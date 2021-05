Football talk. KV Oostende stelt nieuw logo voor - Turkse interesse voor Ismaila Coulibaly (Beerschot)

KV Oostende stelt nieuw logo voor

KV Oostende heeft een nieuw logo gelanceerd. De club doet dat op haar veertigste verjaardag. Ook de datum van 31 mei (naar het stamnummer 31) is symbolisch. Om 17 uur komt ook de nieuwe clubwebsite online. KVO zal dan ook meteen haar eerste zomertransfer voorstellen.

“Het idee van de logowijziging leeft al langer binnen de club. Het 40-jarig bestaan zorgde voor het ideale momentum om die wijziging ook effectief door te voeren,” zo begint pers- en communicatieverantwoordelijke Bram Keirsebilck.

“Met ons nieuw logo willen we echt een nieuw tijdperk binnen stappen, maar toch nog steeds rekening houden met onze historie, naam en kleuren. Het moest strak, professioneel, innovatief en modern zijn,” zo vertelt Executive President Gauthier Ganaye. “We zijn zeer tevreden met het eindresultaat. We verrasten afgelopen seizoen vriend en vijand met ons aanvallend en fris voetbal en ik denk dat dit logo een verlengde is van wat we op het veld zagen: gedurfd, gedreven en jong. KVO is op alle vlakken klaar voor de toekomst.”

De club lanceert later vandaag ook een nieuwe website, gebouwd door de lokale partner Vision XR. “Samen met Vision XR startten we in september al de Instagram-actie op voor ons ziek supportertje Thibault”, legt COO Thorsten Theys uit. “Daar zijn de eerste kiemen gelegd voor deze vruchtbare samenwerking. Dankzij Vision XR blinken we vandaag met een gloednieuwe website, een heuse digitale hub en konden we de digitale veruitwendiging van onze club moderniseren en in lijn brengen met de algemene filosofie.”

“De vorige website dateerde al van meer dan zes jaar geleden en was op alle vlakken aan vernieuwing toe, zowel op vlak van gebruiksvriendelijkheid, look & feel en inhoud. Nu is het er eindelijk van gekomen,” zo besluit Bram Keirsebilck. KV Oostende werd veertig jaar geleden geboren na een fusie van AS en VG Oostende.

Coulibaly naar Galatasaray?

De Turkse topclub Galatasaray toont interesse in Ismaila Coulibaly, die door Beerschot wordt gehuurd van de Engelse zusterclub Sheffield United. Volgens het Britse nieuwsmedium Sky Sports zouden de Turken een bod van bijna 15 miljoen euro hebben uitgebracht op de 20-jarige Malinese middenvelder. Bij Beerschot bevestigt, noch ontkent men. Een deal is er op dit moment alleszins nog niet. Wel valt op het Kiel te horen dat Beerschot een financiële slag zou kunnen slaan bij een transfer.

Binnen de United World Group (waarvan zowel Beerschot als Sheffield deel uitmaken) werd overeen gekomen dat een belangrijk deel van Coulibaly’s meerwaarde opnieuw zal worden geïnvesteerd in Beerschot. Sheffield betaalde in september vorig jaar twee miljoen aan Coulibaly’s vorige werkgever, het Noorse Sarpsborg. De speler werd toen meteen uitgeleend aan Beerschot, in theorie voor drie jaar. Coulibaly maakte afgelopen seizoen bij momenten indruk en was goed voor vijf doelpunten. Eerder liet de Italiaanse grootmacht AC Milan ook al interesse blijken. (KDC)

Volledig scherm © Photo News