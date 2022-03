Football talk. KV Mechelen zonder doelman Coucke tegen STVV?

João Klauss naar Amerika

STVV-spits João Klauss (25) verhuist na dit seizoen naar het Amerikaanse St. Louis CITY SC. De club koopt hem van Hoffenheim, die de Braziliaanse spits momenteel uitleent aan STVV. St. Louis CITY SC komt vanaf 2023 uit in de MLS.

KV Mechelen zonder Coucke tegen STVV?

KV Mechelen moet een handvol spelers missen tegen STVV. Gaëtan Coucke sukkelt met de adductoren en is onzeker, zo gaf Wouter Vrancken aan op zijn persbabbel. De kans bestaat dat Yannick Thoelen zo morgenavond zal keepen. Ook Sandy Walsh en Marian Shved zijn geen 100 procent - afwachten of ze fit geraken. Bijker (kuit) en Wouters (achillespees) zijn nog out. Peyre en Souza zitten een schorsing uit. Malinwa reist deze donderdagmiddag al af naar Stayen, waar het nog een training afwerkt. (ABD)

KV Kortrijk mist D’Haene tot het einde van het seizoen

KVK-aanvoerder Kristof D’Haene is out voor de rest van het seizoen. Hij heeft een barstje in zijn rechtervoet. Ilic trainde vandaag niet mee met de groep, maar raakt fit voor de partij tegen leider Union. Kadri keert terug uit schorsing. (IVDA)

Club begint met fanclub voor doven

De ‘Deaf Club Brugge Fans’. Zo heet de allereerste fanclub in ons land voor doven en slechthorenden die Club Brugge vandaag lanceert. Niet toevallig vandaag trouwens, want het is World Hearing Day. De club wil hiermee de voetbalbeleving bij Club Brugge toegankelijker en inclusiever maken voor fans met een auditieve beperking. De oprichting van de ‘Deaf Club Brugge Fans’ kwam er op vraag van een vijftal Clubfans die doof of slechthorend zijn en samen hun schouders willen zetten onder dit initiatief.

Club voorziet via het Foundationproject ‘Blindentribune’ ook al iedere thuiswedstrijd gedetailleerde audiodescriptie door opgeleide commentatoren voor blinde en slechtziende fans. Zij kunnen livecommentaar via een koptelefoontje ontvangen, zonder dat ze hierdoor de unieke voetbalsfeer van de tribunes hoeven te missen. De fanclub ‘SFCB on Wheels’ biedt dan weer iedere thuis-en uitwedstrijd de nodige service aan fans in een rolstoel. Dat zijn er elke thuismatch een zeventigtal. Het vormt hierdoor de grootste community voor fans met een beperking in het Belgische voetbal.

Henrikh Mkhitaryan stopt bij Armeense nationale ploeg

De Armeense stervoetballer Henrikh Mkhitaryan zet een punt achter zijn carrière bij de nationale ploeg. Dat maakte hij donderdag bekend via zijn sociale media. De 33-jarige aanvallende middenvelder droeg het Armeense shirt in 95 wedstrijden en maakte daarin 32 doelpunten. De voorbije zes jaar was hij aanvoerder.

“Het was een eer om de voorbije vijftien jaar voor mijn land te spelen, en een nog grotere eer om de laatste zes jaar de aanvoerdersband te dragen. Na 95 caps, hard werken, passie en heel wat ups en downs heb ik besloten te stoppen bij de Armeense nationale ploeg”, schrijft hij.

De speler van AS Roma nam het besluit naar eigen zeggen al in november vorig jaar na het 1-4 verlies tegen Duitsland in de WK-voorronde. Het zou zijn laatste interland worden. “Dit is het juiste moment. Er is niets meer dat ik de nationale ploeg nog kan geven. De komende jaren wil ik mij volledig focussen op mijn clubcarrière.”

Genkse jonkies uitgeschakeld na strafschoppen in Youth League

In de achtste finales van de UEFA Youth League nam de U19 van Racing Genk het vanmiddag op tegen die van Liverpool. In de vorige ronde stuurde Genk Chelsea al naar huis met 5-1. De Genkse jonkies barstten van het vertrouwen. En dat toonde zich. Genk speelde een goede wedstrijd, had de kansen op de overwinning, maar verloor op strafschoppen in Liverpool. Een zuur einde van een mooi toernooi.

Het was Liverpool die eerst scoorden. Op slag van rust vond Oakley Cannonier, de diepe spits van ‘The Reds’, die de weg naar doel . Niet onverdiend, naar de rust toe waren de Engelsen gewoon beter. Maar de jongens van Genk-coach Hans Somers lieten de kopjes niet hangen. En dat werd beloond. Jay-Dee Geusens zette kort na rust al meteen de gelijkmaker op het bord. Een aanval via El Khannous en Abid leek nergens toe te leiden, maar Geusens pikte de bal op en knalde die onhoudbaar voorbij de Engelse doelman. De 19-jarige Genkse middenvelder was niet aan zijn proefstuk toe. Hij zit al aan vier doelpunten in de UEFA Youth League en is daarmee topschutter van zijn ploeg.

Na de rust nam Genk het heft in handen en gingen ze nadrukkelijk op zoek naar de voorsprong. Dreiging kwam er vooral via Abid en Rommens, maar de 1-2 bleef uit.

Geen verlengingen. Op naar strafschoppen. En dat blijft altijd een loterij.

Genk-kapitein Rommens en doelpuntenmaker Geusens misten. Genk-doelman Tobe Leysen, hij speelde al eens 45 minuten tegen Club Brugge, stopte de penalty van Corness, maar het mocht niet baten.

Een zuur einde van een knap Europees avontuur voor de Genkse U19.

Manchester City, zonder De Bruyne, knokt zich voorbij Peterborough naar kwartfinale FA Cup

Manchester City heeft in de vijfde ronde van de FA Cup Peterborough United, de rode lantaarn in de Engelse tweede klasse, uitgeschakeld met 0-2. Kevin De Bruyne bleef bij City 90 minuten op de bank. Door de zege zit City bij de laatste acht in de FA Cup, Peterborough is uitgeschakeld.

Het was al vanaf minuut 1 duidelijk dat dit geen makkelijke opdracht ging worden voor City. Op hun klein en slecht veld trok Peterborough een muur op waardoor City ondanks het balbezit weinig grote kansen kon creëren. Pas in minuut 61 kon Riyad Mahrez de score openen voor de Citizens. Zes minuten later kon Grealish (67.) verdubbelen. Peterborough had ook enkele goede kansen maar Ederson bleef alert.

Crystal Palace stoot ook door. Het won met 2-1 in eigen huis. Christian Benteke viel in het slot van de wedstrijd nog in. Na een flauwe eerste helft was er meer spektakel in de tweede. Al in minuut 53 bracht oude bekende Cheikhou Kouyaté Palace op voorsprong. Lang konden de Londenaren niet genieten van hun voorsprong. Vijf minuten later hing Josh Tymon de bordjes weer gelijk. Jaïro Riedewald kon uiteindelijk Palace nog behoeden voor een gelijkspel in de 83e minuut. In de toegevoegde tijd mocht Christian Benteke nog enkele minuten meegraaien.

Tottenham is dan weer uitgeschakeld in de achtste finales van de FA Cup. De Spurs gingen na verlengingen met 1-0 onderuit op het veld van tweedeklasser Middlesbrough. Invaller Josh Coburn kroonde zich met een treffer in de 107e minuut tot matchwinnaar. Het is niet de eerste topper die Middlesbrough in de FA Cup uitschakelt. Eerder dit seizoen knikkerden ze ook al Manchester United uit het prestigieuze bekertoernooi.

Saelemaekers en Milan spelen gelijk in heenwedstrijd voor finaleplek in Coppa Italia

In de heenwedstrijd van de halve finales van de Coppa Italia hebben stadsgenoten Milan en Inter 0-0 gelijkgespeeld. Alexis Saelemaekers was basisspeler bij Milan. In een eerste helft met kansen langs beide kanten werd niet gescoord. In de tweede helft zag ook Saelemaekers, die in de 67e minuut werd gewisseld, hoe zijn team er niet in slaagde te scoren.

Door de 0-0 wordt de terugwedstrijd des te interessanter. Deel 2 van de stadsderby wordt gespeeld op 20 april. In de andere halve finale speelt Fiorentina woensdagavond in de heenmatch thuis tegen Juventus.

Nikola Storm in preselectie Rode Duivels

Nikola Storm zit in de preselectie van de Rode Duivels voor de oefenwedstrijden tegen Ierland en Burkina Faso eind deze maand. Dat maakte zijn club KV Mechelen zelf bekend. Storm is bezig aan een prima seizoen bij Mechelen. De winger zit na 27 wedstrijden al aan 15 doelpunten en 5 assists. Mede dankzij die statistieken mag KV Mechelen nog steeds dromen van een plek in de Champions’ play-offs.

Standard-middenvelder Nicolas Raskin heeft boodschap voor Luikse supporters

Naar aanloop van de wedstrijd tussen Standard en Beerschot van woensdagavond heeft de middenvelder een boodschap voor de Luikse fans. “Beste supporters, ik weet dat we jullie al teleurstelden, ik weet dat we ons deel van het werk niet goed hebben gedaan. Maar één ding is duidelijk. We hebben jullie steun nodig woensdag”, klinkt het op Instagram. Na een 1/15 moet Standard absoluut reageren.

Vanaf volgend seizoen 12 ploegen in 1B, waaronder 4 beloftenteams

De Pro League heeft net bevestigd dat vanaf het seizoen 2022-2023 de 1B competitie er anders dan normaal zal uitzien. Volgend seizoen zal de competitie starten met twaalf ploegen waaronder ook vier beloftenteams (U23). Zij werden toegevoegd om hun talent verder te kunnen ontwikkelen en ervaring op te doen. De dubbele heen- en terugronde verdwijnt, waardoor er 22 speeldagen zullen zijn. Nadien volgen er Play-Offs om te beslissen wie promoveert (de plaatsen 1-6) en wie degradeert (7-12). De punten worden bij aanvang van de Play-Offs niet gehalveerd.

De Pro League bereikte in juni vorig jaar een principeakkoord over de integratie van beloftenteams in 1B en de hoogste nationale reeksen. Dinsdag bevestigde de belangenvereniging van de Belgische profclubs dat komend seizoen vier beloftenteams aantreden in 1B. Nog eens vier U23-ploegen krijgen een plekje in de eerste nationale. Tot slot worden zes beloftenteams onderverdeeld in de tweede nationale, waarvan vier in de Nederlandstalige reeks en twee in de Franstalige afdeling. In totaal zijn er dus veertien plaatsen te verdelen. Het gaat om een proefproject van minstens twee seizoenen.

Ribéry met spoed naar ziekenhuis gebracht na auto-ongeluk, schade valt mee

Franck Ribéry heeft zondagochtend een auto-ongeluk gehad in Italië. De 38-jarige aanvaller van Salernitana crashte als passagier tegen een verkeerslicht, waarna hij in allerijl naar het ziekenhuis moest worden gebracht.

Daar bleek de schade mee te vallen, meldden diverse Italiaanse media. Dat werd later bevestigd door zijn club. De aanvaller liep een lichte hoofdwonde op. Salernitana meldde dat Ribéry niet mee zou trainen bij de hoofdmacht. Het is niet duidelijk hoelang de buitenspeler niet beschikbaar zal zijn. De clash met Inter van komende vrijdag komt waarschijnlijk te vroeg.

Inmiddels heeft Ribéry het ziekenhuis verlaten en krijgt hij van de club de tijd om thuis te herstellen. “Na een auto-ongeluk liep Franck Ribéry, die de auto niet bestuurde, een lichte hoofdwonde op”, is te lezen in het statement van zijn werkgever.

