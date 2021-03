Football Talk. Leeds United rouwt om clubicoon - Ruzie over ex-Bruggeling Duarte - De Bock traint weer voluit

Leeds United rouwt om de dood van clubicoon Peter Lorimer

Leeds United is in rouw na de dood van clublegende Peter Lorimer. De Schot overleed deze ochtend op 74-jarige leeftijd na een slepende ziekte. Met 238 goals is de aanvallende middenvelder de clubtopschutter aller tijden van de Peacocks.

Lorimer speelde in twee periodes voor Leeds, tussen 1962 en 1979 en tussen 1983 en 1985. Hij speelde in totaal 705 officiële wedstrijden voor de club. Zijn debuut maakte hij in 1962 op nauwelijks vijftienjarige leeftijd. Met 15 jaar en 289 dagen is Lorimer nog steeds de jongste speler ooit in het eerste elftal van Leeds.

Met Lorimer in de ploeg beleefde Leeds gloriedagen. De Peacocks wonnen in die jaren twee landstitels, een FA Cup, een League Cup en twee maal de Beker der Jaarbeurssteden, een verre voorloper van de huidige Europa League. Lorimer en co verloren in 1975 de finale van de Europacup I, de huidige Champions League.

Na het einde van zijn voetballoopbaan werd de Schot clubambassadeur van Leeds United.

Volledig scherm Peter Lorimer (links) met Bobby Charlton. © Photo News

Costa Ricaanse voetbalbond en Levante ruziën over Oscar Duarte (ex-Club Brugge)

De Costa Ricaanse voetbalbond (Fedefutbol) heeft aankondigd een klacht bij de Wereldvoetbalbond FIFA te zullen indienen tegen de Spaanse eersteklasser Levante.

Reden van de klacht is het aantreden van verdediger Oscar Duarte gisteravond in de met 2-0 verloren competitiewedstrijd bij Betis Sevilla. De voormalige speler van Club Brugge viel in de slotfase in, terwijl zijn club enkele dagen eerder aan de Costa Ricaanse federatie had laten weten dat hij geblesseerd was en zo niet kon aansluiten bij de nationale selectie voor de vriendschappelijke interlands tegen Bosnië (27 maart, in Zenica) en Mexico (30 maart, in Wenen).

Levante had de Costa Ricaanse bond laten weten dat Duarte sukkelde met hiel- en rugproblemen. De medische staf van de Spaanse eersteklasser verkondigde dat de verdediger niet kon spelen, noch afreizen naar de selectie. De verbazing in Midden-Amerika was dan ook groot toen hij vrijdag zeven minuten voor tijd toch inviel. De Costa Ricaanse bond eist een sanctie.

Oscar Duarte speelt tussen januari 2013 en januari 2016 drie jaar voor Club Brugge. Nadien volgde een transfer naar Espanyol Barcelona. In augustus 2019 streek hij neer bij Levante.

Volledig scherm © AFP

De Bock traint weer voluit

Veel heuglijk nieuws in het Regenboogstadion. Bruno en z’n vrouw Marion zijn eergisteren de ouders geworden van een flinke zoon, Luca. Voorts heeft De Bock voor het eerst weer voluit met de groep getraind. De linksachter komt daardoor sneller dan verwacht in aanmerking voor een selectie, nadat hij in Kortrijk twee ribben brak en een klaplong opliep. Na drie dagen van individuele training, is het nu wachten op een eventuele reactie na de groepssessie. Dury moet het doen zonder de geschorste Govea en zonder Colassin, aangezien de huurling nog gedeeltelijk op de loonlijst van de Brusselaars staat. Vossen is er wel weer bij. (LUVM)

Volledig scherm De Bock en Deschacht. © Photo News