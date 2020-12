Football Talk. Levert Maehle Genk 15 miljoen euro op? - Anderlecht geeft kinderen ziekenhuispersoneel gratis stage - Diaby (ex-Club) wil terug naar België

Maehle kan Racing Genk 15 miljoen opleveren

Alleen de handtekeningen ontbraken gisterenavond nog. Op enkele details na is de deal tussen Racing Genk en Atalanta over Joakim Maehle afgerond. De 23-jarige Deense international ondertekent bij de Serie A-club een contract voor 4,5 seizoenen, tot de zomer van 2025 dus. Atalanta betaalt 11 miljoen euro, een bedrag dat via bonussen zo goed als zeker zal oplopen tot 15 miljoen. Maehle zal dus zaterdag tegen Waasland-Beveren zijn laatste wedstrijd in het shirt van Genk spelen. (KDZ)

Volledig scherm © BELGA

Anderlecht en Nationale Loterij organiseren sportstage voor kinderen ziekenhuispersoneel

RSC Anderlecht en de Nationale Loterij bieden 50 kinderen van het personeel van de Brusselse Iris-ziekenhuizen tijdens de kerstvakantie een gratis sportstage aan.

In het kader van Viva for Life en De Warmste Week zorgt paars-wit voor de opvang van de kinderen tussen 3 en 12 jaar. Zij kunnen zich elke dag uitleven op de RSCA Football Academy in Neerpede en allerlei sporten ontdekken, “in de goede handen van vzw Sport4you”. Jeugdcoaches van RSCA zakken ook af naar de stage voor een paar ludieke voetbaltrainingen.

“Met dit initiatief willen we onze buren van het Bracopsziekenhuis en van de andere Iris-ziekenhuizen een hart onder de riem steken”, stelt Karel Van Eetvelt, CEO van RSC Anderlecht. “De ziekenhuismedewerkers hebben de afgelopen maanden geweldig hard moeten zwoegen en staan ook nu nog sterk onder druk. Als wij dan vanuit de club iets kunnen doen om die druk op de ene of andere manier te verlichten, hoeven we daar niet lang over na te denken. Chapeau aan alle collega’s die dit project mee dragen en uiteraard een enorme dank u aan onze partner de Nationale Loterij, die het inschrijvingsgeld voor de kinderen volledig op zich neemt.”

“Onze medewerkers van het Bracopsziekenhuis en de andere Iris-ziekenhuizen zijn enorm blij dat hun kinderen in deze moeilijke tijden op deze stage terecht kunnen”, meldt Catherine Goldberg, algemeen directrice van de Iris-ziekenhuizen Zuid.

De stage werd dinsdag afgetrapt met een bezoek van spelers Hannes Delcroix en Anouar Ait El Hadj en RSCA Women Charlotte Tison en Kassandra Missipo.

Volledig scherm Delcroix en Charlotte Tison. © Photo News

Weer grote onzekerheid bij Moeskroen

Nu Gérard Lopez Lille heeft verkocht aan de Nederlandse zakenman Maarten Petermann, is de toekomst van Excel Moeskroen alweer onzeker. De nieuwe voorzitter van de Noord-Franse topclub, Olivier Létang, laat noteren dat “LOSC geen langetermijnbinding heeft met Moeskroen en Boavista”, twee clubs die door Lopez werden binnengehaald.

Nadat Pairoj Piempongsant eerder Moeskroen uit de problemen haalde na het gedoe rond Pini Zahavi en co liet de Thai op zijn beurt de club ook weer in de steek. Lille stak een helpende hand toe en plaatste zelfs twaalf huurlingen op Le Canonnier. De melding van de nieuwe voorzitter van LOSC kwam hard aan in Henegouwen, net als de vaststelling dat de Portugees Luis Campos bij Lille meteen werd bedankt als sportief directeur. Campos zorgde onder andere voor de Portugese staf. (ESK)

Volledig scherm © Photo News

Diaby (Getafe) staat open voor terugkeer naar België

Mogelijk een opportuniteit voor de Belgische clubs. Abdoulay Diaby (29), nog niet zo lang geleden kampioenenmaker van Club Brugge, staat open voor een transfer naar België. De Malinees vertrok in 2018 naar Sporting Lissabon, waar hij zich niet kon doorzetten. Op uitleenbasis bij de Turkse topclub Besiktas maakte Diaby wel speelminuten - hij kwam er tot vijf competitiegoals in 31 wedstrijden -, bij Getafe komt hij dit seizoen niet van de bank. Voorlopig mocht Diaby nog maar één keer kort invallen, wat maakt dat hij graag wil vertrekken in de winter. Zijn entourage laat ons weten dat België “een interessante competitie is voor Abdou”. In de zomer werd hij gelinkt aan Antwerp. (PJC)

Volledig scherm Abdoulay Diaby in het shirt van Club Brugge. © BELGA

David Alaba voor zevende keer verkozen tot Oostenrijks Voetballer van het Jaar

David Alaba is voor de zevende keer verkozen tot Oostenrijks Voetballer van het Jaar. De 28-jarige verdediger van Bayern München haalde het met 33 punten duidelijk voor Leipzig-middenvelder Marcel Sabitzer (17 ptn) en de Hongaarse Salzburg-middenvelder Dominik Szoboszlai (13).

De verkiezing wordt georganiseerd door het Oostenrijkse persagentschap APA. De trainers van de twaalf Oostenrijkse eersteklassers zijn stemgerechtigd.

Alaba, die dit jaar met Bayern de treble (landstitel, DFB-Pokal en Champions League) pakte, mocht de trofee ook al van 2011 tot en met 2016 in ontvangst nemen. Vorig jaar ging de prijs naar de Noorse spits Erling Haaland, die kort nadien Salzburg verliet voor Borussia Dortmund.

Volledig scherm © Photo News