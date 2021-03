Football Talk. Lewandowski mist duel tegen Engeland door knieblessure - Dom jaar langer bij Beerschot

Voetbal Landgenoot en globetrot­ter Tom Saintfiet loodst voetbal­dwerg Gambia naar eerste groot tornooi: “Strafste stunt uit mijn trainers­car­riè­re”

26 maart Kempenaar Tom Saintfiet (die maandag 48 wordt) is de architect van een enorme stunt in het Afrikaanse voetbal. De trainer uit Mol leidde het kleine Gambia (nummer 157 op de FIFA-ranglijst) voor het eerst naar de Afrika Cup. “Dit is schitterend, maar we kijken zelfs al verder. Het ultieme doel is deelname aan het WK 2026”, zegt Saintfiet.