Football Talk. Lang en Chong in voorselectie EK U21 - Fellaini weer trefzeker in China - Bondsparket vraagt 2 matchen effectief voor Peyre

Lang en Chong bij Jong Oranje

Bruggelingen Noa Lang en Tahith Chong maken deel uit van de 31-koppige voorselectie van Jong Oranje voor de eindronde van het EK U21 in Hongarije en Slovenië. Nederland plaatste zich in een EK-poule met Roemenië, Duitsland en Hongarije met de nodige moeite voor de kwartfinale. De ploeg van coach Van de Looi werd groepswinnaar en speelt in de kwartfinale tegen Jong Frankrijk, een van de favorieten voor eindwinst. Mocht er gewonnen worden door de Nederlandse talenten, volgt op 3 juni de halve finale tegen de winnaar van het duel Denemarken-Duitsland. De finale wordt op 6 juni gespeeld in het Sloveense Ljubljana.

België kon zich niet plaatsen, Duitsland werd groepswinnaar.

Twee doelpunten van Fellaini leveren Shandong Taishan slechts één punt op

Op de vijfde speeldag in de Chinese Super League hebben Shandong Taishan en Marouane Fellaini 2-2 gelijk gespeeld tegen Shenzhen.

Fellaini startte in de basis bij Shandong en bracht zijn team na 29 minuten spelen op voorsprong met zijn tweede treffer van het seizoen. Meteen na rust bracht Wai-Tsun Dai Shenzhen op gelijke hoogte. Lang bleef het niet gelijk, want opnieuw was Fellaini (52.) trefzeker. Hij zette een strafschop om en maakte zo zijn tweede doelpunt van de dag. Ook Dai zou op het uur nog een tweede goal scoren.

Shandong gaat na het gelijkspel nog steeds aan de leiding in groep A met 11 op 15, Shenzhen telt acht punten en is daarmee eerste achtervolger.

Daan Heymans ruilt Waasland-Beveren voor Italiaanse tweedeklasser Venezia

Waasland-Beveren kon zich vorige week niet handhaven in de Jupiler Pro League en ziet daarom een leegloop tegemoet. Middenvelder Daan Heymans kiest eieren voor zijn geld en verkast naar de Italiaanse tweedeklasser FC Venezia. Dat maakte de club uit Venetië zelf bekend op Twitter.

Heymans was dit jaar onbetwiste basisspeler bij W-B. Ondanks zijn sterke statistieken, acht goals en vier assists in competitie, kon hij de Waaslanders niet behoeden voor de degradatie. Venezia sloot de reguliere competitie in de Serie B af als nummer 5. Het maakt daardoor nog kans om via de barrages te stijgen naar de Serie A.

Bondsparket vraagt 2 matchen effectief voor Peyre

Het bondsparket vraagt een schorsing van drie matchen, waarvan twee effectief en een geldboete van 2.500 euro voor Thibaut Peyre. Malinwa zal die straf in principe niet aanvaarden, want zo kan de Franse verdediger komende zondag nog spelen tegen Standard. Dinsdag zou de Geschillencommissie de schorsing dan behandelen. Peyre pakte donderdag rood tegen Standard na een drieste tackle op Balikwisha. (ABD)

Union haalt met Matthew Sorinola derde aanwinst binnen

Promovendus Union blijft zeer actief op de transfermarkt. Het maakte vrijdag al haar derde transfer voor volgende seizoen bekend. “De jonge talentvolle Matthew Sorinola tekende een contract voor drie jaar, met een optie op een jaar extra, in het Dudenpark”, klinkt het op de clubsite. “Onze nieuwe Engelse linksachter van 20 jaar speelde afgelopen seizoen bij MK Dons in de League One. Daar was hij, met zijn 43 wedstrijden, een onbetwiste titularis en sleutelspeler. Hij scoorde ook twee goals en gaf 6 assists. Zijn wervelende stijl en zijn snelheid zijn dan ook zijn belangrijkste troeven.”

ESPN betaalt recordbedrag voor Amerikaanse uitzendrechten

Sportzender ESPN heeft een recordbedrag van 1,4 miljard dollar (1, 15 miljard euro) betaald voor de uitzendrechten van La Liga voor de acht volgende seizoenen in de Verenigde Staten, zo maakte ESPN bekend. Nooit eerder betaalde een Amerikaanse sportzender meer geld voor de uitzendrechten van een buitenlandse voetbalcompetitie.

De 380 wedstrijden die elk seizoen in La Liga gespeeld worden, zullen live te volgen zijn via het streamingplatform ESPN+. Sommige wedstrijden zullen ook gestreamd worden op de sociale media van de sportzender. Ook de wedstrijden in de Spaanse tweede klasse zitten in het pakket. De uitzendrechten voor de Amerikaanse markt van de Copa del Rey en Supercup had ESPN reeds in handen.

Jorge Simao neemt afscheid van Moeskroen en keert terug naar Portugal

Het naar de 1B Pro League gedegradeerde Moeskroen moet op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. De 44-jarige Portugees Jorge Simao keert immers terug naar zijn vaderland, om er komend seizoen eersteklasser Paços de Ferreira onder zijn hoede te nemen, zo maakte de club bekend.

Gebroken enkel kost Piatek het EK met Polen

Polen gaat zonder spits Krzysztof Piatek naar het EK voetbal. De 25-jarige aanvaller van het Duitse Hertha BSC heeft een gebroken enkel opgelopen en werd vrijdag geopereerd. Piatek heeft drie tot vier maanden nodig om te herstellen.

De Poolse international raakte woensdag geblesseerd tijdens de met 2-1 gewonnen competitiewedstrijd tegen Schalke 04. Piatek, ploeggenoot van Dedryck Boyata en Dodi Lukebakio, moest na bijna een uur spelen naar de kant in Gelsenkirchen. Medisch onderzoek wees uit dat de fysieke schade aanzienlijk is. Piatek maakte dit seizoen zeven doelpunten in de Bundesliga.

Polen start het EK op 14 juni tegen Slowakije en speelt daarna in groep E tegen Spanje en Zweden.

