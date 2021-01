Football Talk. Leander Dendoncker is opnieuw fit na blessureleed

Leander Dendoncker (25), die de voorbije vier competitiewedstrijden met Wolverhampton Wanderers miste, heeft deze week opnieuw meegetraind bij de nummer 13 van de Premier League. "Leander is aan het terugkeren. Hij heeft getraind en komt opnieuw in de selectie. Later zullen we beslissen of hij kan spelen", verklaarde coach Nuno Espirito Santo.