Football Talk. Levert Maehle Genk 15 miljoen euro op? - Weer grote onzekerheid bij Moeskroen - Diaby (ex-Club) wil terug naar België

Maehle kan Racing Genk 15 miljoen opleveren

Alleen de handtekeningen ontbraken gisterenavond nog. Op enkele details na is de deal tussen Racing Genk en Atalanta over Joakim Maehle afgerond. De 23-jarige Deense international ondertekent bij de Serie A-club een contract voor 4,5 seizoenen, tot de zomer van 2025 dus. Atalanta betaalt 11 miljoen euro, een bedrag dat via bonussen zo goed als zeker zal oplopen tot 15 miljoen. Maehle zal dus zaterdag tegen Waasland-Beveren zijn laatste wedstrijd in het shirt van Genk spelen. (KDZ)

Volledig scherm © BELGA

Weer grote onzekerheid bij Moeskroen

Nu Gérard Lopez Lille heeft verkocht aan de Nederlandse zakenman Maarten Petermann, is de toekomst van Excel Moeskroen alweer onzeker. De nieuwe voorzitter van de Noord-Franse topclub, Olivier Létang, laat noteren dat “LOSC geen langetermijnbinding heeft met Moeskroen en Boavista”, twee clubs die door Lopez werden binnengehaald.

Nadat Pairoj Piempongsant eerder Moeskroen uit de problemen haalde na het gedoe rond Pini Zahavi en co liet de Thai op zijn beurt de club ook weer in de steek. Lille stak een helpende hand toe en plaatste zelfs twaalf huurlingen op Le Canonnier. De melding van de nieuwe voorzitter van LOSC kwam hard aan in Henegouwen, net als de vaststelling dat de Portugees Luis Campos bij Lille meteen werd bedankt als sportief directeur. Campos zorgde onder andere voor de Portugese staf. (ESK)

Volledig scherm © Photo News

Diaby (Getafe) staat open voor terugkeer naar België

Mogelijk een opportuniteit voor de Belgische clubs. Abdoulay Diaby (29), nog niet zo lang geleden kampioenenmaker van Club Brugge, staat open voor een transfer naar België. De Malinees vertrok in 2018 naar Sporting Lissabon, waar hij zich niet kon doorzetten. Op uitleenbasis bij de Turkse topclub Besiktas maakte Diaby wel speelminuten - hij kwam er tot vijf competitiegoals in 31 wedstrijden -, bij Getafe komt hij dit seizoen niet van de bank. Voorlopig mocht Diaby nog maar één keer kort invallen, wat maakt dat hij graag wil vertrekken in de winter. Zijn entourage laat ons weten dat België “een interessante competitie is voor Abdou”. In de zomer werd hij gelinkt aan Antwerp. (PJC)

Volledig scherm Abdoulay Diaby in het shirt van Club Brugge. © BELGA