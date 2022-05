Football Talk. Lang in voorselectie voor Nations Leaguematch tegen Rode Duivels - “Lewandowski weigert contractverlenging bij Bayern München”

Lang mogelijk tegen Rode Duivels, geen Wijnaldum

Noa Lang (Club Brugge) zit in de voorselectie van Oranje voor de eerste vier duels in de Nations League, waaronder de openingsmatch tegen België op 3 juni. Wie de Rode Duivels niet moeten vrezen, is Georginio Wijnaldum, die niet aan de bak komt bij PSG. “Sinds onze laatste twee interlands in maart is er in Gini’s situatie helaas weinig veranderd”, zegt bondscoach Louis van Gaal. Vincent Janssen is de opvallendste naam in de voorselectie van 30. De definitieve selectie volgt op 27 mei. België-Nederland vindt dus plaats op 3 juni. Ook in groep D: Polen en Wales. Nederland-België, in de Kuip, gaat door op 25 september.

Lewandowski zou niet willen verlengen bij Bayern

Robert Lewandowski heeft beslist niet in te gaan op de vraag van Bayern München om zijn contract te verlengen. De Poolse doelpuntenmachine heeft nog een verbintenis tot juni 2023, maar volgens Duitse media zal hij mogelijk deze zomer al vertrekken.

Sportblad ‘Bild’ schrijft dat de 33-jarige Lewandowski “Bayern ten laatste in de zomer van 2023 zal verlaten”. “De voorbije weken heeft de FIFA-speler van het Jaar 2021 aan zijn bazen bij Bayern duidelijk gemaakt dat hij zijn contract, dat nog een jaar geldig is, niet zal verlengen”, klinkt het. Een ander Duits medium, website sport1, bevestigt de informatie op basis van eigen bronnen.

Het bestuur van Bayern heeft zich altijd fel gekant tegen een vertrek van de Poolse steraanvaller, die sinds zijn komst naar München in 2014 al 343 doelpunten maakte. Maar als Lewandowski deze zomer niet wordt verkocht, kan hij volgend jaar gratis naar een andere ploeg. De Pool wordt onder meer gelinkt aan FC Barcelona, maar trainer Xavi noemde een mogelijke transfer al “ingewikkeld” vanwege de financiële moeilijkheden waarmee Barça kampt. Spaanse bronnen melden dan weer dat de club hem een contract voor drie seizoenen heeft aangeboden.

Volledig scherm Lewandowski. © Photo News

Aston Villa neemt Philippe Coutinho definitief over van Barcelona

Aston Villa neemt Philippe Coutinho (29) definitief over van FC Barcelona. Hij zette zijn handtekening onder een contract tot 2026. De Braziliaanse winger speelde sinds januari op uitleenbasis voor Villa. Coutinho wou graag ook komend seizoen onder Steven Gerrard trainen.

Coutinho verliet in januari 2018 Liverpool, waar hij met Gerrard speelde, voor Barcelona. De Catalanen telden toen maar liefst 135 miljoen euro neer. Bij Barcelona kon de international zich echter niet doorzetten. In het seizoen 2019-20 stalde Barça hem bij Bayern München.

In 16 wedstrijden voor Aston Villa scoorde Coutinho vier keer en zorgde hij voor drie assists. Met de transfer zou volgens Britse media 20 miljoen euro gemoeid zijn.

“Dit is een fantastische transfer voor Aston Villa”, aldus Gerrard. “Phil is een modelprof, zijn impact op de groep is heel duidelijk sinds hij in januari bij ons kwam.”

Real Sociedad en scorende Januzaj hijsen zich steviger in top 6 na zege tegen laagvlieger

Real Sociedad heeft zich in La Liga steviger in de top 6 gehesen. In eigen huis ging laagvlieger Cadiz ruim voor de bijl met 3-0. Het duurde 19 minuten vooraleer voormalig AA Gent-aanvaller Alexander Sørloth de ban brak op aangeven van routinier David Silva. In de tweede helft kreeg de gastheer een penalty, die Adnan Januzaj (53.) verzilverde. Portu (90.+7) diepte op zijn beurt de score in de slotseconden nog wat verder uit met een rake elfmeter. Januzaj mocht na 78 minuten gaan rusten.

Dankzij de overwinning nemen de Basken een stevige optie op de zesde plaats in de eindklassering van de Spaanse hoogste voetbalafdeling en hebben ze ook nog uitzicht op de vijfde positie. Ze tellen op twee speeldagen van het einde 59 punten. Dat zijn er twee minder dan Real Betis en zes meer dan Villarreal, dat later op de avond zelf wel nog in actie komt.

Zowel de vijfde als de zesde stek geven recht op een rechtstreeks ticket voor de Europa League volgend seizoen. Nummer zeven moet genoegen nemen met de kwalificaties voor de Conference League.

Volledig scherm © ANP / EPA

Liverpool-middenvelder Fabinho mist finale

Zaterdag staat in Engeland de finale van de FA Cup tussen Chelsea en Liverpool op het programma. Liverpool zal het daarin moeten stellen zonder middenvelder en basispion Fabinho. De 28-jarige Braziliaan liep afgelopen dinsdag een dijbeenblessure op in de gewonnen wedstrijd tegen Aston Villa en geraakt niet op tijd fit.

De middenvelder mist waarschijnlijk ook de laatste twee competitiewedstrijden tegen Southampton (17 mei) en Wolverhampton (22 mei). De blessure van vaste waarde Fabinho is een serieuze aderlating voor Liverpool, dat nog steeds kans maakt om een historische quadruple (winst in de Premier League, Champions League, FA Cup en League Cup) te behalen.

Volgens Liverpool-coach Jürgen Klopp is de kans wel groot dat Fabinho op tijd fit geraakt voor de finale van de Champions League, die gespeeld wordt op 28 mei. “De kans is groot dat hij dan beschikbaar is”, sprak de Duitser. “Het is een verschil als hij erbij is of niet. Maar zulke dingen gebeuren nu eenmaal”, vulde hij nog aan.

Volledig scherm © AP

Heris transfervrij weg bij Eupen

AS Eupen en Jonathan Heris hebben geen overeenkomst gevonden om het aflopend contract te verlengen. De 31-jarige verdediger kwam in juli 2020 over van het Hongaarse Ujpest, speelde de voorbije twee seizoenen 63 wedstrijden en maakte 5 doelpunten, waaronder een paar loeiers van buiten de zestien. De kans is groot dat de Brusselaar zijn carrière zal verderzetten bij RWDM. (AR)

Volledig scherm © BELGA

De Bie naar Lierse Kempenzonen

Lierse Kempenzonen (1B) heeft een eerste inkomende transfer gerealiseerd met het oog op het komende seizoen. Maxime De Bie ondertekende een contract voor één jaar. De 21-jarige centrale verdediger komt over van KV Mechelen, dat hem in de voorbije twee jaar uitleende aan de Nederlandse tweedeklasser Helmond Sport. Eerder speelde De Bie al bij de jeugd van Lierse. (KDC)

KVK en Club NXT spelen gelijk

KV Kortrijk en Club NXT hebben in een oefenmatch 1-1 gelijkgespeeld. Herrmann trof raak voor KVK. Het seizoen van de Kerels zit er officieel op. Op 12 juni worden ze opnieuw op de club verwacht. (IVDA)

Inter wint achtste Coppa Italia na verlengingen tegen Juventus

Inter heeft de Coppa Italia gewonnen. Het team uit Milaan haalde het na verlengingen met 2-4 tegen Juventus. Na 90 minuten stond het 2-2.

Na amper zeven minuten spelen kwam Inter al op voorsprong. Een prachtig afstandsschot van Barella verdween in de rechterhoek. Na de pauze was het Juventus dat de controle over het spel overnam. Alex Sandro hing in de 50ste minuut de bordjes opnieuw gelijk, waarna Vlahovic de score voor de Oude Dame verder uitdiepte vanuit de rebound (53.). In de 80ste minuut kreeg Inter, na overleg met de VAR, een penalty voor een fout van Bonucci. Calhanoglu plaatste de bal in de rechterbovenhoek en bracht Internazionale opnieuw langszij.

In de verlengingen ontbond Inter zijn duivels. Perisic bracht de Nerazzurri opnieuw op voorsprong vanop de stip na tussenkomst van de VAR (98.). Nog geen vijf minuten later trof de Kroaat opnieuw raak, ditmaal vanop de rand van de zestien (102.). In de 104ste minuut werd Juve-coach Massimiliano Allegri nog van het veld gestuurd na aanhoudend protest. De Oude Dame won de Beker al 14 keer in haar geschiedenis en was titelverdediger. Inter won de partij echter en kon de trofee woensdag voor de achtste keer in haar geschiedenis in de wacht slepen.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm Ivan Perisic was de grote held bij Inter. © Photo News

Chiellini vertrekt na 17 jaar bij Juventus

Giorgio Chiellini zegt Juventus vaarwel. De 37-jarige Italiaanse verdediger kondigde woensdagavond na de verloren bekerfinale tegen Inter Milaan zijn afscheid van de Oude Dame aan.

Chiellini speelt sinds 2005 voor Juventus en won met de club negentien prijzen waaronder negen landstitels en vijf keer de Coppa Italia. Maandag neemt hij afscheid van zijn supporters met een competitieduel in het Juventus Stadium tegen Lazio. Wat daarna volgt, is nog een open vraag.

“Dit is mijn keuze, die ik met veel sereniteit heb gemaakt”, vertelde Chiellini. “Ik heb er vrede mee dat ik zal vertrekken. Ik wil plaats maken voor de jongeren. Wat ik ga doen, weet ik nog niet. Dat zal ik met mijn familie bespreken.”

Chiellini kondigde onlangs ook al zijn afscheid van de nationale ploeg aan. Vorige zomer werd de 116-voudig international met Italië nog Europees kampioen.

Volledig scherm © AP

Tessa Wullaert schrijft een boek: “Ik wil alle meisjes en hun ouders informeren”

Veel roze op de cover en in het boek van Tessa Wullaert en journalist Pieter-Jan Calcoen. Doelpubliek zijn de meisjes die haar GRLPWR-project genegen zijn. Uitgeverij Vrijdag heeft 5.000 exemplaren gedrukt. Het is geen bio van Wullaert. In het boek gaat het over de vaak frustrerende parcours van het vrouwenvoetbal. Wullaert vervult haar rol als voorlichter en insider met verve.

De professionalisering heeft nog een lange weg te gaan. “Ik wil de meisjes en hun ouders informeren. Over makelaars, over (het gebrek aan) trainingsfaciliteiten, over voetbal, werken en studeren.”

Vorige week werd er in de spelerslounge van het Lotto Park een boek over Jef Mermans voorgesteld. De titel: Bombardier. De Bombardier van vandaag is een bombardière en speelt niet bij de mannen maar bij het vrouwenteam. Dit seizoen 35 goals en 18 assists. Van de Anderlecht-directie was er niemand aanwezig op de boekvoorstelling. (DD)

Nantes legt Rennes met invaller Doku over de knie

Nantes zette Stade Rennes, waar Jeremy Doku op de bank begon, met 2-1 opzij. Tait opende de score voor de bezoekers (32.), maar Nantes kwam net voor de pauze langszij via Coulibaly (45.). In de 71ste minuut verdubbelde Pallois de score voor Nantes. Doku, die de voorbije maanden aan de kant stond, mocht in de 75ste Laborde aflossen. Nantes staat na 36 speeldagen op de negende plaats in Frankrijk met 54 punten, Rennes staat vijfde met 62 punten en heeft nog steeds recht op Europees voetbal.

Volledig scherm © AFP

Carrasco wint met Atlético

Atlético Madrid pakte de volle buit bij Elche: 0-2. Los Colchoneros kwamen na 28 minuten spelen op voorsprong via Cunha. Iets na het uur verdubbelde de Raul de score (63.). Carrasco, die in de basis stond, werd in de 80ste minuut gewisseld voor Felipe Carrasco. Atlético springt door de overwinning over Sevilla naar de derde plaats in Spanje met 67 punten uit 36 wedstrijden. Elche bezet de 14de plaats met 39 punten.

Volledig scherm © REUTERS

Oekraïne wint benefietwedstrijd van Borussia Mönchengladbach

Het nationale voetbalelftal van Oekraïne heeft een emotionele benefietwedstrijd gespeeld tegen Borussia Mönchengladbach. Het was het eerste optreden van Oekraïne sinds de Russische inval. Onder de ruim 20.000 toeschouwers in het stadion van de Duitse club zaten veel mensen uit Oekraïne.

Het was een duel tegen de oorlog, met veel applaus voor de spelers van Oekraïne en een inzamelingsactie voor de slachtoffers van de oorlog, waarvan het einde nog niet in zicht is. Oekraïne won de wedstrijd met 2-1. Michailo Moedrik en Oleksander Pichaljonok scoorden voor de ploeg, die op 1 juni serieus aan de bak moet tegen Schotland in de play-offs om een ticket voor het WK voetbal in Qatar.

Voor de aftrap sprak oud-wereldkampioen boksen Vladimir Klitsjko het publiek toe in een videoboodschap. “Wij danken u allen voor uw fantastische hulp. Denk alsjeblieft aan ons en blijf aan ons doneren”, zei hij.

Celtic heeft aan draw genoeg voor 52ste landstitel

Celtic heeft op de 37ste speeldag van het Schotse Premiership zijn 52ste landstitel in Schotland veroverd na een 1-1-gelijkspel bij Dundee United. Een punt was genoeg voor de ploeg van Ange Postecoglou om de titel te pakken. Georgios Giakoumakis (53.) zette Celtic op het juiste spoor. Dylan Levitt (72.) maakte gelijk, maar dat veranderde niets aan de titelwinst.

Met 90 punten staat Celtic vier punten los op de Rangers, dat Ross County met 4-1 versloeg, met nog amper één speeldag te spelen. Een onoverbrugbare kloof dus. De ‘Bhoys’ heroveren zo de titel, die ze vorig jaar aan de Rangers moesten laten na negen opeenvolgende triomfen.

Volledig scherm © Photo News

Ook Vitesse-trainer Thomas Letsch in beeld bij Standard

Behalve de Noor Ronny Deila (New York City FC) is ook Thomas Letsch in beeld bij Standard. De Duitser is momenteel hoofdtrainer van Nederlandse Vitesse, met wie hij Anderlecht uitschakelde in de voorrondes van de Conference League.

De 53-jarige Letsch is een oude bekende van Johannes Spors, de TD van Genoa die Standard doorlichtte en nauw betrokken is bij de zoektocht naar een nieuwe trainer. Spors haalde zijn landgenoot in de zomer van 2020 naar Arnhem. Letsch, die afkomstig is uit de Red Bull-school, staat in de Eredivisie te boek als een gerespecteerd trainer.

Hij laat zijn ploeg doorgaans 3-5-2 spelen en heeft met Club Brugge-spits Loïs Openda een trefzekere aanvaller. Vitesse staat momenteel zesde in de competitie. Begin dit seizoen schakelde het Anderlecht nog uit in de voorrondes van de Conference League.

Vanwege de onzekerheid bij Vitesse - de club is in Russische handen - staat Letsch open voor een nieuwe uitdaging. Voor het zitje bij Standard moet hij concurreren met Deila en een andere buitenlandse T1. (BFA/KDZ)

Volledig scherm © Photo News

Belgische U18 krijgen 0-4 pandoering in oefenpartij tegen Duitsland

De Belgische nationale voetbalploeg voor jongens tot 18 jaar heeft woensdagnamiddag een stevige oefennederlaag geleden tegen Duitsland. De oefenwedstrijd eindigde in Hasselt op 0-4 (rust: 0-2). De ‘Mannschaft’ was de betere ploeg op elk gebied. Er zijn geen Europese competities bij de U18, enkel bij de U17 en U19. De ploeg van bondscoach Thierry Siquet speelt daarom enkel vriendschappelijke wedstrijden.

FIFA start onderzoek naar WK-ganger Ecuador

De Wereldvoetbalbond FIFA opent een onderzoek naar aanleiding van de klacht van de Chileense voetbalbond over Ecuador. Volgens de Chileense bond is rechtsback Byron Castillo die voor Ecuador uitkwam, geboren in Colombia en is hij drie jaar ouder dan vermeld.

De FIFA bevestigt dat de bond de klacht van Chili heeft ontvangen en opent een disciplinair onderzoek naar de mogelijke niet-speelgerechtigheid van Castillo in acht wedstrijden in de kwalificatie voor het WK voetbal van 2022 in Qatar. Hiervoor hebben ze de voetbalbond van Ecuador uitgenodigd om hun kant van het verhaal te vertellen aan de disciplinaire commissie.

De Chileense bond wil nu dat de uitslagen van die acht duels komen te vervallen en dat Ecuador wordt uitgesloten van het WK. Chili, dat als zevende eindigde in de WK-kwalificatie van Zuid-Amerika, wil de plek van Ecuador op het WK innemen. Ecuador is ingedeeld in een poule met Nederland, Senegal en Qatar.

Volledig scherm Byron Castillo. © AFP

Amerikanen van Standard nemen ook Franse laagvlieger over

777 Partners, de Amerikaanse investeringsgroep die onlangs Standard overnam, heeft het Franse Red Star FC overgenomen. De historische club uit Parijs is actief op het derde niveau in Frankrijk. Het doel van de Amerikanen is om snel naar de Ligue 2 te promoveren. Behalve Standard en Red Star heeft 777 aandelen in Genoa (100 procent), Sevilla (13 procent) en Vasco da Gama (70 procent).

7.500 euro boete voor pyrogebruik tijdens bekerfinale

Het Disciplinair Comité van het Profvoetbal heeft woensdag AA Gent en Anderlecht veroordeeld tot respectievelijk 2.500 en 5.000 euro boete voor het gedrag van hun fans tijdens de bekerfinale op 18 april. Door beide supportersgroepen werd toen overvloedig pyrotechnisch materiaal afgestoken.

De supporters van de Buffalo’s staken twintig keer Bengaals vuur aan, voor de wedstrijd. Tijdens de penalty’s staken ze nog drie ‘Bengals’ aan, na de wedstrijd nog twee flares. De paars-witte supporters haalden nog meer vuurwerk boven. Zo rond de veertig vuurwerktuigen, Bengals, voetzoekers en rookpotten, werden tijdens de line-up van de spelers aangestoken. Ook een nieuw soort vuurwerk, dat nog niet was opgemerkt in België, werd op dat moment in de lucht geschoten en kwam tegen het dak van het stadion tot ontploffing.

Tijdens en na de wedstrijd gingen de supporters van Anderlecht, die hun team na strafschoppen zagen verliezen, op hun élan verder: 37 vuurpijlen en nog 27 stuks ander pyrotechnisch materiaal werden nog gebruikt. Daarnaast braken die supporters ook een zitje in brand in de zevende minuut en na de wedstrijd bleken nog twee zitjes afgebroken en over de omheining gegooid. In hun verdediging had Anderlecht verteld dat vermoedelijke daders vaak uit het buitenland komen. In dit geval zou het om personen uit Lyon gaan, die voor de wedstrijd tickets hadden overgekocht.

Voorts werd Anderlecht ook bestraft voor gedrag van haar supporters het weekend ervoor, in de uitmatch tegen Kortrijk. Daarvoor werd er 2.500 euro boete opgelegd. Ook Union (2.500 euro), Charleroi (3.000 euro), Kortrijk (1.000 euro), RWDM (1.000 euro), Standard (2.500 euro) en STVV (1.000 euro) werden bestraft voor wangedrag van supporters.

Volledig scherm Anderlecht krijgt 5.000 euro boete voor het gebruik van pyrotechnisch materiaal © Photo News

Noorse trainer Deila (New York) op shortlist Standard

Ronny Deila is een van de overgebleven kandidaten om trainer te worden van Standard. De 46-jarige Noor is momenteel werkzaam voor New York City FC en is een oude bekende van toekomstig TD Fergal Harkin. Deila trainde in het verleden onder meer ook Celtic. Verder staan er nog twee Duitsers op de shortlist van de Luikse club. (BFA)

Barcelona verslaat Celta, Araujo afgevoerd met hersenschudding

FC Barcelona heeft een 3-1-zege geboekt tegen Celta Vigo op de 36e speeldag in La Liga. Bij de rust leidde Barça met 2-0 na doelpunten van Memphis Depay (30.) en Pierre-Emerick Aubameyang (41.). Diezelfde Aubameyang (48.) pikte in de tweede helft nog een goal mee. Iago Aspas (50.) milderde. Na een rode kaart voor Jeison Murillo in de 58e minuut, stond Celta voor een loodzware opdracht.

Camp Nou werd op het uur opgeschrikt. Ploegmaats Gavi en Ronald Araujo botsten met hun hoofden hard tegen elkaar. Die laatste leek even knock-out, waarna hij op een brancard werd gelegd en met een ziekenwagen het veld verliet. De wedstrijd lag ruim vijf minuten stil. FC Barcelona liet intussen op Twitter weten dat de verdediger een hersenschudding heeft opgelopen en in het ziekenhuis bijkomende onderzoeken ondergaat.

In de stand is Barcelona tweede met 72 punten, dat zijn er 9 minder dan kampioen Real Madrid. Sevilla, dat woensdag Mallorca ontvangt, volgt op 7 punten van de Catalanen.

Volledig scherm © REUTERS

Dessers opgeroepen voor Nigeria

Cyriel Dessers ziet z’n recente bloedvorm beloond met een nieuwe selectie voor Nigeria. De Super Eagles nemen het in vriendschappelijke wedstrijden op tegen Mexico (29 mei, amper vier dagen na de Conference League-finale) en Ecuador (3 juni). Dessers maakte zijn debuut voor Nigeria in oktober 2020. Hij mocht toen 18 minuten invallen. Ook Antwerp-middenvelder Yusuf is opgeroepen.

Volledig scherm © BELGA

Bizot (ex-KRC Genk) neemt zondag afscheid van AZ-publiek

Marco Bizot die vorige zomer naar Stade Brest in de Ligue 1 vertrok, komt zondag een laatste keer naar het AFAS Stadion van AZ. De 31-jarige doelman die van 2014 tot 2017 onder de lat stond bij Racing Genk, komt tijdens de pauze van AZ-RKC Waalwijk de supporters van Alkmaar een laatste keer groeten. AZ staat vijfde in de Eredivisie en moet twee punten goedmaken op Twente voor een plaats in de derde voorronde van de Conference League.

Moeskroen krijgt ook in beroep geen licentie en zakt naar 2e amateur

Het Belgisch Centrum voor Arbitrage in de Sportsector heeft Royal Excel Moeskroen ook in beroep geen licentie toegekend om komend seizoen (2022/23) in het profvoetbal of in eerste nationale uit te komen. De Henegouwse club, die zich sportief van de redding verzekerde in de 1B Pro League, zakt hierdoor naar de tweede (amateur)afdeling. Virton ontsnapt zo aan degradatie.

Moeskroen beet vorige maand voor de zevende keer in acht jaar tijd in het zand bij de Licentiecommissie van de Belgische voetbalbond (KBVB), die oordeelde dat “het voortbestaan van de club tot 30 juni 2023 (einde seizoen) niet gegarandeerd kan worden”. Moeskroen kreeg dus geen licentie maar ging in beroep.

Op die manier kochten Les Hurlus extra tijd om oplossingen (investeerders) te zoeken. De club kampte met liquiditeitsproblemen en kon daardoor de salarissen niet betalen. Ook was er achterstand bij de terugbetaling van bondsschulden. Vorige week kondigde Moeskroen nog aan de achterstallige lonen van de maanden maart en april te hebben betaald, maar dat mocht dus niet baten.

Het Belgisch Centrum voor Arbitrage in de Sportsector (C-SAR (Centre for Sports Arbitration)), een specifieke afdeling van het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie (CEPANI), gaf Moeskroen ook in beroep geen licentie voor komend seizoen. REM zakt dus naar de tweede (amateur)afdeling, met een handicap van drie punten.

Moeskroen maakte dinsdag het nieuws aan zijn spelerskern bekend, zo blijkt uit een tweet van Jérémy Taravel. “Triest nieuws voor de fans, werknemers en alle jongeren van Moeskroen maar geen licentie”, schrijft de ervaren verdediger. “Heel veel dank aan alle ECHTE mensen die geprobeerd hebben iets op te bouwen en voor Moeskroen hebben gevochten.” In de Franstalige pers gaat het gerucht de ronde dat de club het faillissement zal aanvragen, maar dat heeft Moeskroen nog niet bevestigd.

Vier ervaren rotten op te halen bij Moeskroen

Ploegen die op zoek zijn naar een stevige verdediger, kunnen bij les Hurlus aankloppen voor Jérémy Taravel. De 35-jarige Fransman die vier seizoenen een leider was in de defensie van Cercle Brugge, kan met zijn ervaring een rots in de branding zijn in de Jupiler Pro League. Ook zijn landgenoot Christophe Lepoint kan nog altijd een meerwaarde zijn in 1A. De 37-jarige middenvelder kent de competitie goed, want hij speelde al twee seizoenen bij Zulte Waregem, vijf bij AA Gent, vier bij KV Kortrijk. Lepoint maakte ook een korte passage bij Moeskroen en Waasland Beveren toen die twee ploegen nog in 1A voetbalden. Aan ervaring dus geen gebrek bij de Fransman.

Een andere ouderdomsdeken bij Moeskroen, is Clément Tainmont. De 36-jarige linkerflank speelde vier seizoenen bij Charleroi, waarna hij transfereerde naar KV Mechelen. Daar maakte hij zich in 2019 onsterfelijk door de 2-1 te maken in de promotiefinale thuis tegen Beerschot waardoor Malinwa promoveerde naar 1A. Ook in de gewonnen bekerfinale tegen AA Gent in datzelfde jaar stond de Fransman in de basis bij de Mechelaars. Ook de ervaren spits van de Henegouwers, Teddy Chevalier, kent de Belgische competitie. De Franse spits voetbalde drie seizoenen bij Essevee en vierenhalve seizoenen bij de Kerels uit Kortrijk. Met zijn ervaring kan hij een meerwaarde zijn bij de kleinere clubs in onze competitie.

Volledig scherm Clément Tainmont (rechts) in duel met jenthe Mertens (Waasland-Beveren) © BELGA

OH Leuven verlengt contract van Kaveh Rezaei niet en zet samenwerking met TD stop

Kaveh Rezaei (30) is een vrije speler. OH Leuven besloot het contract van de Iraanse international niet te verlengen. Rezaei kon in Leuven nooit echt bevestigen en lukte in 12 optredens geen enkel doelpunt, waarna een scheenbeenbreuk vroegtijdig een einde maakte aan zijn seizoen. Rezaei speelde sinds vorige zomer bij OHL, dat hem wegplukte bij Club Brugge. Vooral bij Charleroi maakte hij in 2018 het mooie weer. Ook het contract van Yanick Aguemon wordt niet verlengd. De Fransman speelde al sinds 2017 bij de Leuvenaars, maar kwam dit seizoen amper aan spelen toe en moet nu dus andere oorden opzoeken.

Daar blijft het niet bij. OHL liet meteen daarna weten de samenwerking met technisch directeur Wim De Corte stop te zetten. De Corte was sinds juli 2016 technisch directeur van OH Leuven. De timing, net voor een belangrijke transferperiode voor OHL waarin veel moet gebeuren, is allerminst ideaal. CEO Peter Willems neemt voorlopig de leiding in de voorbereiding van het aankomende seizoen, ter ondersteuning van coach Marc Brys, en de verdere uitvoering van het plan voor de transferperiode. In de wandelgangen klonk vorige maand het gerucht dat Brys zelf wel eens zou kunnen worden doorgeschoven naar die rol, maar dat wordt door de club ontkend en de Antwerpenaar gaf zelf in het verleden al aan dat niet echt te zien zitten. OHL bevestigt ook dat er op dit moment geen plannen zijn om iets aan diens functie als hoofdcoach te veranderen. (NVE)

Volledig scherm © Photo News

Officieel: Zeno Debast verlengt bij Anderlecht tot 2025

Anderlecht heeft de contractverlenging van Zeno Debast geofficialiseerd. De 18-jarige verdediger, een jeugdproduct van paars-wit, speelde dit seizoen vijf duels in de Jupiler Pro League. Daarin liet hij een prima indruk na, waarna hij uitviel met een voetblessure.

“Er zijn weinig centrale verdedigers die zo goed zijn aan de bal als Zeno”, aldus ceo Peter Verbeke. “Op fysiek vlak heeft hij nog marge voor progressie en daar zullen we nu samen verder aan werken. Zeno toont aan dat hard werk gekoppeld aan het nodige geduld de juiste weg is om succes te boeken. Er zijn immers weinig clubs in Europa die zoveel jonge, eigen opgeleide spelers laten debuteren op het hoogste niveau als Anderlecht.”

De onderhandelingen met Kristian Arnstad gaan de goede kant uit, ook met Stroeykens wordt gepraat over een verlenging. Zij hebben nog een overeenkomst tot 2023. (KDZ)

Spinazzola maakt tien maanden na dramatische avond tegen Rode Duivels zijn wederoptreden

Leonardo Spinazzola heeft gisteren, tien maanden nadat hij in de kwartfinale van het EK voetbal tegen de Rode Duivels een zware blessure opliep, zijn comeback gemaakt. Spinazzola kwam in de competitiewedstrijd van AS Roma bij Fiorentina in de slotminuut in het veld bij een 2-0 achterstand.

De linksachter liep op 2 juli 2021 een zware blessure aan de achillespees op. Hij werd geopereerd, miste de gewonnen EK-finale van de Squadra Azzurra tegen Engeland en begon vervolgens aan zijn revalidatie.

Zijn wederoptreden kwam er maandag, tien maanden en een week na de bewuste avond in München. Spinazzola was op het EK één van de uitblinkers bij Italië. De aanvallende vleugelverdediger kan zich met zijn team nog opladen voor een belangrijk duel. Op 25 mei spelen de Romeinen in de Albanese hoofdstad Tirana de finale van de Conference League tegen Feyenoord.

Volledig scherm © ANP / EPA

Club ziet Lucas Mbamba naar Lille trekken

Lucas Mbamba (15) trekt de deur van Club Brugge achter zich dicht. De jongere broer van Noah Mbamba maakt de overstap naar het Franse Lille. Beide broers ruilden in de zomer van 2020 Genk in voor de jeugd van blauw-zwart. Mbamba - een centrale middenvelder - kwam ook al uit voor de Belgische U16.

Youngster Soferis tekent profcontract bij KV Mechelen

Bij KV Mechelen heeft Evangelos Soferis (16) zijn eerste profcontract getekend. De youngster met Griekse roots zette zijn handtekening onder een overeenkomst tot 2024 met optie op een extra jaar. Ook Antwerp en OH Leuven toonden interesse, maar Soferis kiest dus voor Malinwa. Opvallend: slechts twee jaar geleden speelde de polyvalente aanvaller nog in de provinciale reeksen. (ABD)

Volledig scherm Evangelos Soferis, met links van hem zijn manager Janny Kazilas, tekent een profcontract bij KV Mechelen. © C_Lifemanagement

Tumor verwijderd bij Timo Baumgartl

Timo Baumgartl, die dit seizoen door PSV wordt uitgeleend aan Union Berlijn, zal ook komende zaterdag ontbreken in de thuismatch tegen Bochum op de slotspeeldag in de Bundesliga. Bij een routinecontrole in het ziekenhuis werd bij de 26-jarige verdediger een gezwel in een teelbal ontdekt. De tumor is intussen met succes verwijderd. Dat melden PSV en Union Berlijn maandag.

“Baumgartl werkt deze zomer aan zijn herstel, onder andere met preventieve vervolgbehandelingen”, aldus PSV. “Gelukkig doe ik al een aantal jaren aan preventieve zorg”, vertelt de Duitser. “Ik ben erg dankbaar voor de snelle, duidelijke diagnose en voor de succesvolle operatie die sindsdien heeft plaatsgevonden. Ik wil iedereen uit de grond van mijn hart bedanken voor de ongelooflijke steun. Dat zal ik nooit vergeten. Mijn focus ligt nu op het snelst mogelijke herstel.”

Baumgartl, die sinds eind april aan de kant staat, speelde dit seizoen 25 wedstrijden in de Bundesliga. Met nog een speeldag voor de boeg is Union Berlijn met 54 punten knap zesde, op één punt van nummer vijf Freiburg.

Volledig scherm Timo Baumgartl © AFP

Kleinzoon Paul Van Himst tekent eerste profcontract bij Anderlecht

Amando Lapage heeft zijn eerste profcontract getekend tot 2024 bij RSC Anderlecht. Lapage is de kleinzoon van Paul Van Himst die uitgroeide tot een legende bij paars-wit. “Amando begon als een middenvelder aan zijn carrière, maar werd omgevormd tot een verdediger. Hij is sterk in de lucht, anticipeert goed en heeft ook een goede pass”, zegt Jean Kindermans, hoofd van het RSCA Belfius Academy.

Rugblessure Van Crombrugge “niet al te ernstig”

Zoals verwacht kon Anderlecht op de Bosuil niet beschikken over Hendrik Van Crombrugge. De doelman liep een rugblessure op, maar is er donderdag in de terugmatch mogelijk weer bij.

Van Crombrugge trainde de dagen voor de confrontatie met Antwerp al niet mee. De 29-jarige keeper had last van zijn rug. Daar werd hij eind 2020 aan geopereerd, maar deze keer lijkt het niet om een zware blessure te gaan. “Het is niet al te ernstig”, zei Vincent Kompany na afloop. “Hendrik had een kleine blokkade in de rug. Je speelt dan drie matchen in een week tijd en dus moet je voorzichtig zijn. We hopen hem donderdag te recupereren. We zullen zien”, aldus Kompany, die invallersdoelman Bart Verbruggen een goede beurt zag maken.

Yari Verschaeren bleef 90 minuten op de bank. De middenvelder leek hersteld van een liesblessure, maar kende onlangs een terugval. “Het was nog iets te vroeg om Yari te brengen, maar omdat hij een belangrijke speler is voor de groep was hij er wel bij.” (BFA)

Volledig scherm © Photo News

De Bock verlengt bij Zulte Waregem

Zulte Waregem verlengt het verblijf van Laurens De Bock, einde contract bij Leeds. De aanvoerder van Essevee tekende een contract voor één seizoen met optie op een tweede. De huur van Kutesa, Doumbia en Boya wordt niet verlengd, ook Seck (einde contract) krijgt geen nieuwe verbintenis. (LUVM)

Volledig scherm © Photo News