Football Talk. Leegloop bij Eupen in de maak? - Beerschot tegen Gent en Club achter gesloten deuren

Leegloop bij Eupen in de maak?

Sinds zondagavond en de thuiszege tegen OHL (3-1) is AS Eupen zo goed als zeker van een zesde opeenvolgend seizoen in de Jupiler Pro League. Met wie dat zal gebeuren? L’Avenir maakte de rekening en kwam tot de slotsom dat niet minder dan 20 spelers van de huidige kern geen contract hebben dat verder loopt dan het einde van dit seizoen. Uitzonderingen zijn Manaf Nurudeen (2023), Emmanuel Agbadou (2025), James Jeggo (2023), Stef Peeters (2023), Smail Prevljak (2023), Gary Magnée (2024), Isaac Nuhu (2025), Konan N’Dri (2024), Sibiry Keita (2024), Jérôme Déom (2024) en Boris Lambert (2024).

Het is echter zeer de vraag of Agbadou, Peeters en Prevljak nog een jaar langer ‘Am Kehrweg’ zullen blijven. De centrale verdediger, de spelmaker en de spits liggen immers goed op de markt en rekening houdend met de financiële situatie van de club is het best mogelijk dat ze vertrekken. Agbadou (24) en Prevljak (26) hebben trouwens al te kennen gegeven een stap hogerop te willen zetten. Peeters heeft zich daar nog niet over uitgesproken, maar hij werd vorige maand 30 en hem rest bijgevolg minder tijd dan zijn twee ploegmaats om financieel en sportief munt te slaan uit zijn kwaliteiten.

De kans is dus groot dat Eupen deze zomer een grondige gedaanteverwisseling zal ondergaan. Onder impuls van het Qatarese Aspire Zone Foundation, dat allicht geneigd zal zijn om, in een seizoen met als hoogtepunt het WK in Qatar, haar buitenlandse vertakkingen op een positieve manier in beeld te brengen. (AR)

Real Madrid-voorzitter Florentino Perez wordt 75

Ook op zijn 75ste denkt Florentino Perez nog niet aan stoppen. Perez werd in 2000 voor het eerst voorzitter van Real Madrid. Hij stond zo aan de basis van de zogenaamde Galacticos. De bouw van Estadio Bernabu heeft de club ondermeer ook aan hem te danken. In 2006 moest hij noodgedwongen stoppen als voorzitter van De Koninklijke. Na een onderzoek bleek dat Perez niet altijd even netjes is omgegaan met het geld van de club. Toch keerde hij in 2009 terug. Met de komst van Cristiano Ronaldo werden zijn fouten uit het verleden even helemaal vergeten. Als voorzitter van één van de meest succesvolle clubs ooit, zal hij in de zomer er alles aan doen om Kylian Mbappé naar Madrid te halen. Maar eerst morgen PSG proberen te verslaan om zo naar de kwartfinale door te stoten. Een laat verjaardagsgeschenk voor ‘El Presidente’?

Beerschot speelt laatste twee speeldagen van het seizoen achter gesloten deuren

Beerschot speelt zijn laatste twee thuiswedstrijden van het seizoen, tegen AA Gent en Club Brugge, achter gesloten deuren. De club werd eerder al veroordeeld tot twee matchen zonder publiek, wegens wangedrag van de Kielse supporters in de derby van 5 december jongstleden tegen Antwerp. Beerschot ging aanvankelijk tegen die sanctie in beroep bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS), maar die procedure wordt nu stopgezet. De hekkensluiter in 1A wil “het risico op een zwaardere strafmaat vermijden en zonder beperkingen aan het nieuwe seizoen kunnen starten”. Door de beroepsprocedure kon Beerschot eerder wel de belangrijke thuismatchen tegen Zulte Waregem, Kortrijk en Charleroi met publiek betwisten. (KDC)

Tottenham houdt schietoefening tegen Everton

Tottenham heeft maandag op de 28e speeldag van de Premier League de punten makkelijk thuisgehouden tegen Everton. De Spurs wonnen met 5-0. Een eigen doelpunt van Keane (14.) luidde voor Everton een lange en pijnlijke avond in. Son (17.) en Kane (37.) zorgden voor 3-0 bij de pauze. Nog voor het uur diepten Reguilon (46.) en opnieuw Kane (55.) de score verder uit. Nadien vond Tottenham het welletjes en bleven nieuwe goals uit. In de stand staat Tottenham op de zevende plaats met 45 punten uit 26 wedstrijden. Everton is pas zeventiende met 22 punten uit 25 wedstrijden.

Beloften Anderlecht en RC Genk delen de punten

De beloften van Anderlecht, met onder meer Francis Amuzu ruim een uur op het veld, speelden vanavond 1-1 gelijk op het veld van Racing Genk. Was niet van de partij in Genk: Hannes Delcroix. De centrale verdediger ondervindt nog wat hinder en Anderlecht blijft uiterst voorzichtig omspringen met hem. Delcroix zal zondag dus onmogelijk de vervanger zijn van de geschorste Hoedt tegen Antwerp. Over de inzetbaarheid van Zeno Debast, de voorbije wedstrijden out met een lichte voetblessure, volgt woensdag meer duidelijkheid. (SVL/KDZ)

Vanheusden zal niet worden opgeroepen voor oefeninterlands

Zoek niet naar de naam van Zinho Vanheusden (22) in de selectie van de Rode Duivels volgende week. De verdediger zal om risico’s te vermijden niet worden opgeroepen door bondscoach Roberto Martínez. Vanheusden sukkelt al een paar weken met een hamstringblessure en miste daardoor al drie matchen bij zijn Italiaanse club Genoa. Martínez maakte al bekend de spelers met meer dan 50 caps thuis te laten voor het tweeluik oefeninterlands tegen Ierland (26 maart) en Burkina Faso (29 maart). Vanheusden, die daar ongetwijfeld op speelminuten had gehoopt, blijft dus voorlopig op één cap staan, tegen Ivoorkust in oktober 2020. Een nieuwe klap voor de 22-jarige verdediger.

De Laet (Antwerp) voor onbepaalde tijd out: “Hij heeft nood aan rust”

Antwerp zal het voor onbepaalde tijd zonder Ritchie De Laet moeten doen. De 33-jarige verdediger heeft volgens de Great Old “nood aan rust om zijn lichaam, na een lang en slopend seizoen, volledig te laten herstellen”. Volgens Antwerp sukkelde De Laet, die tegen Beerschot na 33 minuten naar de kant ging, de laatste tijd met enkele blessures en ongemakken. “En hij is blijven spelen tot het niet meer ging. Nu is het belangrijk dat Ritchie weer honderd procent fit geraakt vóór hij aan spelen kan toekomen. De club geeft hem daarvoor dan ook alle tijd. Enkele behandelingen zijn intussen opgestart.”

Jeugdproduct Olivier Deman verlengt contract bij Cercle Brugge

Olivier Deman heeft zijn contract bij Cercle Brugge tot juni 2024 verlengd, met optie op een bijkomend seizoen. Deman speelt al sinds zijn veertiende voor Cercle. Na het doorlopen van de jeugdreeksen maakte hij in 2019 zijn profdebuut in de thuiswedstrijd tegen Standard. Vorig jaar groeide de 21-jarige aanvaller uit tot jeugdinternational.

“Ik ben heel erg blij dat ik mijn contract hier kan verlengen”, reageert Deman op de Cercle-site. “Cercle is de perfecte omgeving om mij verder te ontwikkelen als speler en als persoon. Ik kijk ernaar uit om nog meer van mezelf te tonen en te blijven inzetten op mijn ontwikkeling.”

Technisch directeur Carlos Aviña is tevreden met de contractverlenging. “Het is al meer dan een jaar dat Olivier een consistente pion in ons team is geworden. Ondertussen speelde hij al meer dan 40 wedstrijden voor Cercle en werd hij jeugdinternational. Olivier is niet alleen belangrijk voor Cercle op basis van z’n goede prestaties, hij is ook een ambassadeur van onze jeugdwerking en een voorbeeld van het Cercle-DNA met z’n harde werk, veerkracht, energie en passie. We kijken ernaar uit om ‘Olli’ nog vele jaren bij ons te zien ontwikkelen.”

