Football Talk. Leicester lijdt bijna 80 miljoen euro verlies - Eerste vrouwelijk bestuurslid voor Beerschot

Eerste vrouwelijk bestuurslid voor Beerschot

Beerschot heeft het dagelijks bestuur uitgebreid. Met de Antwerpse Manisha Tacker, die haar sporen al verdiende in de bedrijfswereld, komt er een eerste vrouw aan boord. “Manisha is iemand met veel kwaliteiten en met een Beerschothart”, laat voorzitter Francis Vrancken weten. “We zijn erg blij dat ze onze ploeg komt versterken.” Naast Vrancken en Tacker maken ook Walter Damen, Jan Van Winckel, Gunther Dieltjens en Luc Neefs deel uit van het dagelijks bestuur. (KDC)

Leicester lijdt bijna 80 miljoen euro verlies

Leicester City heeft het vorige boekjaar, dat afgesloten werd in mei 2020, afgesloten met een verlies van 67,3 miljoen pond (78,6 miljoen euro). Dat maakten de Foxes vrijdag bekend.

De rode cijfers zijn deels te verklaren door grote investeringen in een nieuw trainingscentrum, land dat werd aangekocht rond het King Power Stadium en inkomende transfers. Maar ook de lockdown en daaraan verbonden kosten in de laatste drie maanden van het boekjaar speelden een rol in het verlies. De club bleef spelers en staf de hele periode doorbetalen. Leicester zag zijn omzet zakken van 178,4 miljoen pond naar 150 miljoen pond (115 miljoen euro).