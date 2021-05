Football Talk. Lang en Chong in voorselectie EK U21 - Jorge Simao vertrekt bij Moeskroen - Bondsparket vraagt 2 matchen effectief voor Peyre

Lang en Chong bij Jong Oranje

Bruggelingen Noa Lang en Tahith Chong maken deel uit van de 31-koppige voorselectie van Jong Oranje voor de eindronde van het EK U21 in Hongarije en Slovenië. Nederland plaatste zich in een EK-poule met Roemenië, Duitsland en Hongarije met de nodige moeite voor de kwartfinale. De ploeg van coach Van de Looi werd groepswinnaar en speelt in de kwartfinale tegen Jong Frankrijk, een van de favorieten voor eindwinst. Mocht er gewonnen worden door de Nederlandse talenten, volgt op 3 juni de halve finale tegen de winnaar van het duel Denemarken-Duitsland. De finale wordt op 6 juni gespeeld in het Sloveense Ljubljana.

België kon zich niet plaatsen, Duitsland werd groepswinnaar.

Bondsparket vraagt 2 matchen effectief voor Peyre

Het bondsparket vraagt een schorsing van drie matchen, waarvan twee effectief en een geldboete van 2.500 euro voor Thibaut Peyre. Malinwa zal die straf in principe niet aanvaarden, want zo kan de Franse verdediger komende zondag nog spelen tegen Standard. Dinsdag zou de Geschillencommissie de schorsing dan behandelen. Peyre pakte donderdag rood tegen Standard na een drieste tackle op Balikwisha. (ABD)

Union haalt met Matthew Sorinola derde aanwinst binnen

Promovendus Union blijft zeer actief op de transfermarkt. Het maakte vrijdag al haar derde transfer voor volgende seizoen bekend. “De jonge talentvolle Matthew Sorinola tekende een contract voor drie jaar, met een optie op een jaar extra, in het Dudenpark”, klinkt het op de clubsite. “Onze nieuwe Engelse linksachter van 20 jaar speelde afgelopen seizoen bij MK Dons in de League One. Daar was hij, met zijn 43 wedstrijden, een onbetwiste titularis en sleutelspeler. Hij scoorde ook twee goals en gaf 6 assists. Zijn wervelende stijl en zijn snelheid zijn dan ook zijn belangrijkste troeven.”

ESPN betaalt recordbedrag voor Amerikaanse uitzendrechten

Sportzender ESPN heeft een recordbedrag van 1,4 miljard dollar (1, 15 miljard euro) betaald voor de uitzendrechten van La Liga voor de acht volgende seizoenen in de Verenigde Staten, zo maakte ESPN bekend. Nooit eerder betaalde een Amerikaanse sportzender meer geld voor de uitzendrechten van een buitenlandse voetbalcompetitie.

De 380 wedstrijden die elk seizoen in La Liga gespeeld worden, zullen live te volgen zijn via het streamingplatform ESPN+. Sommige wedstrijden zullen ook gestreamd worden op de sociale media van de sportzender. Ook de wedstrijden in de Spaanse tweede klasse zitten in het pakket. De uitzendrechten voor de Amerikaanse markt van de Copa del Rey en Supercup had ESPN reeds in handen.

Volledig scherm © Photo News

Jorge Simao neemt afscheid van Moeskroen en keert terug naar Portugal

Het naar de 1B Pro League gedegradeerde Moeskroen moet op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. De 44-jarige Portugees Jorge Simao keert immers terug naar zijn vaderland, om er komend seizoen eersteklasser Paços de Ferreira onder zijn hoede te nemen, zo maakte de club bekend.

Volledig scherm © BELGA