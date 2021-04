Football Talk. KVO-eigenaar aast ook op ADO Den Haag - Profcontract voor Anderlecht-talent?

Club Brugge Op zoek waarom blauw-zwart al een tijd niet speciaal is: “Club wordt zowaar té romantisch”

12 april Club Brugge is sinds eind februari niet speciaal meer. Maar hoe komt dat? “Als rustig meesterschap té rustig wordt, gaat het zowaar fout. Club gedijt niet in tiki-taka. Zonder de drang vooruit vervalt de ploeg in horizontaal voetbal.”