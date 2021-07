Football Talk. KVM speelt gelijk tegen Roda, Dailly valt uit met zware blessure - Union klopt Lens

Union wint ook van Franse eersteklasser Lens

Een doelpuntenfestival zoals tegen Deinze werd het niet, maar Union boekte vrijdagnamiddag toch alweer een knappe zege. Op bezoek bij Franse eersteklasser Lens maakte Teuma iets na het halfuur het enige doelpunt van de wedstrijd. Na de pauze kreeg nieuwkomer Marcq zijn eerste speelminuten. Vijf minuten voor affluiten was er nog een opstootje na een fout van Gradit op Unionist Lazare. Beide spelers kregen rood.

Doelpunten: 33' Teuma (0-1)

Opstelling Union: Moris, Nielsen, Sorinola, Undav, Vanzeir, Burgess, Teuma, François, Lynen, Kandouss en Lapoussin.

Ingevallen: Lazare (45'), Van der Heyden (45'), Nieuwkoop (45'), Bager (45'), Pirard (45'), Marcq (57'), Avenatti (60'), Sirgurdarson (71'), Lewis (71') en Paolucci (79').

KV Mechelen speelt gelijk tegen Roda JC, Dailly valt uit

KV Mechelen heeft in een oefenmatch tegen Roda JC 2-2 gelijkgespeeld. Malinwa kwam vroeg op voorsprong via Dailly. Enkele minuten later misstapte de youngster zich en hij moest met een draagberrie van het veld gedragen worden. De jonge aanvaller, die aan een goede voorbereiding bezig was, lijkt een zware knieblessure opgelopen te hebben. Bij rust stond het 1-1 na de gelijkmaker van Jensen en na de pauze ging Roda erop en erover dankzij een doelpunt van Goppel (1-2). Cuypers liet een penalty liggen, maar maakte in het slot alsnog gelijk: 2-2.

Opstelling KV Mechelen: Thoelen - Swers, Bateau, Van den Eynden, Bijker - Kaya, Ceulemans, Van Hecke, Dailly (20' Robberechts, 81' Paeshuyse) - Cuypers, Druijf (65' Asare)

Doelpunten: 8' Dailly (1-0), 30' Jensen (1-1), 60' Goppel (1-2), 74' Cuypers (2-2)

Zweed Marcus Berg zet punt achter interlandcarrière

De Zweedse aanvaller Marcus Berg zet op 34-jarige leeftijd en met negentig caps op de teller een punt achter zijn interlandcarrière, zo bevestigt hij vrijdag aan de Zweedse krant Göteborgs-Posten.

Bondscoach Janne Andersson werd eerder al van het afscheid op de hoogte gebracht. Op clubniveau wil Berg nog enkele jaren doorgaan. Vanaf deze zomer gaat hij opnieuw in eigen land aan de slag, bij topclub IFK Göteborg. Daar doorliep hij destijds de jeugdreeksen.

Zijn grootste succes met Zweden beleefde hij in 2018, toen ze op het WK in Rusland de kwartfinales bereikten. Op EURO 2020 gingen ze er in achtste finales uit tegen Oekraïne. Eerder tijdens het toernooi werd hij slachtoffer van haatspraak op sociale media, toen hij een kans had gemist in de groepswedstrijd tegen Spanje.

Volledig scherm Marcus Berg. © AFP

Benfica-voorzitter legt na arrestatie voorlopig functie neer

De voorzitter van voetbalclub Benfica Lissabon Luis Filipe Vieira heeft voorlopig zijn functie neergelegd. Twee dagen geleden werd de preses van de Portugese topclub samen met drie anderen gearresteerd in het kader van een onderzoek naar vermoedelijke fraude en belastingontduiking,

De autoriteiten deden 45 huiszoekingen in de regio’s Lissabon en Braga (noorden van Portugal) waarbij “vier personen zijn gearresteerd: twee zakenlieden, een sportmakelaar en een sportbestuurder”, aldus een verklaring van het openbaar ministerie woensdag. In die verklaring wordt Benfica-voorzitter Luis Filipe Vieira echter niet bij naam genoemd. Volgens berichten in de Portugese media werden het huis van de voorzitter van de populairste club van het land, het hoofdkwartier van de club, de Portugese bank Novo Banco en het huis van zakenman Jose Antonio dos Santos doorzocht.

Het Openbaar Ministerie onderzoekt “feiten die zich grotendeels vanaf 2014 tot heden hebben afgespeeld en waarbij mogelijk sprake is van het plegen van onder meer vertrouwensbreuk, fraude, valsheid in geschrifte, belastingfraude en witwassen”, aldus het Openbaar Ministerie. Volgens de plaatselijke media heeft Luis Filipe Vieira het banksysteem opgelicht. Verder zou hij misbruik gemaakt hebben van zijn positie als clubvoorzitter om José Antonio dos Santos, zijn vriend, in staat te stellen grote winsten te behalen bij de verkoop van aandelen in Benfica, in ruil voor de kwijtschelding van zijn eigen schulden.

De 72-jarige Luis Filipe Vieira staat sinds 2003 aan het hoofd van de club van Jan Vertonghen en Mile Svilar. Zijn voorzitterschap werd de laatste jaren ontsierd door een half dozijn rechtszaken waarbij hij direct of indirect betrokken was.

Liverpool neemt herstelde Van Dijk mee op trainingskamp, ook Origi tekent present

Virgil van Dijk gaat volgende week met Liverpool mee op trainingskamp naar Oostenrijk. De aanvoerder van het Nederlands elftal is zo goed als hersteld van de zware knieblessure die hij in oktober vorig jaar opliep. Van Dijk moest de rest van het seizoen revalideren en miste ook het EK. De Nederlander trainde de afgelopen weken individueel door.

De 30-jarige verdediger behoort tot de groep van 34 spelers die manager Jürgen Klopp meeneemt naar Oostenrijk. Daarin ontbreken een paar internationals vanwege deelname aan het EK of de Copa América. Onder anderen Mohamed Salah en Sadio Mané gaan wel mee. Ook de Franse aankoop Ibrahima Konaté, voor ruim 40 miljoen euro overgekomen van RB Leipzig, behoort tot de groep. De 22-jarige verdediger heeft het rugnummer 5 overgenomen van de vertrokken Georginio Wijnaldum.

Ook Divock Origi, die vorig jaar bij de Reds niet veel speelminuten kreeg, is van de partij. De kans lijkt evenwel groot dat hij deze zomer nog andere oorden opzoekt.

“We gebruiken dit trainingskamp om alles op te starten”, zegt Pepijn Lijnders, de Nederlandse assistent van Klopp. “Alle omstandigheden om de ploeg voor te bereiden, zijn in Oostenrijk van hoog niveau.” Liverpool eindigde afgelopen seizoen als derde in de Premier League en moest de titel afstaan aan Manchester City.

Volledig scherm Virgil van Dijk. © Photo News