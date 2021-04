Football Talk. KVO bevestigt dat het naar BAS trekt na licentieweigering - Fellaini zet Chinese competitie in met zege

Fellaini zet Chinese competitie in met zege

Marouane Fellaini is met zijn club Shandong Taishan goed begonnen aan het nieuwe seizoen in de Chinese competitie. Dinsdag werd met 0-2 de maat genomen van Chongqing Liangjiang Athletic.

Fellaini viel na 71 minuten in voor Xin Xu. De eindstand stond toen al op het bord na a goals van Leonardo Pereira en Tianyu Guo. In het tweede duel van de dag speelde Guangzhou City, zonder Mousa Dembélé, 2-2 gelijk tegen Guangzhou.

Vanwege de coronacrisis wordt de eerste fase van de Chinese competitie in slechts twee steden afgewerkt, in Kanton (in het zuidoosten) en Suzhou (nabij Shanghai). Publiek is wel toegelaten. Zo daagden er dinsdag 30.000 fans op. Titelverdediger Jiangsu FC zal zichzelf alvast niet opvolgen. De club moest vanwege financiële problemen zijn activiteiten staken in november 2020.

KVO bevestigt beroep tegen licentieweigering

KV Oostende heeft afgelopen vrijdag een procedure aangespannen voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) om alsnog de proflicentie voor het seizoen 2021-2022 te bemachtigen. Dat bevestigde de kustploeg vandaag, na het verstrijken van de beroepstermijn. “Er is geen enkel structureel probleem binnen de club.

Sportief gaat het KVO dit seizoen voor de wind. Oostende deed tot de slotspeeldag mee voor een plek in de Champions’ Play-off. Uiteindelijk strandde de kustploeg op plek vijf. “We moeten trots en vrolijk zijn over onze plek in play-off 2. We kijken vol goede moed uit naar volgend seizoen”, klinkt het op de website van KVO.

Toch is er een klein smet op het blazoen, erkennen de West-Vlamingen zelf. Vorige week weigerde de Licentiecommissie van de Belgische voetbalbond een licentie voor 1A, 1B en zelfs eerste nationale aan KV Oostende uit te reiken. Aanleiding is een gebrekkig licentiedossier, waardoor de financiële stabiliteit en zekerheid voor volgend seizoen niet voldoende aangetoond zijn.

KVO dreigt teruggezet te worden naar de tweede nationale reeksen, maar trekt zoals verwacht dus naar het BAS om de ontbrekende stukken in het dossier alsnog aan te leveren. Het gaat onder meer om betalingsbewijzen van RSZ of bedrijfsvoorheffingen, maar ook ramingen van inkomsten en uitgaven. Bovendien heerst er veel onduidelijkheid over de oorsprong van de fondsen, aldus de Licentiecommissie.

Begin mei zal Oostende zijn licentiedossier verdedigen. “De club vindt het belangrijk te benadrukken dat er geen enkel structureel probleem is. Haar dossier is inzake budget, inzake cash flow en inzake boekhouding op zeer stevige fundamenten gebouwd. We moeten geen geld toveren of creatieve uitvindingen doen om onze business case gestalte te geven”, klinkt het dinsdag. “De club werkt constructief en sereen samen met de licentiemanager teneinde ervoor te zorgen dat zij met een positief advies van het licentiedepartement richting het BAS kan stappen.”

KV Oostende drukt supporters op het hart dat “zij alle vertrouwen mogen hebben op een goede afloop” in dit licentieverhaal.

Van Hecke ruilt Essevee voor KV Mechelen

We zijn nog maar april, maar KV Mechelen heeft zijn eerste zomertransfer al gerealiseerd. Jannes Van Hecke (19) komt transfervrij over van Zulte Waregem en tekende een contract tot 2024 met optie op een extra jaar. De jonge middenvelder moet zo het vertrek van Aster Vranckx (naar Wolfsburg) en Steven Defour (einde carrière) helpen opvangen. Ook Dries Wouters (24) van Racing Genk is nog in beeld om het middenveld te versterken. Van Hecke kwam dit seizoen twaalf keer in actie voor Zulte Waregem. (ABD)

