgisch belofteninternational Othman Boussaid scoorde als invaller het enige doelpunt in de partij.

Boussaid, een jeugdproduct van Lierse, schoot de bal twee minuten voor tijd van even buiten het strafschopgebied hard in de linkerbovenhoek. Voor de 20-jarige buitenspeler is het zijn tweede doelpunt in de hoofdmacht van FC Utrecht.

Volledig scherm © ANP

Leya Iseka helpt Metz met treffer aan zege tegen Nantes

FC Metz heeft deze namiddag op de 21e speeldag in de Franse Ligue 1 de drie punten thuisgehouden tegen FC Nantes.

In het Stade Saint-Symphorien werd het 2-0, na treffers van Aaron Leya Iseka en Farid Boulaya. Voor onze landgenoot was het al zijn tweede doelpunt in evenveel wedstrijden. Halverwege de tweede helft werd Leya Iseka naar de kant gehaald, in het slot mocht Renaud Emond nog invallen bij de bezoekers. Metz schuift zo op naar een knappe achtste plaats in de stand, Nantes blijft maar aanmodderen en is pas zeventiende, daarmee staat het net boven de degradatieplaatsen.

Stade Reims, met Thomas Foket en Wout Faes de hele wedstrijd in de rangen, pakte een belangrijke driepunter tegen Stade Brest. Nathanaël Mbuku scoorde na veertig minuten het enige doelpunt van de wedstrijd. Reims schuift in de Ligue 1 met 24 punten verder op naar een veilige veertiende plaats.

Volledig scherm © Photo News

Koploper Ajax verslaat Fortuna Sittard, ondanks doelpunt van Tirpan

Ajax blijft de Eredivisie alleen aanvoeren. De koploper won, met enige moeite, ook de uitwedstrijd bij Fortuna Sittard (1-2). Mickaël Tirpan trof raak voor de thuisploeg.

Ajax kreeg veel kansen voor rust maar had een eigen doelpunt van Sebastian Polter nodig om op voorsprong te komen. Mickaël Tirpan maakte in de 48e minuut gelijk: 1-1. Sébastien Haller bezorgde Ajax met een treffer in de 64e minuut de zege. De Franse spits heeft nu tweemaal gescoord en drie assists gegeven in zijn eerste vier competitieduels voor Ajax.

Volledig scherm © EPA

Fortuna Sittard eindigde het duel met tien spelers. Polter kreeg in blessuretijd een rode kaart voor een overtreding op invaller Edson Álvarez. Bij de thuisploeg viel Thibaud Verlinden in het slot in.Hertha neemt afscheid van coach Labbadia en manager Preetz

Hertha Berlijn heeft de samenwerking stopgezet met coach Bruno Labbadia en manager Michael Preetz. Dat heeft de club zondag bevestigd, nadat het nieuws in Duitse media verscheen. De club van Dedryck Boyata en Dodi Lukebakio verloor zaterdag met 1-4 van Werder Bremen.

Hertha staat in de Bundesliga pas veertiende en is lang niet uit degradatiegevaar. Labbadia was sinds april vorig jaar T1 van de club uit Berlijn. Eerder stond hij in de Bundesliga aan het roer bij Bayer Leverkusen (2008-2009), SV Hamburg (2009-2010 en 2015-2016), VfB Stuttgart (2010-2013) en Wolfsburg (2018-2019).

De 53-jarige Preetz, een ex-speler van Hertha, heeft een lange staat van dienst bij de club en was bijna elf jaar manager. Hij moet opstappen omdat hij er maar niet in slaagt Hertha naar de hogere regionen in de stand te brengen.

Volledig scherm © AFP