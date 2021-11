Football Talk. KV Oostende haalt met neef van George Weah eerste wintertransfer binnen - Eupen zonder Prevljak tegen KV Kortrijk?

Eupen zonder Prevljak tegen KV Kortrijk?

Beerschot: Seriki keert terug naar Sheffield United

Flankspeler Femi Seriki loopt niet langer rond op het Kiel. Beerschot zag de 19-jarige Engelsman terugkeren naar zusterclub Sheffield United. Seriki’s uitleenbeurt werd allesbehalve een succes, want hij kwam enkel in het begin van het seizoen zes minuutjes in actie tegen Charleroi. Sheffield vond het daarom beter om Seriki vervroegd terug te halen. The Blades ontsloegen overigens zopas trainer Slavisa Jokanovic en vervingen hem door ouwe getrouwe Paul Heckingbottom. Vorig jaar was Heckingbottom al eens interim-coach en toen maakte Femi Seriki zijn debuut in de eerste ploeg.

KV Oostende haalt met neef van George Weah eerste wintertransfer binnen

“Kyle is een speler die al een hele tijd op onze radar stond”, legde Gauthier Ganaye, de Oostendse CEO, uit. “Omdat het seizoen in de VS nu afgelopen is en zijn contract er eindigde kunnen we hem gratis aantrekken, ondanks de zware concurrentie van diverse Europese clubs. Omdat hij opgroeide met de stijl van spelen van Red Bull past hij perfect in ons systeem: hij is een moderne rechtsachter die snelheid koppelt aan goede voorzetten. Bovendien arriveert hij op 1 december al in België, wat wil zeggen dat hij al zes weken zal meetrainen met de ploeg vooraleer hij na de winterstop z’n eerste wedstrijd mag spelen. Omdat het seizoen in de VS er nog maar net opzit, staat hij fysiek zeer scherp en zal hij meteen inzetbaar zijn. Ik ben dus heel blij dat we deze deal zo vroeg over de streep hebben kunnen trekken. We willen versterkt uit de winterstop komen en we hebben nu nog veel tijd om ijverig te werken en ervoor te zorgen dat we extra kwaliteit brengen op de posities die we nodig hebben.”