Football Talk. Laatste match voor Barça al gespeeld? Messi laat slotwedstrijd aan zich voorbijgaan - Wolves ontslaat Nuno Santo

Lionel Messi laat laatste competitiewedstrijd aan zich voorbijgaan

Lionel Messi laat de laatste competitiewedstrijd van het seizoen, op bezoek bij hekkensluiter Eibar, aan zich voorbijgaan. Barcelona maakte dat nieuws vandaag via Twitter bekend. Messi neemt na overleg met coach Ronald Koeman ook niet deel aan de vrijdagtraining. Barcelona is uitgeteld voor de titel en de tweede plaats en heeft nog één puntje nodig om de derde plaats in het algemeen klassement veilig te stellen.

Het Argentijnse clubicoon heeft er weer een meer dan geslaagd seizoen opzitten in Catalonië. Hij was goed voor 30 goals en 9 assists in 35 competitiewedstrijden, waarmee hij zich zo goed als zeker tot topschutter kroont. Het wordt afwachten of Messi, die over een aflopend contract beschikt, al dan niet zijn laatste wedstrijd voor de Blaugrana gespeeld heeft.

Eibar-Barcelona staat gepland op zaterdag om 18u. Het wordt zeker voor de thuisploeg een match op het scherpst van de snee aangezien ze in volle degradatiestrijd verwikkeld zijn.

Tegelijkertijd vechten stadsgenoten Atlético en Real Madrid uit wie met de landstitel aan de haal gaat. Atlético telt twee punten bonus op de grote rivaal en is met een zege bij andere degradatiekandidaat Valladolid altijd zeker van de elfde titel uit de clubgeschiedenis.

Volledig scherm Lionel Messi. © Photo News

Wegen van Wolverhampton en Nuno Espirito Santo scheiden na vier seizoenen

De thuiswedstrijd tegen Manchester United wordt de laatste van Wolverhampton-coach Nuno Espirito Santo. Dat nieuws bevestigden The Wolves vrijdag op hun website.

Espirito Santo was in totaal vier seizoenen actief op Molineux. De Portugees leidde het team naar de Premier League en loodste hen de voorbije twee voetbaljaargangen naar een zevende plaats. Dit seizoen kampeert Wolverhampton, de ploeg van Leander Dendoncker, op één speeldag van het einde op een twaalfde plek.

“Ik wil de supporters bedanken omdat ze zo een belangrijke rol hebben gespeeld in het bereiken van nieuwe hoogtes. Verder wil ik ook de staf bedanken en alle spelers met wie we hier samengewerkt hebben. Zondag wordt een emotionele dag, maar ik ben blij dat ik dat laatste speciale moment met hen kan delen in het stadion”, verklaarde Espirito Santo.

“Nuno bracht ons verschillende ongelofelijke momenten en dat zal nooit vergeten worden. We kunnen hem niet genoeg bedanken voor zijn trouw, toewijding en de progressie die hij hier gemaakt heeft”, aldus voorzitter Jeff Shi.

Nürnberg licht aankoopoptie op Genk-middenvelder Möller Daehli

1. FC Nürnberg heeft de aankoopoptie op de Noor Mats Möller Daehli gelicht. De 26-jarige aanvallende middenvelder werd sinds begin dit jaar gehuurd van KRC Genk. De Duitse tweedeklasser maakte de overstap vandaag officieel bekend.

Bij Nürnberg speelde de Noor 14 wedstrijden. Daarin was hij goed voor één doelpunt en twee assists. Möller Daehli ondertekende een “langdurig contract”. Vanwege een blessure is hij er zondag in Hannover niet bij op de laatste speeldag in de Tweede Bundesliga. Nürnberg is 12e in de stand.

Genk nam Möller Daehli in januari 2020 over van het Duitse FC Sankt Pauli. Ondanks heel wat adelbrieven kon hij zich niet helemaal doorzetten. In iets meer dan een jaar kwam hij bij de Limburgers niet verder dan acht wedstrijden, waarin hij één treffer liet optekenen. De Noor gold nochtans als toptalent in de jeugdacademie van Manchester United, waar hij na het seizoen 2011-2012 werd verkozen tot ‘Jonge Speler van het Jaar’. Ole Gunnar Solskjaer haalde Möller Daehli als 18-jarige naar het Noorse Molde en een half jaar later naar Cardiff City in de Premier League. Via het Duitse Freiburg, waar hij werd afgeremd door blessures, belandde hij in juli 2018 bij Sankt Pauli. Bij Noorwegen heeft hij 24 caps achter zijn naam staan.

Manchester United in finale wellicht zonder kapitein Harry Maguire

Manchester United zal het in de finale van de Europa League, woensdag in Gdansk tegen Villarreal, wellicht zonder kapitein Harry Maguire moeten stellen. De 28-jarige verdediger is niet hersteld van de enkelblessure die hij twee weken terug opliep.

Tot nu toe had Ole Gunnar Solskjaer er goede hoop op dat Maguire speelkaar zou geraken, maar dat positivisme is weggeëbd. “Hij kan wel stappen, maar nog lang niet lopen. Ik denk niet dat we hem in Gdansk op het veld zullen zien”, verklaarde de trainer vrijdag. “We geven hem nog tot dinsdag de tijd. Op de laatste training kan hij een laatste keer testen. Ook als hij niet speelt, zal hij een belangrijke rol spelen. Ook in de kleedkamer is hij de leider van het team. Hij zal ervoor zorgen dat iedereen op scherp staat.”

Mogelijk haalt Anthony Martial de finale wel. De Franse spits is al sinds maart met een knieblessure buiten strijd, maar neemt sinds deze week weer deel aan de groepstrainingen.

Volledig scherm © Pool via REUTERS

Lening van 275 miljoen euro moet Inter financiële ademruimte geven

Inter Milaan kroonde zich begin mei voor het eerst sinds 2010 tot Italiaans kampioen, maar financieel gaat het de club van Romelu Lukaku minder voor de wind. Om de gevolgen van de coronacrisis de baas te kunnen, is Inter een lening van 275 miljoen euro aangegaan bij het Amerikaanse investeringsfonds Oaktree Capital.

Afgelopen seizoen leed Inter een verlies van 100 miljoen euro. De Chinese eigenaar Suning, die sinds 2016 bijna zeventig procent van de aandelen in handen heeft, zit ten gevolge van de pandemie zelf in vieze papieren. Eind februari trok de elektronicagigant zich terug uit Jiangsu FC, wat voor de Chinese kampioen het faillissement betekende.

Volgens de Italiaanse pers zal de Suning-groep de lening van Oaktree Capital de komende drie jaar moeten terugbetalen. De operatie heeft geen impact op het aandeelhouderschap. De rest van het belang van de club (31 procent) is in handen van LionRock Capital, een in Hongkong gevestigd fonds.

Volledig scherm © Photo News

Claudio Ranieri verlaat Sampdoria

Claudio Ranieri zit volgend seizoen niet meer op de bank bij Sampdoria. De 69-jarige Italiaan zal zijn aflopende contract niet verlengen. “Ik heb de club vandaag meegedeeld dat ik geen extra jaar blijf”, verklaarde hij voor de laatste competitiematch tegen Parma.

Ranieri redde Sampdoria vorig seizoen van de degradatie en parkeerde het team dit seizoen op plaats negen. “Dit seizoen hebben we geknokt en gestreden en veel wedstrijden met een groot hart afgewerkt. Er waren ook mindere duels tussen, maar dat is voetbal”, aldus Ranieri.

In 2016 tekende Ranieri voor zijn grootste kunststukje door verrassend de Engelse titel met Leicester City te winnen.

Volledig scherm © Photo News

Wes Morgan stopt met voetballen

Wes Morgan hangt na de afsluitende competitiewedstrijd tegen Tottenham van zondag zijn voetbalschoenen aan de haak. Dat nieuws communiceerde Leicester op de clubwebsite.

De inmiddels 37-jarige Morgan streek in 2011 neer bij Leicester en groeide uit tot een echt clubicoon. De Jamaicaan kwam in totaal maar liefst 324 keer in actie voor The Foxes en leidde de club als kapitein naar de verrassende landstitel vijf seizoenen geleden, zonder één speelminuut te missen.

“Wes is één van de meest trouwe spelers die ons ooit gediend heeft. Hij loodste het team naar zijn meest succesvolle periode ooit en hielp ons om de standaarden te zetten die de club gebracht heeft waar ze nu is”, aldus Aiyawatt Srivaddhanaprabha, eigenaar van Leicester.

Okita trefzeker in promotiefinale voor NEC

NEC Nijmegen heeft zijn ticket voor de promotiefinale naar de Eredivisie beet. Roda JC werd met 3-0 huiswaarts gestuurd. Doelpuntenmakers van dienst voor de Nijmegenaren waren Bart van Rooij, ex-Buffalo Rangelo Janga en Jonathan Okita.

Okita verliet in minuut 82 het veld namens de thuisploeg, Mathias de Wolf betrad 4 minuten voor tijd het terrein en Thibo Baeten bleef aan de bank gekluisterd. Aan bezoekende zijde viel Stefano Marzo in de 37e minuut in en keek Xander Lambrix de volle 90 minuten toe.

In de finale kijkt NEC NAC Breda zondag in de ogen. NAC nam tegen FC Emmen de beste start, met voormalig Bruggeling Lex Immers (18.) die tekende voor het openingsdoelpunt. Na een eigen doelpunt van Hendriks (80.) kwam Emmen op gelijke hoogte. In de verlengingen werd er niet meer gescoord. Na strafschoppen won NAC met 3-4. FC Emmen degradeert zo uit de Eredivisie.

Steven Gerrard en David Beckham vervolledigen Premier League Hall of Fame

De Premier League heeft met Steven Gerrard en David Beckham de laatste twee namen meegedeeld om de Premier League Hall of Fame te vervolledigen.

Gerrard, huidig coach van het Schotse Rangers, is een rasecht clubicoon van Liverpool. In 17 jaren trouwe dienst kwam hij tot 120 competitiedoelpunten in meer dan 500 optredens. David Beckham bracht het grootste deel van zijn carrière - elf jaar - door bij Manchester United. Nadien speelde hij nog voor onder meer Real Madrid, AC Milan en Paris Saint-Germain.

Naast Gerrard en Beckham kregen Alan Shearer, Thierry Henry, Eric Cantona, Roy Keane, Frank Lampard en Dennis Bergkamp al eerder een plekje in de recent opgerichte Hall of Fame.

Colombia is niet langer gastland voor Copa America na vraag om uitstel

De Zuid-Amerikaanse voetbalconfederatie CONMEBOL heeft Colombia geschrapt als gastland voor de komende Copa America. De organisatie nam die beslissing nadat Colombia had gevraagd het Zuid-Amerikaanse landentoernooi uit te stellen van juni naar november.

“Gezien de internationale competitiekalender en de logistiek van het toernooi is het onmogelijk de Copa America 2021 te verplaatsen naar november”, stelde de CONMEBOL in een verklaring als antwoord op een formeel verzoek van de Colombiaanse regering om de competitie met enkele maanden te verschuiven nu Colombia kampt met een nieuwe coronagolf.

Colombia zou de Copa America samen met Argentinië organiseren. De openingsmatch staat op 13 juni geprogrammeerd in het Argentijnse Buenos Aires. De finale zou op 10 juli in het Colombiaanse Barranquilla worden gespeeld. Waarschijnlijk zullen alle wedstrijden nu op Argentijnse bodem worden afgewerkt. De CONMEBOL belooft “in de komende dagen” meer info over de nieuwe locaties.