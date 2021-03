Football Talk. Lewandowski 4 weken out met knieblessure - Ito heeft aandeel in Japanse monsterzege

Lewandowski 4 weken out met knieblessure

Streep door de rekening van Bayern München. Robert Lewandowski (32) heeft een verrekking aan de ligamenten van de rechterknie opgelopen. De topschutter is vier weken out, zo bevestigt de ‘Rekordmeister’. “Na de 3-0 overwinning van de Poolse nationale ploeg in Andorra reisde Lewandowski voortijdig terug naar München, waar de diagnose werd gesteld door de medische afdeling.” Lewandowski scoorde zondag de eerste twee doelpunten. Na 60 minuten moest hij van het veld. Door de knieblessure mist hij al zeker de Champions League-clash tegen PSG en ook in de competitie zal hij niet kunnen aantreden in de toppers tegen Leipzig en Wolfsburg.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Belgische beloften verliezen oefenduel van Westerlo

De Belgische beloften hebben een oefenduel met 1B-club Westerlo met 3-1 verloren. Na het openingsdoelpunt van Luca Oyen (36.) toonde Westerlo zich sterker. Het won uiteindelijk dankzij treffers van Atabey Cicek (53.), Kyan Vaesen (85.) en Baris Alici (88.). Vorige week vrijdag wonnen de beloften in een ander oefenduel nog met 0-3 van Standard.

Terwijl de groepsfase van het EK U21 in Hongarije en Slovenië volop aan de gang is, werkten de Jonge Duivels de voorbije week een trainingskamp af. De oefenmatchen tegen Standard en Westerlo maakten daar deel van uit. De jongens van bondscoach Jacky Mathijssen slaagden er vorig najaar, ondanks twee zeges tegen groepsfavoriet Duitsland, niet in zich te plaatsen voor het EK.

Met een volledige nieuwe groep, enkel verdedigers Marco Kana en Arthur Theate, middenvelder Aster Vranckx en aanvaller Loïs Openda bleven over, richten de beloften zich nu op de kwalificatie voor het volgende EK U21, in 2023 in Georgië en Roemenië (9 juni-2 juli 2023). België werd ingedeeld in kwalificatiegroep 9 met verder nog Denemarken, Turkije, Schotland en Kazachstan. Zestien teams spelen de eindronde. De negen groepswinnaars en de beste nummer twee plaatsen zich rechtstreeks voor het EK. De overige acht runner-ups spelen barragewedstrijden voor nog vier tickets. Roemenië en Georgië zijn als organisator zeker van deelname.

De Belgische beloften werken op 3 juni in Kazachstan hun eerste kwalificatiewedstrijd af.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ito heeft aandeel in Japanse monsterzege op bezoek bij Mongolië

Ook in Azië worden er momenteel kwalificatiewedstrijden voor het WK van 2022 in Qatar afgewerkt. Zo draaide Japan dinsdagmiddag Mongolië in de tweede voorronde door de gehaktmolen met een monsterscore van maar liefst 0-14.

Junya Ito, flankaanvaller van Racing Genk, startte in de basis bij de Japanners en tekende na rust voor de 0-8 en de 0-10. Daichi Kamada, ex-STVV en momenteel aan de slag bij Frankfurt, prikte dan weer de 0-3 tegen de netten.

Volledig scherm © AFP

Atalanta-trainer Gasperini verkozen tot beste trainer van Serie A

Gian Piero Gasperini, de succescoach van Atalanta Bergamo, is dinsdag in de prijzen gevallen. Hij mocht de “Panchina de Oro” (“Gouden Bank”) voor het seizoen 2019-2020 in ontvangst nemen, de trofee voor de beste trainer in de Serie A. Diezelfde eer viel hem vorig seizoen ook al te beurt. Iedereen die deel uitmaakt van de Associatie van Italiaanse trainers komt in aanmerking om te stemmen.

Gasperini, 63 jaar oud, loodste Atalanta vorig seizoen naar de kwartfinales van de Champions League. De halve finales werden maar nipt gemist. PSG was in blessuretijd te sterk.

Sinds zijn aanstelling in 2016 onderging het team een ware metamorfose. Atalanta sneuvelde dit seizoen in de achtste finales van het kampioenenbal ten koste van Real Madrid, maar blijft in de vaderlandse competitie met een voorlopige vierde plaats volop in de running om voor de derde keer in evenveel jaar de groepsfase te bereiken. “Ik draag deze overwinning op aan alle Bergamasken”, reageerde Gasperini. “Het is een overwinning van het collectief.”

Volledig scherm Gianpiero Gasperini © Photo News

Beslissing over Champions League-hervorming pas op 19 april

Tijdens het Uitvoerend Comité van de Europese Voetbalconfederatie UEFA van woensdag zal de hervorming van de Champions League vanaf het seizoen 2024-2025 besproken worden, maar op een beslissing is het nog wachten tot het Uitvoerend Comité van 19 april, zo bevestigde de UEFA.

Sevilla wordt toneel voor kwartfinales tussen Chelsea en Porto

De twee kwartfinales in de Champions League tussen Chelsea en Porto worden gespeeld in Sevilla. De matchen staan geprogrammeerd op 7 en 13 april in het Estadio Ramon Sanchez Pizjuan, de thuishaven van FC Sevilla. De aftrap is twee keer om 21u. Er moest een oplossing worden gezocht nadat de Portugese overheid vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk bande. “De UEFA wil Porto en Chelsea bedanken voor de goeie samenwerking, net als de Spaanse voetbalbond voor de hulp en het akkoord om de wedstrijden in kwestie te organiseren”, stelt de UEFA.

Volledig scherm In 2015 kwamen Chelsea en Porto al eens tegenover elkaar uit in de Champions League. © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Gazprom blijft noodlijdend Schalke trouw

Het Russische energieconcern Gazprom heeft zijn contract als hoofdsponsor van het Duitse Schalke 04 met drie seizoenen verlengd. Zelfs als de club degradeert, belooft Gazprom aan boord te blijven. Die kans is zeer groot, want het Schalke van Benito Raman bengelt na 26 speeldagen helemaal onderaan de Bundesliga, met een achterstand van twaalf punten op de voorlaatste in de stand. Van de eerste veilige plaats zijn ze zelfs veertien punten verwijderd.

Daarnaast torsen de Königsblauen een schuldenberg van meer dan tweehonderd miljoen euro mee. Het contract met Gazprom zou jaarlijks ongeveer twintig miljoen euro opleveren. “Deze contractverlenging tot 2024 geeft blijk van heel wat vertrouwen en dat in moeilijke tijden. We kunnen niet meer dan dankbaar zijn”, klinkt het bij Schalke-bestuurder Alexander Jobst. “Tegelijkertijd is dit een extra stimulans om Schalke weer op het juiste pad te krijgen.”

Volledig scherm Benito Raman. © Photo News

Marius Noubissi blijft langer bij Beerschot

Beerschot heeft de optie in het contract van Marius Noubissi gelicht. De 24-jarige Kameroense spits heeft nu een verbintenis tot juni 2022. Noubissi belandde in 2018 op het Kiel en scoorde al 23 goals in 72 wedstrijden. Dit seizoen staat zijn teller op vier treffers en drie assists in zestien competitiematchen.

“Ik hoopte op deze verlenging”, legt Noubissi uit. “Ik hou echt van Beerschot en van Antwerpen. Ik ben in mijn drie seizoenen hier verliefd geworden op de stad en op de club. Ik wil hier zelfs na mijn carrière graag blijven.”

“We zijn blij iemand als Marius langer bij de club te houden”, vult technisch manager Sander van Praet aan. “Marius is een krachtige en doelgerichte spits. Een belangrijk profiel in het moderne voetbal. Hij heeft zijn waarde al bewezen en zal dat in de toekomst nog doen.”

Volledig scherm Marius Noubissi © Photo News

City en Dortmund moeten niet uitwijken naar neutraal terrein

Beide wedstrijden van de kwartfinale in de Champions League tussen Manchester City en Borussia Dortmund worden wel degelijk op de eigen velden afgewerkt. Dat maakte de UEFA bekend.

City, de autoritaire keider in de Premier League, speelde beide achtste finales tegen Borussia Mönchengladbach in de Puskas Arena in Boedapest omwille van Duitse quarantainevoorschriften, die zijn ondertussen versoepeld.

City kan met andere woorden op 6 april gastheer spelen voor Dortmund in het eigen Etihad Stadium en op 14 april aantreden in het Signal Iduna Park in Duitsland.

De UEFA waarschuwde eerst nog dat locaties mogelijk opnieuw gewijzigd moeten worden vanwege coronabeperkingen, maar het Europese bestuursorgaan verduidelijkte dat de wedstrijden kunnen doorgaan op de thuisterreinen van de clubs.

Volledig scherm City kan Dortmund bekampen op eigen terrein. © Photo News

Coronazorgen bij Chareroi bijna ten einde

De corona-uitbraak bij Sporting Charleroi raakt stilaan onder controle. Op hun website bevestigen de Karolo’s dat nog drie spelers onbeschikbaar zijn. Het gaat om Ognjen Vranjes, Gjoko Zajkov en Marco Ilaimaharitra.

Na de laatste testronde kreeg de club, in samenspraak met de dokter van de Pro League, wel groen licht voor Joris Kayembe, Amine Benchaib, Kaveh Rezai, Saido Berahino, Guillaume Gillet en Théo Gécé om aan te sluiten op training.

Ali Gholizadeh, Mamadou Fall en Jordan Botaka ontbreken dan weer door interlandverplichtingen met Iran, Senegal en de Democratische Republiek Congo.Donderdag wordt iedereen nog eens getest met het oog op het competitieduel van zondag tegen Moeskroen.

Volledig scherm Kayembe testte negatief © Photo News

Anderlecht-target trekt naar Franse tweede klasse

De Oekraïense spits Mykola Kukharevych, eerder op weg naar Anderlecht, ruilt Rukh Zviv voor Troyes. De Franse club is momenteel leider in de Ligue 2. De 19-jarige aanvaller zakte enkele maanden geleden nog af naar Brussel én poseerde met RSCA-coach Vincent Kompany. Paars-wit wilde Kukharevych halen voor de zomer. Maar die deal gaat dus niet door.

Volledig scherm Mykola Kukharevych met Vincent Kompany. © Instagram

Buta langer bij Antwerp

Aurélio Buta (24) speelt ook volgend seizoen bij Antwerp. De Great Old lichtte de optie in het contract van de flankverdediger. Het is ook de bedoeling dat het contract van de Portugees dit seizoen nog opengebroken en verlengd wordt. Jules-Anthony Vilsaint, een 18-jarige Haïtiaans-Canadese aanvaller, tekende daarnaast tot juni 2025. (MVS)

Volledig scherm © Photo News