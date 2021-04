Football Talk. Lewandowski hervat groepstraining bij Bayern - Dublin geen speelstad meer tijdens EK?

De aanvaller hoopt zaterdag te hervatten in het competitieduel tegen Mainz. Hij wil er zijn jacht op het doelpuntenrecord van Gerd Müller verderzetten. Die maakte 40 competitiegoals in een seizoen. Lewandowski heeft nog vier wedstrijden om zijn doelpuntentotaal van 35 op te krikken. Die scoorde hij in slechts 25 matchen.

Ierse regering vindt het te vroeg om stadion Dublin voor kwart te vullen tijdens EK

De Ierse regering is niet geneigd om in te gaan op de vraag van de UEFA om bij het EK 2020 in juni minstens een kwart van de stadioncapaciteit toe te laten in Dublin. “We zijn op dit vlak heel erg voorzichtig”, vertelde Vicepremier Varadkar in een radiointerview. “We denken dat het in juni te vroeg is om zo veel mensen samen te brengen. Het is een eis van de UEFA. Als ze voet bij stuk houden, vrees ik dat er geen EK in Dublin zal zijn.”