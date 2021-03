Football Talk. Leicester lijdt bijna 80 miljoen euro verlies

LaLiga Mogen Barça-fans beginnen te dromen? Messi toont opnieuw openlijk z’n steun voor Laporta op diens inaugura­tie

17 maart Joan Laporta is nu ook officieel voorgesteld als voorzitter van FC Barcelona. Lionel Messi was een van de opvallende aanwezigen. Hij toont zo opnieuw duidelijk z’n steun. De grootste belofte van Laporta in de verkiezingen was net om Messi bij de Blaugrana te houden. “Ik zal er alles aan doen om ‘m te overtuigen”, stelde Laporta.