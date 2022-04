Football Talk. Leicester naar halve finales Conference League - Kalenderwijziging voor Rode Duivels

Tielemans en Castagne met Leicester naar halve finales Conference League

Youri Tielemans en Timothy Castagne hebben zich met Leicester voor de halve finales van de Conference League geplaatst. Dat ging ten koste van het PSV van Yorbe Vertessen. Nadat de heenwedstrijd op 0-0 geëindigd was, ging Leicester in Eindhoven met 1-2 winnen.

Leicester City stond het grootste deel van de wedstrijd achter, na een doelpunt van Eran Zahavi (27e). James Maddison scoorde de gelijkmaker in de 77e minuut en twee minuten voor tijd sloeg Ricardo Pereira PSV knock-out. Tielemans en Castagne speelden de hele wedstrijd. Aan de andere kant bleef Vertessen op de bank.

Volledig scherm © REUTERS

KV Mechelen geeft Soelle profcontract

KV Mechelen-youngster Frederic Soelle Soelle heeft zijn eerste profcontract getekend. De 16-jarige spits maakte de voorbije maanden indruk en behoort sinds januari ook tot de Belgische U17. Hij tekende een overeenkomst tot 2024 met optie op een extra jaar Achter de Kazerne. Soelle Soelle stond ook in de belangstelling van Torino en enkele Nederlandse clubs, maar kiest dus voor een verlengd verblijf bij KV Mechelen, waar hij sinds 2019 speelt. (ABD)

Volledig scherm Soelle Soelle met zijn mama en makelaar, Janny Kazilas van C_Lifemanagement © KV Mechelen

Kalenderwijziging voor Rode Duivels, Schotland en Oekraïne spelen op 1 juni hun WK-barrage

Schotland en Oekraïne zullen hun duel in de halve finales van de play-offs om een plaats op het wereldkampioenschap voetbal in Qatar (21 november-18 december) op woensdag 1 juni afwerken.

De halve finales van de play-offs in de Europese kwalificatiezone stonden voor 24 maart op het programma, maar de wedstrijd tussen Schotland en Oekraïne werd wegens de Russische invasie uitgesteld. De winnaar van het duel neemt het zondag 5 juni in Cardiff op tegen Wales voor een ticket naar Qatar. Daar komt de winnaar van de finale in groep B terecht met Engeland, Iran en de Verenigde Staten.

De nieuwe programmatie heeft ook gevolgen voor de Rode Duivels, tegenstander van Wales in groep A van de Nations League. Zij spelen hun thuiswedstrijd in de Nations League tegen Polen nu op woensdag 8 in plaats van maandag 6 juni. Ook de uitwedstrijden in juni krijgen een nieuwe datum. De Rode Duivels spelen op zaterdag 11 juni in plaats van vrijdag 10 juni in Wales en op dinsdag 14 juni in plaats van maandag 13 juni in Polen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Joachim Löw is op weg naar Fenerbahçe

Voormalig Duits bondscoach Joachim Löw is op weg om de nieuwe coach van Fenerbahçe te worden. Dat berichten diverse Turkse media. Löw zou op het einde van het seizoen de huidige coach Ismail Kartal vervangen.

Voorzitter Ali Koc bevestigde eerder deze maand al dat er gesprekken gaande zijn met Löw. De Duitser zou het hoofdtarget van de Turkse topclub zijn. Ook de naam van de Portugees Jorge Jesus klinkt links en rechts.

Löw was eerder coach van Fenerbahçe in het seizoen 1998-1999. Hij coachte in Turkije ook Adanaspor (2000-2001). In 2004 ging hij bij de Duitse voetbalbond aan de slag als assistent van bondscoach Jürgen Klinsmann. Twee jaar later volgde hij Klinsmann op als bondscoach voor een periode van liefst vijftien jaar. Na het EK vorige zomer gaf hij de fakkel door aan Hansi Flick.

Löw werd met Duitsland wereldkampioen in 2014 in Brazilië. Hij presteerde met de Mannschaft ook uitstekend op de EK’s van 2008 (verliezend finalist), 2012 (halve finale) en 2016 (halve finale) en het WK van 2010 (derde). Het WK van 2018 viel tegen met uitschakeling in de groepsfase. Ook de achtste finale van vorige zomer op het EK was een teleurstelling.

Fenerbahçe staat momenteel tweede in de Turkse Süper Lig. Voormalig Duits international Mesut Özil is de kapitein van de ploeg.

Volledig scherm © Photo News

Freddy Rincon overlijdt aan de gevolgen van verkeersongeval

Voormalig topvoetballer Freddy Rincón is op 55-jarige leeftijd overleden. De Colombiaan, die uitkwam voor onder meer Napoli, Real Madrid en Corinthians, bezweek aan de verwondingen die hij twee dagen eerder had opgelopen bij een verkeersongeval in Colombia.

Rincón werd met zijn auto aangereden door een bus. Volgens de directeur van het ziekenhuis in Cali, in het zuidwesten van Colombia, waar de oud-aanvoerder van de Colombiaanse nationale ploeg werd opgenomen, had hij een ernstig hoofdletsel. De vier passagiers van zijn wagen en de buschauffeur raakten ook gewond.

De middenvelder speelde 84 interlands voor Colombia. Daarin maakte hij 17 doelpunten. Hij nam met zijn land deel aan de WK’s van 1990, 1994 en 1998. Op het WK 1990 in Italië maakte Rincón in de laatste groepswedstrijd tegen West-Duitsland in de blessuretijd de gelijkmaker (1-1), waardoor Colombia de achtste finales bereikte. Daarin was Kameroen na verlengingen te sterk. Samen met Carlos Valderrama deelt hij het recordaantal WK-wedstrijden (10) voor Colombia

Volledig scherm © AFP

Nations League-finale in 2023 in ons land?

België wil de eindfase van de Nations League in 2022/2023 organiseren. Dat blijkt uit een persbericht dat de UEFA zopas heeft rondgestuurd. Ons land krijgt daarbij wel de concurrentie van Polen, Nederland en Wales.

Die Nations League play-offs zullen worden gespeeld van 14 tot en met 18 juni in 2023. Pas in januari 2023 zal de UEFA beslissen wie de eindfase toegekend krijgt.

Volledig scherm © Handout via REUTERS

Open training bij Anderlecht: Ashimeru, Verschaeren en Gomez ontbreken

Naast Club Brugge gooide ook Anderelcht zijn deuren open voor de fans. Zo’n 5.000 man was vanmiddag aanwezig in het Lotto Park om hun helden van dichtbij te bewonderen. Al ontbrak de grote lieveling van de fans, Yari Verschaeren, wel op training. De nummer 10 van Anderlecht moest de wedstrijd tegen Charleroi vorig weekend vroegtijdig staken. Hij kampt met een liesblessure. Ook Ashimeru (enkel) en Sergio Gomez (adductoren) ontbraken. Anderlecht hoopt het drietal voor de bekerfinale van maandag te recupereren.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Open training bij Club

Voor het eerst in ongeveer twee jaar gooide Club Brugge de deuren open voor de fans bij een training. En dat was een groot succes. Heel wat supporters waren deze voormiddag aanwezig om De Ketelaere en co. voor de start van de play-offs te komen aanmoedigen. “Het perfecte gezinsuitje tijdens de paasvakantie of het ideale moment om met z’n allen de spelers te motiveren voor de cruciale laatste fase van het seizoen”, klinkt het bij blauw-zwart. De drank-en eetstanden gingen open en er was ook een Club Kids-dorp met springkastelen. De spelers deelden ook handtekeningen uit. Club Brugge opent op 24 april thuis tegen Antwerp haar play-offs.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Erik ten Hag heeft akkoord met Manchester United

De Nederlander Erik ten Hag (52) wordt vrijwel zeker de nieuwe manager van Manchester United. De Engelse club heeft in hoofdlijnen een akkoord bereikt over een langdurige samenwerking met de coach van Ajax. Een complete deal wordt spoedig verwacht.

Van een deal was afgelopen week nog geen sprake, maar Ten Hag is begin deze week met Manchester United tot een mondelinge overeenkomst gekomen over een langdurige samenwerking. Door het principeakkoord verlaat de succescoach Ajax na 4,5 jaar om aan de slag te gaan op Old Trafford. Die overstap hing al even in de lucht, maar Ten Hag wilde inspraak hebben in het spelersbeleid van de afgegleden Engelse grootmacht. The Mancunians bezetten momenteel de zevende plek in de Premier League. United ziet in Ten Hag de manager die de club weer naar de Engelse en Europese top kan stuwen. Daar dacht RB Leipzig - waar Maarten Vandevoordt in 2024 speelt - nog een stokje voor te kunnen steken. De Duitse topclub meldde zich begin deze maand voor Ten Hag. Na een stroef eerste gesprek liet de clubleiding van RB Leipzig weten de wensen van de Tukker in te willen willigen. Tevergeefs, nu blijkt dat Ten Hag toch de uitdaging aangaat in Manchester.

Daarvoor wil hij zich laten flankeren door voormalig FC Twente-coach Steve McClaren en Ajax-assistent Mitchell van der Gaag. Ook Robin van Persie behoort tot de potentiële stafleden, maar de brexit bemoeilijkt een overstap van de oud-spits van United. De huidige veldtrainer van Feyenoord heeft waarschijnlijk onvoldoende ervaring op het hoogste niveau om voor een werkvergunning in aanmerking te komen.

Volledig scherm Erik ten Hag. © Bernd Thissen/dpa

KV Kortrijk licht aankoopoptie op Bilal Messaoudi

KV Kortrijk heeft de aankoopoptie op Billal Messaoudi gelicht. De 24-jarige Algerijnse aanvaller werd dit seizoen gehuurd van JS Saoura. Hij maakte indruk met zijn snelheid, maar wist wel maar één keer te scoren. Messaoudi tekende een contract tot en met 2026. (IVDA)

Volledig scherm Billal Messaoudi. © BELGA

KAA Gent versterkt zich met jonge spits David Mukuna Trouet

KAA Gent heeft zich met het oog op de toekomst versterkt met Mukuna Trouet. De 20-jarige Belgische spits komt over van Beerschot-Wilrijk en zal eerst bij de beloften van de Buffalo’s aantreden. De naam Mukuna Trouet zal bij de Gentse supporters misschien wel een belletje doen rinkelen, want ook zijn grootvader Léon speelde bij de Gentenaars van 1957 tot 1961.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Union licht aankoopoptie Amani

Union heeft de aankoopoptie in het huurcontract van Lazare Amani gelicht. De 24-jarige Ivoriaan, die sinds juli gehuurd werd van Charleroi, heeft een contract voor 3 jaar getekend in het Dudenpark.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Theate en Bologna pakken drie punten tegen Sampdoria

Het Bologna van Arthur Theate heeft maandag een 2-0 zege geboekt tegen Sampdoria op de 32e speeldag in de Serie A. Marko Arnautovic nam beide treffers voor zijn rekening. Theate maakte de 90 minuten vol. Bologna staat met 37 punten uit 31 wedstrijden op de 12e plaats. Sampdoria, dat een match meer gespeeld heeft, is 16e met 29 punten.

Volledig scherm Arthur Theate. © AP

Roger Schmidt vanaf juli de nieuwe trainer van Benfica

Trainer Roger Schmidt gaat de komende seizoenen aan de slag bij Benfica. De huidige coach van het Nederlandse PSV wil zelf niks bevestigen omdat hij zich volledig op PSV wil concentreren, maar inmiddels is duidelijk dat een nieuw contract bij de nummer drie van Portugal, de ploeg ook van Jan Vertonghen, een formaliteit is. Dat meldt het Nederlandse Algemeen Dagblad.

Volledig scherm Roger Schmidt vanaf juli de nieuwe trainer van Benfica. © Photo News

Amat verlaat Eupen voor avontuur in Indonesië

Eupen neemt afscheid van aanvoerder Jordi Amat. De 30-jarige Spaanse centrale verdediger zet zijn carrière verder in Indonesië. Amat hoopt voor de nationale ploeg van dat land te spelen en heeft een aanvraag ingediend om de Indonesische nationaliteit te bekomen.

Het contract van Amat bij Eupen loopt af op 30 juni en zal niet verlengd worden. Hij nam reeds afscheid van zijn ploegmaats. De verdediger streek in de zomer van 2019 neer in het Kehrwegstadion. Amat speelde 86 wedstrijden voor Eupen. Hij heeft verder 123 matchen in La Liga (Espanyol Barcelona, Betis, Rayo Vallecano) en 52 matchen in de Premier League (Swansea) op de teller.

Eupen beëindigde het reguliere seizoen op de 15e plaats. Het wist zich niet te plaatsen voor de play-offs en speelde zaterdag tegen KV Oostende (0-2 nederlaag) zijn laatste competitiematch van het seizoen.

Volledig scherm Jordi Amat. © Photo News

Henk Fraser is nieuwe coach van FC Utrecht

Henk Fraser wordt met ingang van het komende seizoen trainer van FC Utrecht. De huidige coach van Sparta Rotterdam, oud-speler van onder meer Utrecht, heeft overeenstemming bereikt over een contract voor drie jaar. Fraser legt zijn taken als assistent van bondscoach Louis van Gaal bij het Nederlands elftal neer. Hij gaat derhalve niet mee naar het WK van eind dit jaar in Qatar.

“Hoofdtrainer van FC Utrecht is voor mij een unieke kans, waar ik vol voor wil gaan”, zegt Fraser, eerder ook actief bij onder meer ADO Den Haag en Vitesse. “Aan mijn tijd als speler bij FC Utrecht heb ik een bijzonder gevoel overgehouden. Een van mijn dromen was om als hoofdtrainer aan de slag te gaan bij FC Utrecht. Dat die droom nu in vervulling gaat, vervult me met blijdschap.”

Volledig scherm Henk Fraser. © Photo News

Carlos Queiroz is niet langer bondscoach van Egypte na missen WK-ticket

De Egyptische voetbalbond en Carlos Queiroz (69) hebben in onderling overleg het contract van de Portugese bondscoach ontbonden. Dat hebben beide partijen op Twitter bekendgemaakt. Egypte slaagde er niet in zich te plaatsen voor het WK in Qatar (21/11-18/12).

Eind vorige maand moest Egypte in een heruitgave van de finale van de Africa Cup opnieuw zijn meerdere erkennen in Senegal, dat de Egyptenaren na een strafschoppenreeks (3-1) het WK-ticket afsnoepte. Egypte had de heenmatch van het barrageduel met 1-0 gewonnen, Senegal was met diezelfde score de betere in de return.

Queiroz volgde in september 2021 Hossam Badri op als bondscoach van Egypte. Eerder stond hij aan het roer bij onder andere Portugal, Zuid-Afrika, Iran, Colombia, Sporting Lissabon en Real Madrid.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dony verlaat STVV voor Union

Jeugdproduct Arnaud Dony (17) tekent binnenkort wellicht zijn eerste profcontract bij... Union. De linkerflank kreeg dit jaar onder Bernd Hollerbach heel wat kansen bij STVV, maar kiest ondanks een financiële inspanning van de Kanaries toch voor het Europese verhaal van de leider volgend seizoen. De handtekening is nog niet gezet, maar naar alle waarschijnlijkheid zal dat niet lang meer duren. Voor STVV zit het seizoen er al op, de jonge Belg komt dus niet meer in actie. (NVE)

Volledig scherm © Photo News

Nick Bätzner verlengt contract bij KV Oostende tot 2024

KV Oostende heeft het contract van de Duitse middenvelder Nick Bätzner met een seizoen verlengd, tot 30 juni 2024. Dat heeft KVO maandag gemeld. De 22-jarige Bätzner kwam in de zomer van 2020 van Stuttgart naar de kustploeg. Sindsdien kwam Bätzner 58 keer uit voor KVO, met vier doelpunten en zeven assists op de teller. Dit seizoen miste hij slechts vier competitiewedstrijden met zijn ploeg. Afgelopen weekend won Oostende zijn laatste wedstrijd van het seizoen met 0-2 bij AS Eupen dankzij doelpunten van Ambrose en Albanese. De ploeg van Yves Vanderhaeghe, twaalfde na de reguliere fase, neemt niet deel aan de play-offs.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Raakt Gómez fit voor bekerfinale?

Domper op de feestvreugde. Nadat hij een vrije trap in het slot nipt naast had gekruld, ging Sergio Gómez meteen liggen en vroeg hij om een wissel. Met een pijnlijke grimas gaf hij Kompany nog een knuffel. “Voor de wedstrijd had Sergio al last van zijn adductoren”, vertelde Wesley Hoedt achteraf. Kompany ontkrachtte nadien evenwel dat het om een blessure aan de adductoren ging. Al klonk bij zowel de RSCA-coach als Hoedt eenzelfde geluid: met het oog op de bekerfinale (18/04) wordt het bidden dat het niet om een ernstig letsel gaat. “Ik dénk dat het niet al te erg is, maar ik moet nog met Sergio praten”, aldus Kompany. “Hoe dan ook is overbelasting niet abnormaal in zijn geval. Sergio heeft dit seizoen al enorm veel matchen afgewerkt, zowel bij ons als voor de Spaanse nationale ploeg.” Afwachten is dus de boodschap. Anderlecht hoopt naast Gómez ook de geblesseerde Ashimeru en Verschaeren te recupereren voor de bekerfinale. (SVL)

Volledig scherm © Photo News