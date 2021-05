Football talk. KV Oostende stelt nieuw logo voor - Barry Boubacar Copa aan de slag als keeperstrainer voor de jeugd bij AA Gent

Videoanalisten Standard mee naar EK

Na Eupen levert ook Standard personeel af voor de Rode Duivels en hun EK. Videoanalisten Emilien Franchina en Mandela Son Lovic zullen de ploeg van Martínez bijstaan. Eerder raakte bekend dat Manel ‘Xino’ Exposito (39), sinds 2015 hulptrainer bij AS Eupen, mee zal helpen de tegenstanders van de Duivels te scouten.

AA Gent stelt ex-doelman Copa aan als keeperstrainer voor bovenbouw jeugdwerking

Barry Boubacar Copa is de volgende twee seizoenen de nieuwe keeperstrainer voor de bovenbouw van de jeugdwerking van AA Gent. De 41-jarige gewezen doelman wordt de tweede versterking van het Buffalo Talent Center, na Head of Football Formation Emilio Ferrera.

Copa speelde in België onder meer voor SK Beveren (2003-2007), Sporting Lokeren (2007-2017) en OHL (2017-2019) en heeft in totaal meer dan 300 wedstrijden in de Jupiler Pro League op de teller. Hij won met Lokeren ook tweemaal de Beker van België (2012 en 2014). Copa was bovendien bij Ivoorkust jarenlang de eerste keuze tussen de palen, speelde drie WK’s (2006, 2010 en 2014), zeven keer de Afrika Cup (waaronder drie finales) en won de Afrika Cup ook in 2015. In het voorjaar van 2019 zette hij een punt achter zijn loopbaan.

“Ik wil graag voorzitter De Witte, mijnheer Louwagie, mijnheer Ronse en Bjorn De Neve, hoofd jeugdopleiding, bedanken om mij deze kans te geven”, reageert Copa. “Ik had tijdens mijn carrière al de kans om met Emilio Ferrera te werken, hij is niets minder dan een echte voetbalbibliotheek en een grote aanwinst voor de club. Ik ben hier om te leren als trainer, om mijn kennis en ervaring door te geven en te delen met een nieuwe generatie doelmannen. Voetbal is als school, je leert stap voor stap. Ik ben in elk geval zeer gemotiveerd om de volgende stappen te zetten. Ik geloof in dagelijks hard werken met respect voor iedereen om zo samen succes te hebben. Het is dan ook een eer om hier te kunnen beginnen.”

KV Oostende stelt nieuw logo voor

KV Oostende heeft een nieuw logo gelanceerd. De club doet dat op haar veertigste verjaardag. Ook de datum van 31 mei (naar het stamnummer 31) is symbolisch. Om 17 uur komt ook de nieuwe clubwebsite online. KVO zal dan ook meteen haar eerste zomertransfer voorstellen.

“Het idee van de logowijziging leeft al langer binnen de club. Het 40-jarig bestaan zorgde voor het ideale momentum om die wijziging ook effectief door te voeren,” zo begint pers- en communicatieverantwoordelijke Bram Keirsebilck.

“Met ons nieuw logo willen we echt een nieuw tijdperk binnen stappen, maar toch nog steeds rekening houden met onze historie, naam en kleuren. Het moest strak, professioneel, innovatief en modern zijn,” zo vertelt Executive President Gauthier Ganaye. “We zijn zeer tevreden met het eindresultaat. We verrasten afgelopen seizoen vriend en vijand met ons aanvallend en fris voetbal en ik denk dat dit logo een verlengde is van wat we op het veld zagen: gedurfd, gedreven en jong. KVO is op alle vlakken klaar voor de toekomst.”

De club lanceert later vandaag ook een nieuwe website, gebouwd door de lokale partner Vision XR. “Samen met Vision XR startten we in september al de Instagram-actie op voor ons ziek supportertje Thibault”, legt COO Thorsten Theys uit. “Daar zijn de eerste kiemen gelegd voor deze vruchtbare samenwerking. Dankzij Vision XR blinken we vandaag met een gloednieuwe website, een heuse digitale hub en konden we de digitale veruitwendiging van onze club moderniseren en in lijn brengen met de algemene filosofie.”

“De vorige website dateerde al van meer dan zes jaar geleden en was op alle vlakken aan vernieuwing toe, zowel op vlak van gebruiksvriendelijkheid, look & feel en inhoud. Nu is het er eindelijk van gekomen,” zo besluit Bram Keirsebilck. KV Oostende werd veertig jaar geleden geboren na een fusie van AS en VG Oostende.

Coulibaly naar Galatasaray?

De Turkse topclub Galatasaray toont interesse in Ismaila Coulibaly, die door Beerschot wordt gehuurd van de Engelse zusterclub Sheffield United. Volgens het Britse nieuwsmedium Sky Sports zouden de Turken een bod van bijna 15 miljoen euro hebben uitgebracht op de 20-jarige Malinese middenvelder. Bij Beerschot bevestigt, noch ontkent men. Een deal is er op dit moment alleszins nog niet. Wel valt op het Kiel te horen dat Beerschot een financiële slag zou kunnen slaan bij een transfer.

Binnen de United World Group (waarvan zowel Beerschot als Sheffield deel uitmaken) werd overeen gekomen dat een belangrijk deel van Coulibaly’s meerwaarde opnieuw zal worden geïnvesteerd in Beerschot. Sheffield betaalde in september vorig jaar twee miljoen aan Coulibaly’s vorige werkgever, het Noorse Sarpsborg. De speler werd toen meteen uitgeleend aan Beerschot, in theorie voor drie jaar. Coulibaly maakte afgelopen seizoen bij momenten indruk en was goed voor vijf doelpunten. Eerder liet de Italiaanse grootmacht AC Milan ook al interesse blijken. (KDC)

Volledig scherm © Photo News

Middenvelder Kenny Rocha Santos tekent bij KV Oostende

KV Oostende maakt volop werk van de volgende voetbaljaargang. De kustploeg kondigde maandag de komst van middenvelder Kenny Rocha Santos aan.

De 21-jarige Rocha Santos komt over van zusterclub AS Nancy en ondertekende een contract tot 2025. De Kaapverdiër reageerde zelf al kort op zijn overstap naar de Kustboys: “Dit is een nieuwe stap in mijn carrière. Ik zou het aandeel dat ik had bij Nancy afgelopen seizoen ook graag hier herhalen.”

Kroatië, zondag tegenstander van de Duivels, zegt trainingskamp in Schotland af

Kroatië, zondag in een vriendschappelijke interland in het Koning Boudewijnstadion de tegenstander van de Rode Duivels, heeft haar trainingskamp in het Schotse St Andrews moeten afzeggen vanwege de strenge plaatselijke coronamaatregelen. De Kroaten zullen zich nu in eigen land in Rovinj voorbereiden op het EK.

Kroatië is daarmee het tweede land dat haar trainingskamp verplaatst uit Schotland. Afgelopen weekend deed de Tsjechische federatie hetzelfde. Tsjechië bereidt het EK nu voor in haar hoofdstad Praag in het plaats van het voorziene Edinburgh.

De Kroatische bond gaf maandag aan de beslissing te hebben genomen op basis van de UEFA-aanbevelingen. De federatie vreest dat de strenge coronamaatregelen in Schotland een impact kunnen hebben op het team. Bij een coronabesmetting van één lid van het team zou het hele team in Schotland in quarantaine moeten, zelfs als alle anderen negatief testen. Dat willen de Kroaten met een verplaatsing van hun trainingskamp voorkomen.

De vicewereldkampioen speelt dinsdag in eigen land vriendschappelijk tegen Armenië, zondag volgt de verplaatsing naar Brussel voor een confrontatie met de Rode Duivels.

Standard-fans verkiezen Arnaud Bodart tot Speler van het Jaar

Arnaud Bodart is door de fans van Standard verkozen tot Speler van het Jaar. De doelman van de Rouches haalde het voor middenvelders Nicolas Raskin en Selim Amallah. Spits Joao Klauss en verdediger Merveille Bope Bokadi vervolledigen de top vijf. De Standard-fans konden via de app van hun club stemmen.

In een voor Standard teleurstellend verlopen seizoen was Bodart meer dan eens de sterkhouder tussen de palen. De 23-jarige Luikenaar kwam dit seizoen tot vijftig officiële duels, waarin hij 12 keer de nul hield en ook één keer scoorde. De laatste twee wedstrijden miste hij met een hersenschudding.

Cruz Azul is voor het eerst sinds 1997 nog eens kampioen van Mexico

Cruz Azul heeft zich zondagnacht voor de negende keer in haar clubgeschiedenis tot kampioen van Mexico gekroond. De club uit hoofdstad Mexico-Stad hield in de terugwedstrijd van de finale van de play-offs Santos Laguna in eigen huis op een 1-1 gelijkspel. Het heenduel bij Santos had Cruz Azul donderdag met 0-1 gewonnen.

Topschutter Jonathan Rodriguez wist na 51 minuten de openingstreffer van Santos-middenvelder Valdes uit. Het is voor Cruz Azul haar eerste landstitel sinds 1997. Toen was de huidige trainer, de Peruviaan Juan Reyoso, de kapitein van Cruz Azul op het veld. De titel werd afgelopen nacht duchtig gevierd in de Mexicaanse hoofdstad.

Alexander Scholz, ex-speler van Lokeren, Standard en Club Brugge, verhuist naar Japan

Alexander Scholz zet zijn carrière voort bij de Japanse eersteklasser Urawa Red Diamonds. De voormalige verdediger van Sporting Lokeren, Standard en Club Brugge verlaat de Deense vicekampioen FC Midtjylland. Midtjylland.

De 28-jarige Scholz was tussen januari 2013 en augustus 2018 5,5 jaar actief in de Jupiler Pro League. Bij Lokeren (2013-2015) en Standard (2015-2018) was hij steeds een belangrijke pion in de defensie. Bij Club Brugge (jan. 2018-aug. 2018) bleef een doorbraak uit. Met Lokeren en Standard won hij elk een keer de beker, met Club werd hij nog landskampioen.

Blauw-zwart liet hem in de zomer van 2018 vertrekken naar Midtjylland, waar hij nog een titel en een beker aan zijn palmares toevoegde. Urawa Red Diamonds staat momenteel zevende in de Japanse J-League. Het telt evenveel punten als de nummer zes, het Vissel Kobe van Thomas Vermaelen.

