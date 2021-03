Football Talk. Leipzig moet fikse boete betalen omdat wedstrijd tegen Liverpool in Boedapest plaatsvond - Dost klaar voor Charleroi

Leipzig moet fiks bedrag ophoesten voor verplaatsing duel met Liverpool

RB Leipzig moet een boete van naar schatting ruim een miljoen euro betalen nadat de Duitse ploeg moet uitwijken voor zijn uitwedstrijd in de achtste finales van de Champions League met Liverpool. Dat schrijft Bild maandag.

De UEFA heeft Leipzig opgedragen zo’n tien procent van het startgeld voor deelname aan Liverpool te geven. Hoeveel dat is, kan nog niet precies worden berekend. Leipzig trekt niet naar Engeland, omdat de spelers dan bij terugkeer in Duitsland in quarantaine moeten vanwege de coronamaatregelen. Het duel vindt nu plaats in Boedapest.

Het eerste duel, de thuiswedstrijd van Leipzig, werd ook in de Hongaarse hoofdstad gespeeld. Dat kwam omdat de Engelsen Duitsland niet in mochten. In principe zijn de Duitsers wel welkom in Engeland om te komen voetballen.

Club kan tegen Charleroi weer op Dost rekenen

Behoudens verrassingen kan Club Brugge vrijdag in Charleroi een beroep doen op Bas Dost. De hamstringblessure van de Nederlander lijkt stilaan verleden tijd. Club miste Dost tegen Standard en Zulte Waregem nadat hij in de match tegen Kiev uitviel met een verrekking. Voorts gaat Club akkoord met het schorsingsvoorstel van drie speeldagen waarvan twee effectief voor Odilon Kossounou. De Ivoriaan blijft dus vrijdag in Charleroi en maandag in Gent opzij. Kossounou werd vorige donderdag rechtstreeks uitgesloten op Standard na een drieste tackle op Muleka.(TTV)

Delcroix valt opnieuw uit

Amper 49 minuten duurde het wederoptreden van Hannes Delcroix. De centrale verdediger kwam net na rust slecht neer na een luchtduel met De Camargo aan de middenlijn. Delcroix had opnieuw last aan de rechterknie, die ook al opspeelde op Sclessin en hem de bekermatch tegen Cercle Brugge kostte. “’t Was een val van zeer hoog en Hannes voelde meteen wat pijn aan dezelfde knie”, zei Kompany erover. “Het wordt afwachten en hopen dat het opnieuw meevalt.”

Ook Kemar Lawrence moest de strijd vroegtijdig staken met een spierprobleem. Verdere onderzoeken moeten uitwijzen hoelang de Jamaicaan out zal zijn. (TLB)

RSCA begint samenwerking met eerste club Saelemaekers

Anderlecht heeft er een partnerclub bij. RSCA gaat samenwerken met Beersel-Drogenbos, de club waar Alexis Saelemaekers begon met voetballen. ‘t Wordt de achtste partnerclub van paars-wit, na Berchem Sport, Turnhout, Heur-Tongeren, Mazenzele Opwijk, Oudenaarde, Tempo Overijse en KRC Mechelen.

De ontwikkeling van de spelers en coaches van partnerclubs wordt vanuit Neerpede opgevolgd. RSCA staat de partnerclubs ook bij met kennis en ervaring. Zo worden er op regelmatige basis workshops, bijscholingen en stages gegeven en vriendschappelijke toernooien georganiseerd. Talentvolle spelers uit de partnerclubs krijgen in de omgekeerde richting de kans om zich te bewijzen op Neerpede. (TLB)

Trofee Goethals weer uitgesteld

De uitreiking van de Trofee Raymond Goethals 2020, de prijs voor de beste Belgische coach van het jaar, is wegens de coronapandemie opnieuw uitgesteld. De uitreiking werd in december al uitgesteld, ook de nieuwe datum van 22 maart valt in het water. Er wordt uitgekeken naar een nieuwe datum, begin mei. De genomineerden na de eerste stemronde zijn Marc Brys (OHL), Philippe Clement (Club Brugge) en Ivan Leko (ex-Antwerp, nu Shanghai SIPG). (RN)

Napoli-verdediger Ghoulam onder het mes met knieblessure

De Algerijnse verdediger Faouzi Ghoulam, die zondag met Napoli in de wedstrijd tegen Bologna (3-1) naar de kant moest, heeft een ligament van zijn linkerknie gescheurd. Dat heeft het team van Dries Mertens gemeld. Hij gaat maandag onder het mes.

Ghoulam moest na 22 minuten het veld verlaten. Napoli laat niet weten hoelang het zijn verdediger denkt kwijt te zijn.

De 30-jarige Algerijn lag in het verleden al tweemaal lange tijd in de lappenmand met zware knieblessures.

